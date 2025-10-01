2025. október 1. szerda Malvin
Budapest
Sárga vízilabda labda a vízbe esik a vízbe fröccsenő hatás ellen elmosódott sportoló háttér, természetes megvilágítás, másolat térben
Sport

Huszonöt éve történt: berobbantak a Kemény-legények, halhatatlanok lettek a vízipólósok

Pénzcentrum
2025. október 1. 12:15

Negyedszázada már, hogy elindult egy páratlan történet, a magyar vízipólósok megkezdték a tíz éven át tartó dominanciájukat a sportban.

Fontos, és a mai napig nagyon kellemes emlékeket hozó évfordulóra hívta fel a pólóbarátok figyelmét a Magyar Vízilabda Szövetség: éppen ma van huszonöt éve, hogy a sydney-i olimpia vízilabdatornájának döntőjében Magyarország nagyon simán, 13-8-ra megverte az oroszokat, és 24 év után ismét olimpiai aranyat szerzett. 

A Kemény Dénes vezette válogatottban olyan nevek játszottak, mint Kósz Zoltán, Szécsi Zoltán, Vári Attila, Kiss Gergely, vagy éppen Kásás Tamás és Benedek Tibor. A torna nem indult a legjobban, a csoportkörben a magyarok a jugoszlávoktól és a horvátoktól is kikaptak, és csak kevésen múlt, hogy már a csoportkörben elbúcsúzzanak.

A társaság aztán megrázta magát, és az egyenes kieséses szakaszban már nem tűnt semmilyen ellentmondást. A negyeddöntőben az olaszokat három góllal verték, napokkal később pedig újra a jugoszlávok következtek, akiket 8-7-re győztek le - annál a meccsnél csak a következő olimpián volt izgalmasasbb a két csapat meccse, amikor a döntőben találkoztunk az akkor már Szerbia és Montenegróként induló ellenféllel. A nehéz döntőbe jutás után azonban a magyarok kétséget sem hagytak afelől, ki a jobb, és nagyon simán szerezték meg a régóta várt olimpiai aranyat. A döntőről a mai napig elérhető egy videó, amit itt nézhetsz újra, ha nosztalgiáznál:

A magyar férfi vízilabda-válogatott a kétezres évek vitán felül legsikeresebb csapata volt, az aranyérmes szereplést a következő két olimpián - Athénban és Pekingben - is meg tudták ismételni. 2008 óta azonban egyszer sem szerzett aranyat a férfiválogatott olimpián.
Címlapkép: Getty Images
