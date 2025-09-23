A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak.
Saját zsebét tömi az NFL-irányító: ezt csinálja minden hétvégén, így gazdagodik meg
Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz, így a csapat sikerei közvetlenül növelik a bevételét - számolt be a Sporting News.
A 27 éves irányító, aki a nyáron egyéves, 14 millió dolláros szerződést kötött az Indianapolis Coltsszal, különleges bónuszrendszerben részesül. Szerződése értelmében minden olyan győzelem után 100.000 dollárt kap, amelyben a támadójátékok legalább 50%-ában pályán van.
Jones, aki a New York Giants-től való nyári elbocsátása után került Indianapolisba, eddig három győzelemmel már 300.000 dollárt keresett csak ebből a bónuszból. Emellett heti 50.000 dollárt kap a kerettagságért, így összesen körülbelül 450.000 dollárt gyűjtött össze az alapfizetésén felül.
A Colts a következő mérkőzésén a Los Angeles Rams ellen lép pályára a SoFi Stadionban, ahol a csapat a negyedik győzelmét célozza meg az idényben, ami újabb bónuszt jelentene Jones számára.
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Dembelétől senki nem vehette el ezt a díjat, egy hatalmas szezon után kapta meg a legnagyobb egyéni elismerést.
Christian Horner csaknem 60 millió fontos végkielégítéssel távozott a Red Bull Formula 1-es csapatától, miután júliusban elbocsátották a csapatfőnöki pozícióból.
Lando Norris a hetedik helyről indulva hetedikként ért célba az Azerbajdzsáni Nagydíjon, pedig komoly sanszot kapott jobban felzárkózni a pontversenyben.
Danny Webb mindössze 10 nap után lemondott a Yeovil Town vezetőedzői posztjáról, személyes és családi okokra hivatkozva.
Botswana nemzeti ünnepnapot hirdetett a tokiói atlétikai világbajnokságon aratott történelmi győzelem tiszteletére.
Brutális botrány a Premier League-ben: elképesztően pofátlan, mennyiért árulták a jegyeket a nepperek
A BBC nyomozása feltárta a Premier League jegyeinek feketepiaci kereskedelmét, ahol külföldi cégek több ezer jegyet értékesítenek a hivatalos ár többszöröséért.
A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
A legnagyobb esélyes Dembelé, de a lista nagyon illusztris, sok olyan focista van rajta, akinek bármikor oda lehetne adni a díjat.
A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.
Steve Ballmer, az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers tulajdonosa és volt Microsoft-vezér állítólag csalás áldozata lett.
Piastri hamar kiszállt a versenyből, már az első körben falnak ment a pontversenyben vezető ausztrál. Sainz évek óta a Williams első dobogóját hozta.
A új genetikai tesztelési szabályok súlyos következményekkel járnak az érintett sportolók számára, sok esetben karrierjüket derékba törve
A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára.
Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Eszement összeget kaszálnak a legjobb focisták: egymilliárd az összekereset, ki viszi haza a legtöbbet?
Az NFL legjobban fizetett játékosai 2025-ben összesen 1 milliárd dollárt keresnek, a listát Patrick Mahomes vezeti 80 millió dollárral.
Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.
