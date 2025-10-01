Bátyja csapatába igazolt az amerikai kosaras: ilyen még soha nem volt

Seth Curry megállapodott a Golden State Warriors csapatával egy egyéves szerződésben, így együtt játszhat bátyjával, Stephen Curryvel a következő szezonban - karrierjük során először.

A megállapodás egy nem garantált Exhibit 9 szerződés keretében jön létre, amely lehetővé teszi Seth Curry számára, hogy részt vegyen a csapat edzőtáborában. A Warriors tervei szerint később el kell engedniük, majd a szezon elején egy arányosított szerződéssel visszahozhatják, hogy megfeleljenek az NBA fizetési sapka szabályainak - írja a Reuters.

A 35 éves Seth Curry az előző szezonban a liga legjobb hárompontos dobóhatékonyságával büszkélkedhetett, 45,6 százalékos pontossággal a Charlotte Hornets színeiben. Karrierje során 43,3 százalékos hárompontos mutatója a második legjobb az aktív játékosok között, csak Luke Kennard (43,8%) előzi meg, és éppen bátyja, Stephen Curry (43,2%) előtt áll.

Seth Curry a Golden State-tel már a tizedik NBA-csapatához csatlakozik pályafutása során. A ligában a 2013-14-es szezonban mutatkozott be, amikor egy-egy mérkőzésen lépett pályára a Memphis Grizzlies és a Cleveland Cavaliers színeiben. Azóta játszott a Phoenix Suns, a Sacramento Kings, a Dallas Mavericks, a Portland Trail Blazers, a Philadelphia 76ers, a Brooklyn Nets, majd a Hornets csapatában.

Az előző idényben 68 mérkőzésen (14 kezdőként) átlagosan 6,5 pontot, 1,7 lepattanót és 0,9 gólpasszt jegyzett 15,6 perc játékidő alatt a Charlotte-nál. Karrierje során 550 mérkőzésen (224 kezdés) átlagosan 10,0 pontot, 2,0 lepattanót és 1,9 gólpasszt ért el.