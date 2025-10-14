Itt az újabb testvérigazolás az NBA-ben: még egy sztár kapta meg csapattársnak az öccsét

A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban - írta a Sports Illustrated.
A Milwaukee Bucks "családi összejövetelre" készül a következő szezonban. Miután már szerződtették Thanasis Antetokounmpo-t, a kilencszeres All-NBA szupersztár Giannis Antetokounmpo bátyját, hétfőn bejelentették, hogy a fiatalabb testvér, Alex Antetokounmpo is csatlakozik a csapathoz kétirányú szerződéssel.
Az új igazolás miatt azonban valakinek távoznia kellett. Michael Scotto (HoopsHype) jelentése szerint a Bucks elbocsátotta a háromévnyi NBA-tapasztalattal rendelkező Jamaree Bouyea-t, hogy helyet biztosítson Alex Antetokounmpo számára. Ez nem az első "testvérigazolás" a kezdődő NBA-szezon előtt: korábban a Pénzcentrum is megírta, hogy a Golden State Warriors leigazolta szupersztárja, Steph Curry mellé annak öccsét is.
Bouyea a 2024-25-ös szezont a San Antonio Spurs G-League csapatánál, az Austin Spursnél kezdte, majd 2025 márciusában kétirányú szerződéssel csatlakozott a Buckshoz. Mindössze öt alapszakasz mérkőzésen lépett pályára, ahol átlagosan 3,4 pontot, 2,0 gólpasszt és 1,0 lepattanót szerzett 50%-os mezőnyhatékonysággal.
A G-League-ben 21 mérkőzésen sokkal jobb teljesítményt nyújtott: 19,5 pontos, 4,5 gólpasszos és 4,1 lepattanós átlagot produkált 52,7/37,3/78,4-es dobószázalékkal.
A 24 éves Alex Antetokounmpo még nem játszott NBA-mérkőzésen, így hivatalosan újonc. Korábban a Toronto Raptors G-League csapatában, majd a Bucks farmcsapatában, a Wisconsin Herdben szerepelt. Emellett játszott Litvániában, Montenegróban és Görögországban is. G-League pályafutása során 65 mérkőzésen szerény, 5,0 pontos, 2,6 lepattanós és 0,7 gólpasszos átlagot ért el 36,7/24,7/63,3-as dobószázalékkal.
A Bucks nyilvánvalóan igyekszik elégedetté tenni Giannis Antetokounmpo-t azzal, hogy szerződteti testvéreit. A csapat bizonytalan jövő előtt áll, mivel a keret mélysége Giannis körül az utóbbi időben megkérdőjelezhető. Az új igazolások, Myles Turner és Cole Anthony mellett a fiatal Ryan Rollins és Kevin Porter Jr. próbálnak majd előrelépni a távozó Damian Lillard helyén.
A Bucks hivatalosan bejelentette, hogy Bouyea mellett Cormac Ryan irányítót is elbocsátották, aki Exhibit 10-es szerződéssel rendelkezett, így az ő távozása kevésbé meglepő.
A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Szváziföldet, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.
A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja.
Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára
Ennyi volt a lengyel legendának: véget érhet a barcelonai kaland Lewandowski számára, de hogyan tovább?
Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.
Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
A Lazio labdarúgóklub és többségi tulajdonosa határozottan cáfolta a katari befektetőkkel folytatott tárgyalásokról szóló híreszteléseket.
Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait - a döntéssel sok most kizárt csapat jól járhat.
Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez.
Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után.
Sir Alex Ferguson 10 ezer fontot adományozott korábbi klubjának, a glasgow-i Benburb FC-nek, hogy segítse őket a Skót Kupa második fordulójában.
Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.
Nagelsmann és Klopp is megvédte a Liverpool 116 millió fontos igazolását, Florian Wirtzet, aki még gól nélkül áll a Premier League-ben.
A Detroit Lions védője, Brian Branch komolyabb eltiltással nézhet szembe, miután a Kansas City Chiefs elleni mérkőzés után erőszakosan viselkedett a pályán
Lássuk, mikor rendezik az Amerikai Nagydíjat, mikor lesz a sprintverseny, az időmérő és az Amerikai Nagydíj 2025-ben, Austin, USA helyszínen.
Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.
A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen,
Annus Adrián, a doppingvétség miatt 2004-ben olimpiai aranyérmétől megfosztott kalapácsvető, hamarosan hazai tehetséget edzhet
A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
