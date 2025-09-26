Az UEFA már a jövő héten dönthet Izrael felfüggesztéséről a nemzetközi labdarúgótornákról, amelyet régóta követelnek mind a sportvilágon belülről, mind azon kívülről.
Elbúcsúzik a Barcelona legendája: ekkor hagyja abba Busquets a focit
Sergio Busquets, a spanyol válogatott és a Barcelona korábbi csapatkapitánya bejelentette, hogy az idei MLS-szezon végén, decemberben visszavonul a profi labdarúgástól - tudósított a BBC Sport.
A 38 éves középpályás 18 éves barcelonai pályafutása során 32 jelentős trófeát nyert, köztük kilenc La Liga-címet és három Bajnokok Ligáját. Spanyolország színeiben 143 alkalommal lépett pályára, és tagja volt a 2010-es világbajnok, valamint a 2012-es Európa-bajnok válogatottnak.
Busquets 2023-ban csatlakozott az Inter Miamihoz, ahol korábbi Barcelona-csapattársaival, Lionel Messivel, Jordi Albával és Luis Suárezzel játszhatott együtt.
"Úgy érzem, eljött az idő, hogy búcsút mondjak profi labdarúgó pályafutásomnak. Közel 20 éven át élvezhettem ezt a hihetetlen történetet, amiről mindig is álmodtam" - mondta Busquets a közösségi médiában közzétett videóban. "Boldogan, büszkén, elégedetten és mindenekelőtt hálásan vonulok vissza. Köszönök mindent, hamarosan találkozunk."
A középpályás 2005-ben, 17 évesen csatlakozott a Barcelona akadémiájához, majd a B-csapatban játszott, mielőtt 2008-ban Pep Guardiola irányítása alatt bemutatkozott a felnőtt csapatban egy Racing Santander elleni bajnoki mérkőzésen. Összesen 722 mérkőzésen lépett pályára a katalán klubban, ami a harmadik legtöbb a klub történetében.
Busquets 2009-ben mutatkozott be a spanyol válogatottban, és 2022 decemberében vonult vissza a nemzeti csapattól, a harmadik legtöbb válogatottsággal rendelkező játékosként.
Az Inter Miami szerdán egy New York City FC elleni 4-0-s győzelemmel biztosította helyét az MLS rájátszásában. A 18 csapatos playoff október 22-én kezdődik, és december 6-án, az MLS-kupa döntőjével zárul.
