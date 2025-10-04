Időt kér a West Ham új edzője: lehet, hogy mégsem klappol minden azonnal?

Nuno Espírito Santo, a West Ham egy hete kinevezett edzője szerint időre van szüksége ahhoz, hogy kialakítsa a csapat identitását és filozófiáját, miközben igyekszik érzelmi szinten is kapcsolódni a klub kultúrájához - írja a The Guardian.

A korábbi Nottingham Forest-menedzser, aki Graham Potter menesztése után került a csapathoz, elmondta, hogy a klub régi munkatársai az elmúlt héten folyamatosan tájékoztatták a West Ham életéről. Amikor a 'West Ham-módról' kérdezték – ami egyes szurkolók számára merész támadófutballt, mások számára szenvedélyt és kitartást jelent – mosolyogva válaszolt.

"Ezt próbálom minden nap megérteni. De ez nem csak megértés kérdése, ennél sokkal többről van szó. Éreznünk kell. Időre van szükségem, hogy érezzem. Kezdem érteni, de igazán éreznem kell, és miután érezzük, magunkba kell építenünk. Az érzés teszi a különbséget, nem csak a megértés. Ha érezzük, sokkal messzebbre jutunk. A filozófiáról és identitásról beszélünk. Építsük fel, teremtsük meg, érezzük át. Azonosuljunk vele" – nyilatkozta Nuno.

A szakember, aki egy biztató 1-1-es döntetlennel kezdett az Everton ellen, úgy véli, még messze van attól, hogy kialakítsa a csapat identitását. "Nagyon messze vagyunk még. Nagyon nehéz ezt megvalósítani, és az egész klub részéről rengeteg erőfeszítést igényel. De ez prioritás."

A szurkolók gyakran izgalmas játékstílust követelnek. David Moyes, a modern korszak legsikeresebb West Ham menedzsere végül nyomás alá került pragmatikus megközelítése miatt. Julen Lopetegui és Potter azonban küszködött a játékstílus megváltoztatásával a Moyes utáni korszakban.

Nunónak, aki a Forestnél kontrás stílust játszatott, most el kell döntenie, hogy az eredmények vagy a szórakoztató játék fontosabb-e. A West Ham az első hat bajnoki mérkőzésén 14 gólt kapott, és jelenleg a 19. helyen áll.

"Nem az edző határozza meg a játékstílust, hanem a keret. Meg kell találnunk az egyensúlyt a játék két része között: a védekezés és a támadás között. Nem támadhatunk kiegyensúlyozatlanul, mert azzal teret nyitunk az ellenfélnek. Védekeznünk kell, szervezettnek kell lennünk, de mindig prioritással. Amikor visszaszerzünk egy labdát, mit fogunk vele kezdeni?" – magyarázta a portugál szakember.

A West Ham visszakaphatja Aaron Wan-Bissakát és Jean-Clair Todibót, amikor szombaton az Arsenalhoz látogatnak. Nuno azt is jelezte, hogy James Ward-Prowse visszatérhet a keretbe, akit kihagyott az Everton elleni meccsből. Ward-Prowse rövid ideig játszott Nuno irányítása alatt a Forestnél az előző szezonban, de a középpályás nem volt állandó játékos, és kölcsönszerződését februárban idő előtt megszakították.