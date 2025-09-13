2025. szeptember 13. szombat Kornél
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
távolugrás, atlétika, sport, sportág, rekortán
Sport

Mi történhetett? Eltiltották a világsztár edzőt, ezt senki nem látta jönni

MTI
2025. szeptember 13. 18:33

Nem közölték, hogy pontosan miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.

Bizonytalan időre minden, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) égisze alá tartozó eseménytől eltiltotta Mike Powellt, a férfi távolugrás világcsúcstartóját a sportág tisztaságát felügyelő szervezet (AIU).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 61 éves szakember jelenleg edzőként dolgozik, s az AIU bejelentése szerint biztonsági okokból került sor a lépésre. Részleteket ugyanakkor nem közöltek. A büntetés értelmében a sportembert minden olyan eseménytől eltiltották, amelyet a nemzetközi szövetség, a WA vagy tagszervezete szervez. Az AIU hozzátette: fellebbezés esetén a döntés módosítható.

KATTINTS a friss eredményekért, sporthírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A kétszeres olimpiai ezüstérmes Powell az 1991-es tokiói világbajnokságon ugrotta a 895 centiméteres világrekordját, amelyet azóta sem tudott megdönteni senki.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #nemzetközi #világsztár #szövetség #edző #világcsúcs #atlétika #világcsúcstartó #távolugrás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:33
18:02
17:39
17:11
17:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 13.
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 13. szombat
Kornél
37. hét
Szeptember 13.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Szeptember 13.
Programozók napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
2 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
2 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
4
1 hete
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
5
2 hete
Megkopasztja a sztárfocistát az adózás: meglepő, mennyi marad a zsebében a levonások után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 18:02
Kvíz: Neked menne még az elsősegély vizsga? Teszteld, tudod-e még a válaszokat a legalapvetőbb kérdésekre!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 13. 16:04
Ebben az országban milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: csak egy dologra figyelj!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 13. 17:59
Hihetetlen, milyen időjárás jön: ezt meg fogják érezni a frontérzékenyek