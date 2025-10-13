2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
Baku, 2025. június 10.A magyar labdarúgó-válogatott, az első sorban balról: Bolla Bendegúz, Nagy Zsolt, Sallai Roland, Schäfer András, Tóth Alex, a hatsó sorban: Tóth Balázs, Loic Nego, Varga Barnabás, Dárdai Márton, Willi Orban és
Sport

Nagyon fontos játékos esett ki a magyar válogatottból: mennyire érződik majd a hiánya Lisszabonban?

MTI
2025. október 13. 12:18

Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.

Nagy Zsolt biztosan nem lép pályára kedden este Lisszabonban a magyar labdarúgó-válogatott Portugália elleni világbajnoki selejtező-mérkőzésén.

A magyar szövetség hétfőn délelőtt X-oldalán közölte, hogy a Puskás Akadémia balszélsője lázas betegséggel küzd, ezért nem utazott el a csapattal a portugál fővárosba.

Az éllovas portugálok és a csoportban második helyen álló magyarok összecsapása 20.45-kor kezdődik. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
