Darts van, sör nincs: ezt hogy fogják kibírni a szurkolók?

A PDC 2026 januárjában rendezi első szaúd-arábiai dartsversenyét, ahol a szigorú alkoholtilalom miatt a megszokottól eltérő hangulatú eseményre számíthatnak a résztvevők és a nézők - írja cikkében a BBC.
A Professional Darts Corporation (PDC) bejelentette, hogy 2026. január 19-20-án rendezi meg első versenyét Szaúd-Arábiában. Az esemény a World Series of Darts sorozat része lesz, amelyen várhatóan Luke Littler jelenlegi világbajnok és Luke Humphries, a világranglista vezetője is részt vesz.
A többi nemzetközi dartsversenytől eltérően, ahol a lelkes szurkolók sörözés közben követhetik az eseményeket, Szaúd-Arábiában szigorú alkoholtilalom van érvényben. A bejelentés vegyes fogadtatásra talált a közösségi médiában, sokan megkérdőjelezték, milyen lesz a hangulat egy "józan" rendezvényen.
Az 1000 fős befogadóképességű helyszínen nem árusítanak majd alkoholt. Barry Hearn, a PDC elnöke korábban kijelentette: "Ha egy országban nem ihatunk, ahol tiszteletben kell tartanunk a hagyományaikat és törvényeiket, akkor nem iszunk."
A versenyt a rijádi Global Theater-ben rendezik, amely decemberben a Riyadh Season Snooker Championship-nek is otthont adott. Turki Alalshikh, a Szaúdi Általános Szórakoztatási Hatóság elnöke korábban jelezte, hogy szeretne részt venni a dartsban és egy "őrült koncepciót" bevezetni a sportágba.
A World Series of Darts a bahreini versennyel kezdődik január 15-19. között, majd Szaúd-Arábia következik. Ezután Dániában, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon és Ausztráliában rendeznek versenyeket, a döntőt pedig Hollandiában tartják.
