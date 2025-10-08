Predrag Boskovic, az Európai Kézilabda Szövetség alelnöke őrizetbe került Montenegróban.
Hatalmas segítséget kapnak ezek a bajba került sportolók: rég vártak rá, most megvalósul
A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) új programot indított, amely pénzügyi és jogi támogatást nyújt a doppingvizsgálatok és pénzügyi nyomozások alá vont játékosoknak.
Az ITIA szerdán jelentette be a kísérleti programot, amely jelentős szemléletváltást jelent a tenisz hatóságok részéről, elismerve, hogy a játékosoknak segítségre lehet szükségük a bonyolult vizsgálatok során, függetlenül attól, hogy bűnösek-e vagy sem - írja a Reuters.
A program keretében a játékosok akár 5000 dollár értékű támogatást kaphatnak táplálékkiegészítők vagy gyógyszerek tesztelésére a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által akkreditált laboratóriumokban. További 5000 dollárt biztosítanak a potenciális húseredetű szennyeződések kivizsgálására, amely miatt több játékos is pozitív teszteredményt produkált tiltott anyagokra.
Az ingyenes jogi támogatás már a pozitív teszt pillanatától elérhető lesz, nem csak a hivatalos vádak benyújtása után. Emellett bizalmas, harmadik féltől származó tanácsadást is biztosítanak a játékosoknak.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Karen Moorhouse, az ITIA vezérigazgatója közleményében hangsúlyozta: "Bárki, aki doppingellenes vagy korrupcióellenes vizsgálat részesévé válik, megérdemli a lehetőséget, hogy megvédje vagy megmagyarázza magát. Elismerjük, hogy ez a folyamat pénzügyi és érzelmi költségekkel jár."
"Egyetlen játékos sem vesz kezébe teniszütőt gyermekként más motivációval, mint hogy játssza a játékot. Az emberek különböző okokból kerülhetnek ilyen helyzetekbe, és függetlenül ezektől az okoktól és az ügy kimenetelétől, megérdemlik, hogy legyen kihez fordulniuk" - tette hozzá Moorhouse. Az ITIA közlése szerint a támogatási programot 2026 végén felülvizsgálják.
Két turnusban is volt a magyar válogatott edzője, többször nyert magyar bajnoki címet klubcsapataival. Az MLSZ saját halottjának tekinti.
Memphis Depay, a holland válogatott gólrekordere nem tudott időben csatlakozni a nemzeti csapathoz, ugyanis ellopták az útlevelét Brazíliában
Egy apát és fiát ugyanazon a napon bocsátották el két különböző csapat vezetőedzői pozíciójából
Bill Belichickkel nem megy a focicsapatnak, lehet, hogy fia veszi át a helyét. A helyzet azonban a szerződések miatt bonyolult.
A két magyar hegymászó pár nap múlva megkísérli a 8167 méter magas csúcs meghódítását, Nagy Mártonnak ezt orvosi konzultáció után egedélyezték.
Tizenhét éven át irányította a magyar női válogatottat, ami azóta is megdöntetlen rekord.
A Liverpool három egymást követő veresége után komoly kérdések merülnek fel Arne Slot csapatának teljesítményével kapcsolatban.
A Manchester City szupersztárja a jelenlegi gólszerzési "üteme" alapján várhatóan jelentősen megdönti Alan Shearer 260 gólos rekordját is
Az NFL londoni mérkőzésén ezrek rekedtek kívül a stadionon a jegykezelő alkalmazás összeomlása miatt, a pórul járt szurkolók kártérítést követelnek a ligától
A PDC 2026 januárjában rendezi első szaúd-arábiai dartsversenyét, ahol a szigorú alkoholtilalom miatt a megszokottól eltérő hangulatú eseményre számíthatnak a szurkolók.
A volt világbajnok és csapattárs szerint Hamilton vagy magára talál jövőre, vagy az utolsó évét láthatjuk a Forma 1-ben.
Donald Trump bejelentette, hogy a korábban ígért UFC küzdősport-eseményt 2026. június 14-én, 80. születésnapján rendezik meg a Fehér Ház területén.
Neymar karrierje válaszúthoz érkezett: a sérülésekkel küzdő brazil sztár kihagyhatja a 2026-os világbajnokságot
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint ideje lenne, hogy a Forma-1 visszatérjen Dél-Koreába.
Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.
Daria Kasatkina orosz-ausztrál teniszező bejelentette, hogy idő előtt befejezi az idei szezont, mivel mentálisan és érzelmileg kimerült.
Döbbenetes: biciklivel ment fel az Eiffel-torony lépcsőjén, elképesztő rekordot állított fel + videó
Aurélien Fontenoy francia kerékpáros új világrekordot állított fel, amikor biciklivel feljutott az Eiffel-torony második emeletére 12 perc 30 másodperc alatt.
Russell Martin mindössze 17 mérkőzés után távozik a Rangers vezetőedzői posztjáról: a klub közleményben jelentette be, hogy az eredmények nem feleltek meg az elvárásoknak.
