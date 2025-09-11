Thomas Tuchel kijelentette, hogy kész kihagyni sztárjátékosokat az angol válogatottból, ha ez jobb csapategyensúlyt eredményez.
Lecsap az angol szövetség a Chelsea-re: nagy bajban lehet a londoni sztárklub
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) 74 rendbeli szabálysértéssel vádolja a klubvilágbajnok Chelsea-t. A vádpontok mindegyike arra az időre nyúlik vissza, amikor még Roman Abramovics orosz milliárdos volt a londoni klub tulajdonosa.
Az üzletember 2022 májusában adta el a klubot a Todd Boehly amerikai vállalkozó vezette konzorciumnak. Az FA közlése szerint a szabálytalanságok 2009 és 2022 között történtek, a többségük a 2010/11-es szezontól a 2015/16-osig terjedő időszakban, és játékosügynökökkel, közvetítőkkel kapcsolatosak. További részleteket nem közöltek.
A Chelsea szeptember 19-ig reagálhat a vádakra. A honlapjukon megjelent közleményben ugyanakkor a fővárosi klub vezetői már most leszögezték: ők maguk hívták fel az illetékesek figyelmét arra, hogy a tulajdonosváltás előtti időkben szabálytalanságok történhettek, és ahogy eddig, úgy a jövőben is együttműködnek az FA-vel.
A new york-i polgármesterjelölt petíciót indított a FIFA dinamikus jegyárazási gyakorlata ellen, amit a futball szellemiségével összeegyeztethetetlennek tart.
David Coote, korábbi Premier League játékvezető ellen vádat emeltek egy gyermekről készült szeméremsértő felvétel ügyében
Ben Proud, a brit világ- és Európa-bajnok 50 méteres úszó csatlakozott a vitatott Enhanced Games versenysorozathoz, amely engedélyezi a teljesítményfokozó szerek használatát.
Varga Barnabás duplázott, Cristiano Ronaldo pedig büntetőből szerzett gólt, de végül Cancelo gólja döntött a Puskás Arénában.
A 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság lehet az utolsó, amelyet súlyos éghajlati problémák nélkül rendezhetnek meg a térségben.
A legendás futballista saját műsorába várta a Szentatyát, válasz azonban nem érkezett. A meghívás viszont ettől még áll.
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...
Elmondta Szoboszlai Dominik, mire számítsunk a portugálok ellen: "mindenki tegye ki a szívét, lelkét!"
Először találkozik a pályán gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldoval Szoboszlai, aki azonban elvárásokat is megfogalmazott csapattársai felé.
A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasított két felvásárlási ajánlatot, és megerősítette, hogy a csapat nem eladó.
Andre Onana, a Manchester United kapusa kölcsönben a török Trabzonsporhoz igazol, miután a klubnál "feleslegessé" vált.
