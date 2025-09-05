Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.
Fontos bejelentést tettek a Forma 1 vezetői: végre kiderült, mi lesz a legendás versennyel
A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését, így a versenysorozat 2035-ig biztosan ellátogat a miniállamba.
Az F1 Media pénteki közleménye emlékeztetett rá, hogy a tradicionális utcai futam már az F1 első, 1950-es vb-idényében is szerepelt a naptárban, az eddigi megállapodás pedig 2031-ig volt érvényes.
A Forma-1-es Monacói Nagydíj a világ egyik leghíresebb sporteseménye, egyrészt azért, mert a belvárosi - a mindennapokban közúti közlekedésre használt - pálya különleges kihívás elé állítja a versenyzőket és a csapatokat, másrészt pedig a környezet és a helyszín a világsztárok és hírességek által leginkább látogatott, fényűző futammá teszi.
A mindössze 3,3 kilométer hosszú pályán olyan legendás pilóták diadalmaskodtak már, mint Michael Schumacher, Niki Lauda, Sir Jackie Stewart, Graham Hill, Ayrton Senna, vagy Alain Prost. A jelenlegi mezőny tagjai közül Fernando Alonso, Lewis Hamilton és Max Verstappen többször is győzött Monacóban, 2024-ben pedig Charles Leclerc lett az első az F1 történetében, akinek a hazai futamát sikerült itt megnyernie.
"Monaco utcái a Forma-1-es világbajnokság első napjaitól kezdve visszhangozzák a versenyautók hangját, és ezt az ikonikus helyszínt mind a versenyzők, mind pedig a szurkolók imádják, köszönhetően annak a különleges hangulatnak, amelyet a világ legcsillogóbb hercegsége biztosít" - nyilatkozta a szerződéshosszabbítással összefüggésben Stefano Domenicali, a Formula-1 Group vezérigazgatója.
Paraguay jövő nyáron visszatér a labdarúgó-világbajnokságra, miután az Ecuador elleni 0-0-s döntetlennel biztosította helyét a 2026-os tornán.
Brett Favre, a legendás NFL-játékos részletesen beszélt a Parkinson-kórral vívott küzdelméről.
A Philadelphia Eagles védője, Jalen Carter kiállítást kapott köpködésért a Dallas Cowboys elleni szezonnyitó mérkőzésen
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
