Lecsap az angol szövetség a Chelsea-re: nagy bajban lehet a londoni sztárklub

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) 74 rendbeli szabálysértéssel vádolja a klubvilágbajnok Chelsea-t. A vádpontok mindegyike arra az időre nyúlik vissza, amikor még Roman Abramovics orosz milliárdos volt a londoni klub tulajdonosa.

Az üzletember 2022 májusában adta el a klubot a Todd Boehly amerikai vállalkozó vezette konzorciumnak. Az FA közlése szerint a szabálytalanságok 2009 és 2022 között történtek, a többségük a 2010/11-es szezontól a 2015/16-osig terjedő időszakban, és játékosügynökökkel, közvetítőkkel kapcsolatosak. További részleteket nem közöltek.

A Chelsea szeptember 19-ig reagálhat a vádakra. A honlapjukon megjelent közleményben ugyanakkor a fővárosi klub vezetői már most leszögezték: ők maguk hívták fel az illetékesek figyelmét arra, hogy a tulajdonosváltás előtti időkben szabálytalanságok történhettek, és ahogy eddig, úgy a jövőben is együttműködnek az FA-vel.

