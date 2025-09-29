2025. szeptember 29. hétfő Mihály
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép női kocogóról, aki a sportcipője fűzőjét köti meg futás előtt. Motiváció, egészséges életmód és fitness koncepció.
Sport

Elképesztő magyar siker: Mórocza Andrea nyerte az ultranehéz futóversenyt Görögországban

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 13:16

Mórocz Andrea személyében újra magyar győztese van a legendás görögországi futóversenynek.

25 óra 9 perc és 6 másodperc alatt ért célba a Görögországban, Athén és Spárta között rendezett futóversenyen, a Spartathlonon Mórocza Andrea, ezzel ő nyerte az elképesztően nehéz, több napon át tartó versenyt a nők között. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az 1983 óta évente rendezett verseny szeptember utolsó péntekén rajtol, Athénból Spártába, a történelemből jól ismert Leonidasz király szobrához kell elfutniuk a versenyzőknek. Mórocz Andrea az abszolút versenyben is nagyon szép eredményt ért el, összesítésben a hetedik lett. A befutóról itt egy videó:

Korábban már többször is volt a viadalnak magyar első helyezettje: Lubics Szilvia háromszor, míg Maráz Zsuzsanna kétszer nyerte meg a 256 kilométeres futóversenyt. 
Címlapkép: Getty Images
#eredmény #sport #futóverseny #verseny #görögország #rekord #magyar #siker #sportoló #futás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:02
13:47
13:29
13:16
13:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 29.
Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
2025. szeptember 29.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
2025. szeptember 28.
Új költséget fizethet a krizantémok, facsemeték, karácsonyfák után sok magyar 2025-ben: ez a "dísznövényadó"
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 29. hétfő
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
1 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
1 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
2 hete
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
16 órája
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Technikai kamat
számításszerű kamatláb, amelyet a biztosító az életbiztosítási díjkalkulációnál és tartalékszámításnál alkalmaz. Minimális mértékét jogszabály állapítja meg. (kamatrés)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 13:04
Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 29. 11:28
Elindult az akcióháború: az Aldi rákontráz a Lidlre, hatalmas kedvezményt szór ki a héten
Agrárszektor  |  2025. szeptember 29. 13:32
Tízmilliárdos kincsre bukkantak a szakértők: erre senki nem számított