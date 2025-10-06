Darts van, sör nincs: ezt hogy fogják kibírni a szurkolók?

A PDC 2026 januárjában rendezi első szaúd-arábiai dartsversenyét, ahol a szigorú alkoholtilalom miatt a megszokottól eltérő hangulatú eseményre számíthatnak a résztvevők és a nézők - írja cikkében a BBC.

A Professional Darts Corporation (PDC) bejelentette, hogy 2026. január 19-20-án rendezi meg első versenyét Szaúd-Arábiában. Az esemény a World Series of Darts sorozat része lesz, amelyen várhatóan Luke Littler jelenlegi világbajnok és Luke Humphries, a világranglista vezetője is részt vesz.

A többi nemzetközi dartsversenytől eltérően, ahol a lelkes szurkolók sörözés közben követhetik az eseményeket, Szaúd-Arábiában szigorú alkoholtilalom van érvényben. A bejelentés vegyes fogadtatásra talált a közösségi médiában, sokan megkérdőjelezték, milyen lesz a hangulat egy "józan" rendezvényen.

Az 1000 fős befogadóképességű helyszínen nem árusítanak majd alkoholt. Barry Hearn, a PDC elnöke korábban kijelentette: "Ha egy országban nem ihatunk, ahol tiszteletben kell tartanunk a hagyományaikat és törvényeiket, akkor nem iszunk."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, és a hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A versenyt a rijádi Global Theater-ben rendezik, amely decemberben a Riyadh Season Snooker Championship-nek is otthont adott. Turki Alalshikh, a Szaúdi Általános Szórakoztatási Hatóság elnöke korábban jelezte, hogy szeretne részt venni a dartsban és egy "őrült koncepciót" bevezetni a sportágba.

A World Series of Darts a bahreini versennyel kezdődik január 15-19. között, majd Szaúd-Arábia következik. Ezután Dániában, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon és Ausztráliában rendeznek versenyeket, a döntőt pedig Hollandiában tartják.