2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
focikapus, kapus, gól, kapu, labdarúgás, gyep
Sport

Forradalmi újítás jöhet a fociban: a tizenegyesekhez van köze, hamarosan minden megváltozik?

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 10:30

A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét - számolt be a Sport Bild.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) jelentős szabálymódosítást fontolgat a büntetőrúgások terén. Az új szabály szerint a tizenegyesek esetében nem lenne lehetőség a kipattanó labda újbóli megjátszására - a büntető elvégzése után azonnal véget érne az akció, függetlenül attól, merre pattan a labda.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A változtatás gyakorlati következményei jelentősek lennének: a játékosoknak csak egyetlen kísérletük lenne a gólszerzésre, a tizenhatosnál várakozó csapattársak nem leshetnek a kipattanó labdára, és nem lennének többé sárga lapok a korai belépésért sem.

A spanyol Eduardo Iturralde korábbi játékvezető a Cadena SER rádióállomásnak elmondta, hogy Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője a reform nagy támogatója, és Gianni Infantino FIFA-elnökkel együtt már megegyeztek a változtatásról.

KATTINTS a friss sporteredményekért, élő meccsekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Az új szabályozás a 2026/27-es szezontól léphetne életbe, ami azt jelentené, hogy a 2026-os világbajnokság lenne az utolsó nagy torna a jelenlegi büntetőrúgási szabályokkal. A módosítást azonban először a Nemzetközi Labdarúgó Testületnek (IFAB) kell jóváhagynia, amely egyedüliként jogosult a szabályok megváltoztatására.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Fontos megjegyezni, hogy az IFAB korábban már elutasította ezt a javaslatot a ligák és klubszövetségek véleményének kikérése után. Az elutasítás oka az volt, hogy a büntetőrúgás a játékosok számára olyan döntő pillanat, amelynek végrehajtásán nem kívántak változtatni.

Collina néhány hónappal ezelőtt már beszélt a tervezett változtatásról. Egy olasz lapnak adott interjúban kijelentette: "Ez áldás lenne a kapusok számára, akiknek amúgy is nehéz védeni egy büntetőt." Kifogásolta a tizenhatosnál várakozó számos játékost is, mondván: "Olyan, mint egy lóverseny."

A szabálymódosítás bevezetéséhez a FIFA-nak hivatalos javaslatot kell benyújtania, ami eddig nem történt meg. Ha az IFAB éves igazgatósági ülésén döntenek erről, először teszteket végeznének a kipattanó nélküli büntetőkkel. A végleges szabályváltoztatáshoz az IFAB éves közgyűlésén háromnegyedes többség szükséges a nyolc tag részéről, ami azt jelenti, hogy a FIFA-nak legalább két brit szavazatra is szüksége lenne.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #világbajnokság #szabályváltozás #FIFA #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
10:58
10:30
10:05
09:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 28.
6+1 zseniális tipp a hazai divatszakértőtől: fillérekből így lesz menő és fenntartható a ruhatárad
2025. szeptember 27.
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
2025. szeptember 27.
Itt a lista: ezekre az új lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Kelet-Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 28. vasárnap
Vencel
39. hét
Szeptember 28.
A siketek világnapja
Szeptember 28.
Tengerészeti világnap
Szeptember 28.
A fehér kendő napja
Szeptember 28.
A szív világnapja
Szeptember 28.
A Szentírás vasárnapja
Szeptember 28.
Veszettség elleni világnap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
1 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
1 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
2 hete
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
1 hete
Fegyvertartási engedély megszerzése Magyarországon: ezek a szabályok fegyvertartás esetén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 11:32
Teszten a Ford világújdonsága: így repeszt terepen a villany-Ranger
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 10:05
6+1 zseniális tipp a hazai divatszakértőtől: fillérekből így lesz menő és fenntartható a ruhatárad
Agrárszektor  |  2025. szeptember 28. 10:01
Figyelmeztet a meteorológia: ez a 2 megye ma nem ússza meg a vihart