"Előbb vagy utóbb valaki meghal így": asztalra vágnak a teniszezők, nem csinálják ezt tovább

A Shanghai Masters tenisztornán több játékos is feladta a mérkőzését a szélsőséges időjárási körülmények miatt, ami ismét rávilágít a sportág hőséggel kapcsolatos hiányos szabályozására - írta meg a The Guardian.

Jannik Sinner két és fél órányi küzdelem után kénytelen volt feladni harmadik fordulós mérkőzését Tallon Griekspoor ellen a sanghaji stadionban uralkodó elviselhetetlen körülmények miatt. Az éjfél körüli időpont ellenére a páratartalom olyan magas volt, hogy Sinner az utolsó 20 percben már görcsölt, zihált és jelentős fájdalmai voltak. Végül járni sem tudott rendesen, és ütőjét mankóként használva vánszorgott a székéhez, ahol feladta a mérkőzést.

A Shanghai Masters során számos játékos hasonló problémákkal küzdött. Terence Atmane és Hamad Medjedovic szintén feladta mérkőzését a hőség miatt, Francisco Comesaña majdnem összeesett, Novak Djokovic pedig két egymást követő mérkőzésen is hányt, annak ellenére, hogy éjszaka játszott.

A Vuhanban zajló női tornán sem volt jobb a helyzet. Emma Raducanu és Jelena Ostapenko is feladta mérkőzését a forró, párás körülmények miatt. Bianca Andreescu a közösségi médiában megosztott egy videót, amelyen kicsavarja a zoknijából az izzadságot, és azt írta: "A vuhani időjárás gyakorlatilag azt mondta: 'Menj, teniszezz egy szaunában.'"

A probléma egyik legszembetűnőbb jele Holger Rune esete volt, aki orvosi szünetet kért, és megkérdezte Gerry Armstrong ATP-felügyelőtől: "Miért nincs az ATP-nek hőséggel kapcsolatos szabálya? Azt akarjátok, hogy egy játékos meghaljon a pályán?"

Míg a Grand Slam-tornáknak és a WTA-nak van saját szélsőséges hőséggel kapcsolatos szabályzata, az ATP-nek még mindig nincs. Az ATP a felügyelőkre és az orvosi személyzetre bízza a játékosok kezelését ilyen körülmények között. Armstrong válasza Rune kérdésére még inkább elgondolkodtató volt: "Nem tudom, ez egy jó kérdés."

Az ATP közleményben jelezte, hogy a játék felfüggesztéséről szóló döntések – beleértve a szélsőséges hőséget is – a helyszíni ATP-felügyelő hatáskörébe tartoznak, együttműködve az orvosi csapatokkal és a helyi hatóságokkal. Hozzátették, hogy a kérdés aktív felülvizsgálat alatt áll, és egy hivatalos hőséggel kapcsolatos szabályzat bevezetését jelenleg értékelik a játékosokkal, tornaszervezőkkel és orvosi szakértőkkel konzultálva.

Egy jól irányított sportágban már régóta létezne egységes szélsőséges hőséggel kapcsolatos szabályzat minden tornán. A tenisz azonban kényelmetlenül megosztott a négy Grand Slam-torna, az ATP, a WTA és az ITF között, amelyek gyakran túlságosan a saját érdekeik védelmére összpontosítanak.

Alig egy hónappal ezelőtt a Cincinnati Openen is hasonló problémákkal küzdöttek a játékosok a forró és párás körülmények között, és a torna Sinner visszalépésével zárult a Carlos Alcaraz elleni döntőben. A globális felmelegedés csak további nehézségeket fog okozni, ezért a sportág irányító testületeinek már most vizsgálniuk kellene, hogyan lehet a versenynaptárat úgy alakítani, hogy elkerüljék ezeket az elviselhetetlen körülményeket.

A probléma összetett, hiszen a fizikai felkészültség és a kitartás a sportág csúcsán való teljesítés kulcsfontosságú része. Az elit játékosok büszkék arra, hogy képesek kezelni a nehéz körülményeket és így is megtalálni a győzelemhez vezető utat. Mindenkinek van azonban egy határa.

"Szerintem kellene lennie valamilyen szabálynak" - mondta Rune kedden. "Egy bizonyos mennyiségű hőséget el tudunk viselni, mert fittek vagyunk, erősek vagyunk, mentálisan is erősek vagyunk, de mindig van egy határ. Fontos, hogy vigyázzunk az egészségünkre. Túl kell élnünk."

Kisebb változtatásokat is érdemes megfontolni. Cincinnatiben Iga Swiatek azt mondta, szeretne nagyobb rugalmasságot látni a pontok közötti időkorlátban a melegebb napokon: "Ez a fajta hőség olyasmi, amit egyszerűen túl kell élnünk, és nem arról van szó, hogy nem tudjuk. Talán ha adnának nekünk öt másodperccel többet a törölköző használatára vagy több időt a lélegzésre, mert kicsit nehezebb, az jó lenne."

A szélsőséges hőség kezelésének problémája egy újabb hosszú, kimerítő szezon végén jelentkezik, és a játékosok jóléte jelentős beszédtéma. A visszalépések, sérülések és feladások száma idén megdöbbentő volt. A Shanghai Mastersen az elmúlt héten hét visszalépés vagy feladás történt, és idén már 41 visszalépés és feladás volt az ATP Masters 1000-es eseményeken, köztük kilenc Madridban és nyolc Cincinnatiben.

A múlt hétfőn a pekingi China Openen, egy kombinált WTA 1000-es és ATP 500-as eseményen, a 12 mérkőzésből öt feladással végződött. Ez még nem is számol azokkal a sérülésekkel, fizikai fájdalmakkal és mentális megterheléssel, amelyeken mindkét tour számos játékosa átmegy. Egyre nehezebb azt állítani, hogy a tournak nem kellene többet tennie a játékosok jólétéért.

A teniszszezon hossza évtizedek óta jelentős beszédtéma, minimális változással, de az ATP és WTA legújabb kezdeményezései csak súlyosbítani látszanak ezeket a problémákat. Az elmúlt két évben a WTA szigorúbb ütemezési ellenőrzéseket vezetett be a legjobb játékosai számára, és egyre inkább konszenzus alakul ki arról, hogy az ATP által szorgalmazott törekvés, hogy sok ATP és WTA 1000-es eseményt kéthetes rendezvénnyé bővítsenek, a játékosok kárára történt.

A szezon utolsó heteiben, ahogy a sérülések halmozódnak és kevés versenyző tűnik elégedettnek, úgy tűnik, a tour elérte a tűréshatárát. Azonban még mindig nem világos, hogy az irányító testületek készek-e felismerni ezeket a problémákat és érdemi lépéseket tenni a megoldásuk érdekében.