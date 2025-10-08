Hatalmas segítséget kapnak ezek a bajba került sportolók: rég vártak rá, most megvalósul

A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) új programot indított, amely pénzügyi és jogi támogatást nyújt a doppingvizsgálatok és pénzügyi nyomozások alá vont játékosoknak.

Az ITIA szerdán jelentette be a kísérleti programot, amely jelentős szemléletváltást jelent a tenisz hatóságok részéről, elismerve, hogy a játékosoknak segítségre lehet szükségük a bonyolult vizsgálatok során, függetlenül attól, hogy bűnösek-e vagy sem - írja a Reuters.

A program keretében a játékosok akár 5000 dollár értékű támogatást kaphatnak táplálékkiegészítők vagy gyógyszerek tesztelésére a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által akkreditált laboratóriumokban. További 5000 dollárt biztosítanak a potenciális húseredetű szennyeződések kivizsgálására, amely miatt több játékos is pozitív teszteredményt produkált tiltott anyagokra.

Az ingyenes jogi támogatás már a pozitív teszt pillanatától elérhető lesz, nem csak a hivatalos vádak benyújtása után. Emellett bizalmas, harmadik féltől származó tanácsadást is biztosítanak a játékosoknak.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Karen Moorhouse, az ITIA vezérigazgatója közleményében hangsúlyozta: "Bárki, aki doppingellenes vagy korrupcióellenes vizsgálat részesévé válik, megérdemli a lehetőséget, hogy megvédje vagy megmagyarázza magát. Elismerjük, hogy ez a folyamat pénzügyi és érzelmi költségekkel jár."

"Egyetlen játékos sem vesz kezébe teniszütőt gyermekként más motivációval, mint hogy játssza a játékot. Az emberek különböző okokból kerülhetnek ilyen helyzetekbe, és függetlenül ezektől az okoktól és az ügy kimenetelétől, megérdemlik, hogy legyen kihez fordulniuk" - tette hozzá Moorhouse. Az ITIA közlése szerint a támogatási programot 2026 végén felülvizsgálják.