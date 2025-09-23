Saját zsebét tömi az NFL-irányító: ezt csinálja minden hétvégén, így gazdagodik meg

Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz, így a csapat sikerei közvetlenül növelik a bevételét - számolt be a Sporting News.

A 27 éves irányító, aki a nyáron egyéves, 14 millió dolláros szerződést kötött az Indianapolis Coltsszal, különleges bónuszrendszerben részesül. Szerződése értelmében minden olyan győzelem után 100.000 dollárt kap, amelyben a támadójátékok legalább 50%-ában pályán van.

Jones, aki a New York Giants-től való nyári elbocsátása után került Indianapolisba, eddig három győzelemmel már 300.000 dollárt keresett csak ebből a bónuszból. Emellett heti 50.000 dollárt kap a kerettagságért, így összesen körülbelül 450.000 dollárt gyűjtött össze az alapfizetésén felül.

A Colts a következő mérkőzésén a Los Angeles Rams ellen lép pályára a SoFi Stadionban, ahol a csapat a negyedik győzelmét célozza meg az idényben, ami újabb bónuszt jelentene Jones számára.