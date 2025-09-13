Mi történhetett? Eltiltották a világsztár edzőt, ezt senki nem látta jönni

Nem közölték, hogy pontosan miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.

Bizonytalan időre minden, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) égisze alá tartozó eseménytől eltiltotta Mike Powellt, a férfi távolugrás világcsúcstartóját a sportág tisztaságát felügyelő szervezet (AIU).

A 61 éves szakember jelenleg edzőként dolgozik, s az AIU bejelentése szerint biztonsági okokból került sor a lépésre. Részleteket ugyanakkor nem közöltek. A büntetés értelmében a sportembert minden olyan eseménytől eltiltották, amelyet a nemzetközi szövetség, a WA vagy tagszervezete szervez. Az AIU hozzátette: fellebbezés esetén a döntés módosítható.

A kétszeres olimpiai ezüstérmes Powell az 1991-es tokiói világbajnokságon ugrotta a 895 centiméteres világrekordját, amelyet azóta sem tudott megdönteni senki.