2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Sport

Lecsap az angol szövetség a Chelsea-re: nagy bajban lehet a londoni sztárklub

MTI
2025. szeptember 11. 15:21

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) 74 rendbeli szabálysértéssel vádolja a klubvilágbajnok Chelsea-t. A vádpontok mindegyike arra az időre nyúlik vissza, amikor még Roman Abramovics orosz milliárdos volt a londoni klub tulajdonosa.

Az üzletember 2022 májusában adta el a klubot a Todd Boehly amerikai vállalkozó vezette konzorciumnak. Az FA közlése szerint a szabálytalanságok 2009 és 2022 között történtek, a többségük a 2010/11-es szezontól a 2015/16-osig terjedő időszakban, és játékosügynökökkel, közvetítőkkel kapcsolatosak. További részleteket nem közöltek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Chelsea szeptember 19-ig reagálhat a vádakra. A honlapjukon megjelent közleményben ugyanakkor a fővárosi klub vezetői már most leszögezték: ők maguk hívták fel az illetékesek figyelmét arra, hogy a tulajdonosváltás előtti időkben szabálytalanságok történhettek, és ahogy eddig, úgy a jövőben is együttműködnek az FA-vel.

KATTINTS a friss hírekért, eredményekért a Sportonlinera!
Címlapkép: Getty Images
#labdarúgás #szabálytalanság #üzletember #szabálysértés #szövetség #angol #klubvilágbajnokság #chelsea #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:34
15:21
15:15
15:04
14:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 11.
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
2025. szeptember 11.
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
2025. szeptember 10.
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
2 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
2 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
4
1 hete
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
5
2 hete
Megkopasztja a sztárfocistát az adózás: meglepő, mennyi marad a zsebében a levonások után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékgarancia
biztosítási szolgáltatás, mellyel a biztosítás hatálya alá tartozó és bankkártyával megvásárolt termékben - a vásárlástól számított néhány hónapig - bekövetkezett meghatározott kárt a biztosító a biztosítási feltételek szerint megtéríti ( Az Áruvédelem biztosítással szinonima fogalom)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 14:35
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 13:03
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 15:26
Őrület, mennyibe kerül a káposzta a lengyeleknél: ilyen évek óta nem volt