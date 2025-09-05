A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Undorító, mit csinált az NFL-játékos a szezonnyitón: rögtön le is zavarták a pályáról + videó
A Philadelphia Eagles védője, Jalen Carter kiállítást kapott köpködésért a Dallas Cowboys elleni szezonnyitó mérkőzésen, amit a bajnok Eagles 24-20-ra nyert meg - írta a BBC.
Carter azért került kiállításra, mert ráköpött Dak Prescott Cowboys-irányítóra nem sokkal a kezdőrúgás után, amikor a játékot Ben VanSumeren sérülése miatt már amúgy is megszakították.
"Hiba volt a részemről, és többet nem fog előfordulni" - nyilatkozta Carter a mérkőzés után. "Rosszul érzem magam a csapattársaim és a szurkolók miatt. Értük játszom, a családomért is, de a szurkolók mutatják a legtöbb szeretetet."
A 32 éves Prescott elmondása szerint ő a földre köpött, és a 24 éves Carter félreértette a helyzetet. "Köpnöm kellett, és nem akartam a saját csapattársaimra köpni" - magyarázta Prescott. "Előre köptem, mire ő megkérdezte: 'Rám próbálsz köpni?' Meglepődtem, hiszen nem köpnék rá senkire." Az esetről itt mutatunk egy videót:
Nick Sirianni, az Eagles vezetőedzője közölte, hogy a Carterrel folytatott beszélgetések és az esetleges csapaton belüli fegyelmezés nem nyilvános. A liga esetleges büntetésével kapcsolatban csak annyit mondott: "Kezelni fogjuk."
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Eagles összesen kilenc szabálytalanságot követett el 110 yard büntetéssel, de a Cowboys nem tudott élni a lehetőséggel. Jalen Hurts, az Eagles irányítója 19 sikeres passzt adott 23 kísérletből és két touchdownt szerzett futásból, míg Saquon Barkley egy további touchdownnal juttatta először vezetéshez a bajnokot.
A mérkőzést 65 percre félbe kellett szakítani a harmadik negyed vége felé villámveszély miatt. Amikor a játékosok 23:30-kor helyi idő szerint visszatértek a pályára, egyik csapat sem tudott lendületet szerezni, és több pont már nem született.
Németország történelmi vereséget szenvedett Szlovákiától a világbajnoki selejtezőn.
Korábbi Premier League-labdarúgók egy csoportja tízmillió fontokat veszített pénzügyi tanácsadóik miatt, és most adóhatósági követelésekkel is szembesülnek.
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról.
Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte
A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!