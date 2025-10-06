2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Darts van, sör nincs: ezt hogy fogják kibírni a szurkolók?
Sport

Darts van, sör nincs: ezt hogy fogják kibírni a szurkolók?

Pénzcentrum
2025. október 6. 19:53

A PDC 2026 januárjában rendezi első szaúd-arábiai dartsversenyét, ahol a szigorú alkoholtilalom miatt a megszokottól eltérő hangulatú eseményre számíthatnak a résztvevők és a nézők - írja cikkében a BBC.

A Professional Darts Corporation (PDC) bejelentette, hogy 2026. január 19-20-án rendezi meg első versenyét Szaúd-Arábiában. Az esemény a World Series of Darts sorozat része lesz, amelyen várhatóan Luke Littler jelenlegi világbajnok és Luke Humphries, a világranglista vezetője is részt vesz.

A többi nemzetközi dartsversenytől eltérően, ahol a lelkes szurkolók sörözés közben követhetik az eseményeket, Szaúd-Arábiában szigorú alkoholtilalom van érvényben. A bejelentés vegyes fogadtatásra talált a közösségi médiában, sokan megkérdőjelezték, milyen lesz a hangulat egy "józan" rendezvényen.

Az 1000 fős befogadóképességű helyszínen nem árusítanak majd alkoholt. Barry Hearn, a PDC elnöke korábban kijelentette: "Ha egy országban nem ihatunk, ahol tiszteletben kell tartanunk a hagyományaikat és törvényeiket, akkor nem iszunk."

A versenyt a rijádi Global Theater-ben rendezik, amely decemberben a Riyadh Season Snooker Championship-nek is otthont adott. Turki Alalshikh, a Szaúdi Általános Szórakoztatási Hatóság elnöke korábban jelezte, hogy szeretne részt venni a dartsban és egy "őrült koncepciót" bevezetni a sportágba.

A World Series of Darts a bahreini versennyel kezdődik január 15-19. között, majd Szaúd-Arábia következik. Ezután Dániában, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon és Ausztráliában rendeznek versenyeket, a döntőt pedig Hollandiában tartják.
Címlapkép: Getty Images
#alkohol #sport #sör #verseny #alkoholtilalom #világbajnok #szaúd-arábia #rijád #darts #szurkolók

