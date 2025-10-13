40. héten bölcsődéket, óvodákat, az általános és középiskolai közösségeket érintő akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.
Nagyon fontos játékos esett ki a magyar válogatottból: mennyire érződik majd a hiánya Lisszabonban?
Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.
Nagy Zsolt biztosan nem lép pályára kedden este Lisszabonban a magyar labdarúgó-válogatott Portugália elleni világbajnoki selejtező-mérkőzésén.
A magyar szövetség hétfőn délelőtt X-oldalán közölte, hogy a Puskás Akadémia balszélsője lázas betegséggel küzd, ezért nem utazott el a csapattal a portugál fővárosba.
Az éllovas portugálok és a csoportban második helyen álló magyarok összecsapása 20.45-kor kezdődik. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.
