Weiler-Simmerberg, 2024. június 11.Szoboszlai Dominik, a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon részt vevõ magyar válogatott csapatkapitánya a csapat sajtótájékoztatóján Weiler-Simmerbergben 2024. június 11-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Ezen nem lepődtünk meg: Szoboszlaié a hónap gólja az angol bajnokságban

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 14:45

Szoboszlai Dominik történelmet írt a Liverpool színeiben, miután az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat - közölte a Premier League hivatalos honlapja.

A 24 éves magyar középpályás látványos, 30 méteres szabadrúgása döntötte el az Anfielden rendezett Liverpool-Arsenal mérkőzést. A labda a sorfal felett átívelve a jobb felső sarokba vágódott, miután a kapufát is érintette.

Szoboszlai győztes találata a nyolc jelölt közül került ki győztesként, miután a közönség és a szakértők is leadták szavazataikat. A díj egyben a Liverpool kettős sikerét is jelenti augusztusban, hiszen Arne Slot vezetőedző ugyanebben a hónapban elnyerte a Hónap Menedzsere elismerést.

Szoboszlai gólját itt nézheted meg újra magyar kommentárral:

A magyar középpályás gólja kulcsfontosságú volt a Liverpool számára, hiszen a mérkőzés hajrájában szerzett találatával 1-0-s győzelemhez segítette csapatát az Arsenal ellen.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#díj #magyar #magyar válogatott #angol #premier #szoboszlai dominik #liverpool #Arsenal #gól #angol foci #angol bajnokság #szoboszlai

