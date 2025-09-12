A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre,
Ezen nem lepődtünk meg: Szoboszlaié a hónap gólja az angol bajnokságban
Szoboszlai Dominik történelmet írt a Liverpool színeiben, miután az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat - közölte a Premier League hivatalos honlapja.
A 24 éves magyar középpályás látványos, 30 méteres szabadrúgása döntötte el az Anfielden rendezett Liverpool-Arsenal mérkőzést. A labda a sorfal felett átívelve a jobb felső sarokba vágódott, miután a kapufát is érintette.
Szoboszlai győztes találata a nyolc jelölt közül került ki győztesként, miután a közönség és a szakértők is leadták szavazataikat. A díj egyben a Liverpool kettős sikerét is jelenti augusztusban, hiszen Arne Slot vezetőedző ugyanebben a hónapban elnyerte a Hónap Menedzsere elismerést.
Szoboszlai gólját itt nézheted meg újra magyar kommentárral:
A magyar középpályás gólja kulcsfontosságú volt a Liverpool számára, hiszen a mérkőzés hajrájában szerzett találatával 1-0-s győzelemhez segítette csapatát az Arsenal ellen.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Először találkozik a pályán gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldoval Szoboszlai, aki azonban elvárásokat is megfogalmazott csapattársai felé.
