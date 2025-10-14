2025. október 14. kedd Helén
Irak, Gabon, Benin: még ezek a válogatottak is előbb kijuthatnak a foci vb-re, mint Magyarország
Sport

Irak, Gabon, Benin: még ezek a válogatottak is előbb kijuthatnak a foci vb-re, mint Magyarország

Reichenberger Dániel
2025. október 14. 14:30

Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - utóbbi sorozatban azonban eszement könyöklés megy a csoportelsőségért, és lehet, hogy a Zöld-foki-szigetek után ma újabb három vb-újoncot avathatunk a kontinensről. Összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.

Magyarországnak még egy igen nagy, illetve - az eddigiek alapján - nehéz hegyet kell megmásznia ahhoz, hogy ott lehessen a 2026-os, Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett focivilágbajnokságon. Ma esti ellenfelünk, Portugália ugyanakkor egy ellenünk elért győzelemmel bebiztosítja részvételét, és ugyanígy tehet az európai válogatottak közül Anglia is - nekik Rigában kell ehhez hozniuk a kötelezőt ma este.

Magyar futballszurkolókként hajlamosak vagyunk szinte kizárólag az európai kvalifikációra koncentrálni, pedig nagyon jól haladunk afelé, hogy minden eddiginél több újonc válogatottat láthassunk a jövő évi világbajnokságon. Cikkünkben most összeszedtük, kik azok, akik akár már a selejtezők mai játéknapján bebiztosíthatják a részvételüket - Afrikától Ázsiáig és tovább.

Nem leszünk a ma kijutók között, a portugálok viszont lehetnek

Magyarország ma este egész biztosan nem juthat ki a 2026-os vébére, még akkor sem, ha bombameglepetést okozva legyőzi Portugáliát a Lisszabonban rendezett selejtezőn. Ebben az esetben továbbra is a második, pótselejtezőt érő helyen maradna a válogatott, de az is igaz, hogy egyre jobban felmásznánk Ronaldóék nyakára: ekkor a portugáloknak 9, nekünk pedig hét pontunk lenne.

Ennél azért valószínűbb forgatókönyv, hogy Portugália ma este bebiztosítja soron következő hetedik vb-részvételét, Magyarország pedig folytatja a könyöklést Örményország és Írország ellen a csoport második helyéért. Mondani sem kell: az örmények elleni idegenbeli, valamint a selejtezőcsoportot záró, írek elleni itthoni meccset is muszáj lenne megnyerni a remények életben tartásához.

Az európai selejtezősorozat 6. csoportjának állása az október 14-i meccsek előtt. fotó: SportonlineAz európai selejtezősorozat 6. csoportjának állása az október 14-i meccsek előtt.
fotó: Sportonline

Anglia is kijuthat, a spanyolok csak majdnem

A portugálokhoz hasonlóan ma este az angol válogatott is bebiztosíthatja a részvételét, ehhez pedig mindössze győzniük kell Lettországban. Ebben az esetben a csoportban most második albánok már semmiképp sem érhetik be Thomas Tuchel csapatát, de a pótselejtezőben még joggal bízhatnak - persze közben figyelniük kell hátrafelé is. Anglia egyébként 47 éve, 1978-ban hiányzott utoljára világbajnokságról, azóta folyamatosan ott vannak minden tornán.

Kicsit kilóg ugyan a sorból, mert nem lesz biztos matematikailag, de a spanyol válogatott is szinte biztosan ott lehet a vébén, ha ma este lenyomják Bulgáriát. Ebben az esetben - és ha a törökök is nyernek Georgia ellen - három ponttal lesznek a törökök előtt, csakhogy a maradék két meccsükből Georgia ellen legalább három, Törökország ellen pedig legalább hét (!) góllal kéne elveszíteniük ahhoz, hogy ne legyen meg a csoportelsőség - mindez gyakorlatilag a lehetetlennel határos.

Ázsia: Irak negyven év után jutna ki újra

Ázsiában már a selejtezők negyedik köre zajlik: jelenleg két hármas részvételű tornán harcolnak a kvalifikációért, melyeket Katarban, illetve Szaúd-Arábiában rendeznek. A katari csoportban a házigazda, valamint az előző vébét rendező válogatott a második helyen áll az Egyesült Arab Emírségek mögött, és ma este ez a két csapat dönthet arról, kijut csoportelsőként a vébére. Ehhez Katarnak mindenképp nyernie kéne, ugyanis eddig csak egy pontot szerzett, míg az Emírségek csapata legyőzte Ománt. Ha azonban Katar nyer, akkor előz, és készülhet története második vébészereplésére, az Emírségek pedig a novemberi plusz meccsre a szaúdi csoport másodikja ellen - annak a párharcnak a győztese mehet az interkontinentális pótselejtezőre.

A szaúdi csoportban sem kevésbé izgalmas a helyzet, ugyanis a házigazdák csak a több rúgott gól okán előzik éppen Irakot. A képlet itt egyszerű: amelyik csapat győz ma este, az kijut a világbajnokságra - ahol az iraki válogatott 1986 óta nem járt. Döntetlen esetén Szaúd-Arábia készülhet erre, Irak pedig a fentebb már említett novemberi párharcon küzdhet tovább.

Afrika: egy újonc már van, de lesz-e még három?

Hatalmas könyöklés zajlik még az afrikai selejtezőkben is, ahol tegnap - története során először - az aprócska óceáni sziget, a Zöld-foki-szigetek már bebiztosította a részvételt. Mellettük kijutott már Algéria, Egyiptom, Marokkó vagy éppen Tunézia is - de ma este még három újoncot avathat Afrika.

A C jelű csoportban egy újabb hatalmas meglepetés készül, Benin először juthat ki a vébére. Ehhez annyit kell tennie a csapatnak, hogy legyőzik Nigériát, valamint szurkolnak azért, hogy a csoportmásodik Dél-Afrika ne verje meg Ruandát. De a beninieknek a döntetlen is elég, ekkor azonban szükség van arra, hogy Dél-Afrika ne szerezzen pontot.

Izgalmas még az afrikai F-csoport is, amelyet jelenleg az eddig háromszoros vb-résztvevő Elefántcsontpart vezet, a második pedig Gabon válogatottja. Ha az "elefántok" nem verik meg a kijutásra már esélytelen Kenyát, Gabon pedig győzni tud Burundi ellen, akkor egy újabb újonc válogatott mehet a világbajnokságra egyenes ágon. Erre a forgatókönyvre a statisztikák alapján kisebb az esély: Elefántcsontpart az eddigi kilencből hét meccset nyert a csoportban, és egyetlen gólt sem kaptak, míg Gabon éppen tőlük kapott ki.

Az afrikai F-csoport állása az október 14-i mérkőzések előtt. fotó: SportonlineAz afrikai F-csoport állása az október 14-i mérkőzések előtt.
fotó: Sportonline

Valamivel egyszerűbbnek tűnik Szenegál helyzete a B-csoportban, akiknek azonban mindenképp nyerniük kellene az egyenes ági kijutáshoz. Mögöttük két ponttal van csak lemaradva a szintén első vébészereplésre ácsingózó Kongói DK: a rutinos vébérésztvevő szenegáliaknak egy döntetlen is elég lenne a repülőjegyhez. Kongói ellenfelük akkor előzhet, ha megverik Szudánt, Szenegál pedig kikap Mauritániától - a fogadóirodák erre sem ajánlanak alacsony oddsokat.
Címlapkép: Getty Images
