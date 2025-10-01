Biztonsági problémákkal szembesülnek a szurkolók az európai labdarúgó mérkőzéseken, több esetben teljesen kitiltják a vendégcsapatok drukkereit a stadionokból és a városokból is.
Bátyja csapatába igazolt az amerikai kosaras: ilyen még soha nem volt
Seth Curry megállapodott a Golden State Warriors csapatával egy egyéves szerződésben, így együtt játszhat bátyjával, Stephen Curryvel a következő szezonban - karrierjük során először.
A megállapodás egy nem garantált Exhibit 9 szerződés keretében jön létre, amely lehetővé teszi Seth Curry számára, hogy részt vegyen a csapat edzőtáborában. A Warriors tervei szerint később el kell engedniük, majd a szezon elején egy arányosított szerződéssel visszahozhatják, hogy megfeleljenek az NBA fizetési sapka szabályainak - írja a Reuters.
A 35 éves Seth Curry az előző szezonban a liga legjobb hárompontos dobóhatékonyságával büszkélkedhetett, 45,6 százalékos pontossággal a Charlotte Hornets színeiben. Karrierje során 43,3 százalékos hárompontos mutatója a második legjobb az aktív játékosok között, csak Luke Kennard (43,8%) előzi meg, és éppen bátyja, Stephen Curry (43,2%) előtt áll.
KATTINTS a friss sporthírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!
Seth Curry a Golden State-tel már a tizedik NBA-csapatához csatlakozik pályafutása során. A ligában a 2013-14-es szezonban mutatkozott be, amikor egy-egy mérkőzésen lépett pályára a Memphis Grizzlies és a Cleveland Cavaliers színeiben. Azóta játszott a Phoenix Suns, a Sacramento Kings, a Dallas Mavericks, a Portland Trail Blazers, a Philadelphia 76ers, a Brooklyn Nets, majd a Hornets csapatában.
Az előző idényben 68 mérkőzésen (14 kezdőként) átlagosan 6,5 pontot, 1,7 lepattanót és 0,9 gólpasszt jegyzett 15,6 perc játékidő alatt a Charlotte-nál. Karrierje során 550 mérkőzésen (224 kezdés) átlagosan 10,0 pontot, 2,0 lepattanót és 1,9 gólpasszt ért el.
A Crystal Palace az egyetlen veretlen csapat a Premier League-ben, 18 mérkőzéses veretlenségi sorozatuk pedig klubrekordot jelent.
Visszatéréséről beszélt a liverpooli sikerkovács: elmondta, tervez-e újra kispadra ülni Jürgen Klopp
Klopp jól érzi magát jelenlegi munkahelyén, bár sorozatos kritikák érték amiatt, akikhez szerződött.
A milánói városi tanács jóváhagyta a San Siro stadion eladását az AC Milan és az Internazionale számára, ami jelentős előrelépés a klubok saját stadionjának építése...
Nem érdekli, hogy valami kötelező, akkor sem indul: komoly bejelentést tett az egykori világelső teniszező
A korábbi világelső Iga Swiatek szerint a női teniszezők versenynaptára túlzsúfolt, ezért ő a jövőben akár kötelező tornákat is kihagyna egészsége megőrzése érdekében.
A Kairat Almaty történelmi meccset játszik a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában, a kazah csapat első alkalommal kvalifikálta magát a legrangosabb európai kupasorozatba.
Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
A New York Giants tulajdonosa, John Mara nyilvánosságra hozta, hogy rákkal diagnosztizálták, de a kezelés alatt is aktív marad a csapat irányításában.
Terence Crawford bokszvilágbajnokot fegyverrel kényszerítették ki autójából az omahai rendőrök egy közlekedési ellenőrzés során.
Egy jó nagy falkányi birka vette birtokba az angol csapat pályáját, és eléggé otthon is érezték magukat - a meccset el sem lehetett ezután kezdeni.
Michael van Gerwen, háromszoros dartsvilágbajnok egy kebabozóban történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult
Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll.
Rory McIlroy élesen bírálta a golfozók egyik legrangosabb versenye, a Ryder Cup során tapasztalt szurkolói viselkedést.
Roscoe évek óta látható volt Hamilton mellett, szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet egy súlyos betegség után.
Mórocz Andrea személyében újra magyar győztese van a legendás görögországi futóversenynek.
A Chelsea mindössze a nyolcadik a Premier League-ben, közben pedig nehéz ellenfelekkel kell szembenézniük a BL-ben is
Marozsán Fábián két szettben kikapott Jannik Sinnertől, így a negyeddöntőben fejezte be a szereplését a pekingi tenisztornán.
Jose Mourinho visszatér a Stamford Bridge-re, ezúttal a Benfica vezetőedzőjeként a Chelsea elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
A Forma 1 2025-ös szezonjában most a Szingapúri Nagydíj van soron, amit október első hétvégéjén rendeznek meg.
