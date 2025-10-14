2025. október 14. kedd Helén
10 °C Budapest
kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Itt az újabb testvérigazolás az NBA-ben: még egy sztár kapta meg csapattársnak az öccsét

Pénzcentrum
2025. október 14. 16:14

A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban - írta a Sports Illustrated.

A Milwaukee Bucks "családi összejövetelre" készül a következő szezonban. Miután már szerződtették Thanasis Antetokounmpo-t, a kilencszeres All-NBA szupersztár Giannis Antetokounmpo bátyját, hétfőn bejelentették, hogy a fiatalabb testvér, Alex Antetokounmpo is csatlakozik a csapathoz kétirányú szerződéssel.

Az új igazolás miatt azonban valakinek távoznia kellett. Michael Scotto (HoopsHype) jelentése szerint a Bucks elbocsátotta a háromévnyi NBA-tapasztalattal rendelkező Jamaree Bouyea-t, hogy helyet biztosítson Alex Antetokounmpo számára. Ez nem az első "testvérigazolás" a kezdődő NBA-szezon előtt: korábban a Pénzcentrum is megírta, hogy a Golden State Warriors leigazolta szupersztárja, Steph Curry mellé annak öccsét is.

Bouyea a 2024-25-ös szezont a San Antonio Spurs G-League csapatánál, az Austin Spursnél kezdte, majd 2025 márciusában kétirányú szerződéssel csatlakozott a Buckshoz. Mindössze öt alapszakasz mérkőzésen lépett pályára, ahol átlagosan 3,4 pontot, 2,0 gólpasszt és 1,0 lepattanót szerzett 50%-os mezőnyhatékonysággal.

A G-League-ben 21 mérkőzésen sokkal jobb teljesítményt nyújtott: 19,5 pontos, 4,5 gólpasszos és 4,1 lepattanós átlagot produkált 52,7/37,3/78,4-es dobószázalékkal.

A 24 éves Alex Antetokounmpo még nem játszott NBA-mérkőzésen, így hivatalosan újonc. Korábban a Toronto Raptors G-League csapatában, majd a Bucks farmcsapatában, a Wisconsin Herdben szerepelt. Emellett játszott Litvániában, Montenegróban és Görögországban is. G-League pályafutása során 65 mérkőzésen szerény, 5,0 pontos, 2,6 lepattanós és 0,7 gólpasszos átlagot ért el 36,7/24,7/63,3-as dobószázalékkal.

A Bucks nyilvánvalóan igyekszik elégedetté tenni Giannis Antetokounmpo-t azzal, hogy szerződteti testvéreit. A csapat bizonytalan jövő előtt áll, mivel a keret mélysége Giannis körül az utóbbi időben megkérdőjelezhető. Az új igazolások, Myles Turner és Cole Anthony mellett a fiatal Ryan Rollins és Kevin Porter Jr. próbálnak majd előrelépni a távozó Damian Lillard helyén.

A Bucks hivatalosan bejelentette, hogy Bouyea mellett Cormac Ryan irányítót is elbocsátották, aki Exhibit 10-es szerződéssel rendelkezett, így az ő távozása kevésbé meglepő.
Címlapkép: Getty Images
#elbocsátás #sport #szerződés #igazolás #kosárlabda #NBA #amerikai sportok

