Forradalmi újítás jöhet a fociban: a tizenegyesekhez van köze, hamarosan minden megváltozik?
A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét - számolt be a Sport Bild.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) jelentős szabálymódosítást fontolgat a büntetőrúgások terén. Az új szabály szerint a tizenegyesek esetében nem lenne lehetőség a kipattanó labda újbóli megjátszására - a büntető elvégzése után azonnal véget érne az akció, függetlenül attól, merre pattan a labda.
A változtatás gyakorlati következményei jelentősek lennének: a játékosoknak csak egyetlen kísérletük lenne a gólszerzésre, a tizenhatosnál várakozó csapattársak nem leshetnek a kipattanó labdára, és nem lennének többé sárga lapok a korai belépésért sem.
A spanyol Eduardo Iturralde korábbi játékvezető a Cadena SER rádióállomásnak elmondta, hogy Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője a reform nagy támogatója, és Gianni Infantino FIFA-elnökkel együtt már megegyeztek a változtatásról.
Az új szabályozás a 2026/27-es szezontól léphetne életbe, ami azt jelentené, hogy a 2026-os világbajnokság lenne az utolsó nagy torna a jelenlegi büntetőrúgási szabályokkal. A módosítást azonban először a Nemzetközi Labdarúgó Testületnek (IFAB) kell jóváhagynia, amely egyedüliként jogosult a szabályok megváltoztatására.
Fontos megjegyezni, hogy az IFAB korábban már elutasította ezt a javaslatot a ligák és klubszövetségek véleményének kikérése után. Az elutasítás oka az volt, hogy a büntetőrúgás a játékosok számára olyan döntő pillanat, amelynek végrehajtásán nem kívántak változtatni.
Collina néhány hónappal ezelőtt már beszélt a tervezett változtatásról. Egy olasz lapnak adott interjúban kijelentette: "Ez áldás lenne a kapusok számára, akiknek amúgy is nehéz védeni egy büntetőt." Kifogásolta a tizenhatosnál várakozó számos játékost is, mondván: "Olyan, mint egy lóverseny."
A szabálymódosítás bevezetéséhez a FIFA-nak hivatalos javaslatot kell benyújtania, ami eddig nem történt meg. Ha az IFAB éves igazgatósági ülésén döntenek erről, először teszteket végeznének a kipattanó nélküli büntetőkkel. A végleges szabályváltoztatáshoz az IFAB éves közgyűlésén háromnegyedes többség szükséges a nyolc tag részéről, ami azt jelenti, hogy a FIFA-nak legalább két brit szavazatra is szüksége lenne.
