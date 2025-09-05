2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
31 °C Budapest
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Undorító, mit csinált az NFL-játékos a szezonnyitón: rögtön le is zavarták a pályáról + videó

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 11:14

A Philadelphia Eagles védője, Jalen Carter kiállítást kapott köpködésért a Dallas Cowboys elleni szezonnyitó mérkőzésen, amit a bajnok Eagles 24-20-ra nyert meg - írta a BBC.

Carter azért került kiállításra, mert ráköpött Dak Prescott Cowboys-irányítóra nem sokkal a kezdőrúgás után, amikor a játékot Ben VanSumeren sérülése miatt már amúgy is megszakították.

"Hiba volt a részemről, és többet nem fog előfordulni" - nyilatkozta Carter a mérkőzés után. "Rosszul érzem magam a csapattársaim és a szurkolók miatt. Értük játszom, a családomért is, de a szurkolók mutatják a legtöbb szeretetet."

A 32 éves Prescott elmondása szerint ő a földre köpött, és a 24 éves Carter félreértette a helyzetet. "Köpnöm kellett, és nem akartam a saját csapattársaimra köpni" - magyarázta Prescott. "Előre köptem, mire ő megkérdezte: 'Rám próbálsz köpni?' Meglepődtem, hiszen nem köpnék rá senkire." Az esetről itt mutatunk egy videót:

Nick Sirianni, az Eagles vezetőedzője közölte, hogy a Carterrel folytatott beszélgetések és az esetleges csapaton belüli fegyelmezés nem nyilvános. A liga esetleges büntetésével kapcsolatban csak annyit mondott: "Kezelni fogjuk."

Az Eagles összesen kilenc szabálytalanságot követett el 110 yard büntetéssel, de a Cowboys nem tudott élni a lehetőséggel. Jalen Hurts, az Eagles irányítója 19 sikeres passzt adott 23 kísérletből és két touchdownt szerzett futásból, míg Saquon Barkley egy további touchdownnal juttatta először vezetéshez a bajnokot.

A mérkőzést 65 percre félbe kellett szakítani a harmadik negyed vége felé villámveszély miatt. Amikor a játékosok 23:30-kor helyi idő szerint visszatértek a pályára, egyik csapat sem tudott lendületet szerezni, és több pont már nem született.

Címlapkép: Getty Images
#kiállítás #szurkolás #köpködés #védőfelszerelés #nfl #szurkolók #amerikai foci #szezonnyitó

