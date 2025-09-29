Elképesztő magyar siker: Mórocza Andrea nyerte az ultranehéz futóversenyt Görögországban

Mórocz Andrea személyében újra magyar győztese van a legendás görögországi futóversenynek.

25 óra 9 perc és 6 másodperc alatt ért célba a Görögországban, Athén és Spárta között rendezett futóversenyen, a Spartathlonon Mórocza Andrea, ezzel ő nyerte az elképesztően nehéz, több napon át tartó versenyt a nők között.

Az 1983 óta évente rendezett verseny szeptember utolsó péntekén rajtol, Athénból Spártába, a történelemből jól ismert Leonidasz király szobrához kell elfutniuk a versenyzőknek. Mórocz Andrea az abszolút versenyben is nagyon szép eredményt ért el, összesítésben a hetedik lett. A befutóról itt egy videó:

Korábban már többször is volt a viadalnak magyar első helyezettje: Lubics Szilvia háromszor, míg Maráz Zsuzsanna kétszer nyerte meg a 256 kilométeres futóversenyt.