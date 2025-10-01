A Liverpool két egymást követő vereséget szenvedett el, ami Arne Slot vezetőedző időszakának második ilyen mélypontja.
Huszonöt éve történt: berobbantak a Kemény-legények, halhatatlanok lettek a vízipólósok
Negyedszázada már, hogy elindult egy páratlan történet, a magyar vízipólósok megkezdték a tíz éven át tartó dominanciájukat a sportban.
Fontos, és a mai napig nagyon kellemes emlékeket hozó évfordulóra hívta fel a pólóbarátok figyelmét a Magyar Vízilabda Szövetség: éppen ma van huszonöt éve, hogy a sydney-i olimpia vízilabdatornájának döntőjében Magyarország nagyon simán, 13-8-ra megverte az oroszokat, és 24 év után ismét olimpiai aranyat szerzett.
A Kemény Dénes vezette válogatottban olyan nevek játszottak, mint Kósz Zoltán, Szécsi Zoltán, Vári Attila, Kiss Gergely, vagy éppen Kásás Tamás és Benedek Tibor. A torna nem indult a legjobban, a csoportkörben a magyarok a jugoszlávoktól és a horvátoktól is kikaptak, és csak kevésen múlt, hogy már a csoportkörben elbúcsúzzanak.
A társaság aztán megrázta magát, és az egyenes kieséses szakaszban már nem tűnt semmilyen ellentmondást. A negyeddöntőben az olaszokat három góllal verték, napokkal később pedig újra a jugoszlávok következtek, akiket 8-7-re győztek le - annál a meccsnél csak a következő olimpián volt izgalmasasbb a két csapat meccse, amikor a döntőben találkoztunk az akkor már Szerbia és Montenegróként induló ellenféllel. A nehéz döntőbe jutás után azonban a magyarok kétséget sem hagytak afelől, ki a jobb, és nagyon simán szerezték meg a régóta várt olimpiai aranyat. A döntőről a mai napig elérhető egy videó, amit itt nézhetsz újra, ha nosztalgiáznál:
A magyar férfi vízilabda-válogatott a kétezres évek vitán felül legsikeresebb csapata volt, az aranyérmes szereplést a következő két olimpián - Athénban és Pekingben - is meg tudták ismételni. 2008 óta azonban egyszer sem szerzett aranyat a férfiválogatott olimpián.
Nem érdekli, hogy valami kötelező, akkor sem indul: komoly bejelentést tett az egykori világelső teniszező
A korábbi világelső Iga Swiatek szerint a női teniszezők versenynaptára túlzsúfolt, ezért ő a jövőben akár kötelező tornákat is kihagyna egészsége megőrzése érdekében.
A Kairat Almaty történelmi meccset játszik a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában, a kazah csapat első alkalommal kvalifikálta magát a legrangosabb európai kupasorozatba.
Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
A New York Giants tulajdonosa, John Mara nyilvánosságra hozta, hogy rákkal diagnosztizálták, de a kezelés alatt is aktív marad a csapat irányításában.
Terence Crawford bokszvilágbajnokot fegyverrel kényszerítették ki autójából az omahai rendőrök egy közlekedési ellenőrzés során.
Egy jó nagy falkányi birka vette birtokba az angol csapat pályáját, és eléggé otthon is érezték magukat - a meccset el sem lehetett ezután kezdeni.
Michael van Gerwen, háromszoros dartsvilágbajnok egy kebabozóban történt verekedés közepén találta magát, miután egy szóváltás tettlegességig fajult
Nuno Espirito Santo kinevezése a West Ham élére a csapat játékstílusának újragondolását jelzi, miközben a klub a Premier League 19. helyén áll.
Rory McIlroy élesen bírálta a golfozók egyik legrangosabb versenye, a Ryder Cup során tapasztalt szurkolói viselkedést.
Roscoe évek óta látható volt Hamilton mellett, szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet egy súlyos betegség után.
Mórocz Andrea személyében újra magyar győztese van a legendás görögországi futóversenynek.
A Chelsea mindössze a nyolcadik a Premier League-ben, közben pedig nehéz ellenfelekkel kell szembenézniük a BL-ben is
Marozsán Fábián két szettben kikapott Jannik Sinnertől, így a negyeddöntőben fejezte be a szereplését a pekingi tenisztornán.
Jose Mourinho visszatér a Stamford Bridge-re, ezúttal a Benfica vezetőedzőjeként a Chelsea elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
A Forma 1 2025-ös szezonjában most a Szingapúri Nagydíj van soron, amit október első hétvégéjén rendeznek meg.
Az NFL-es edzői fizetések jelentősen emelkedtek, a liga felének éves bére már legalább 10 millió dollár.
Újabb felvásárlási ajánlat érkezett a Tottenhamre, de a klub nem enged: újra közölték, hogy nem eladók.
A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét.
