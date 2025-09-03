Vakarhatja a fejét a Liverpool vezetőedzője: itt a bőség zavara, teljesen átalakul a csapat?

A bahreini Mumtalakat és az Abu Dhabi-i CYVN Holdings teljes tulajdonjogot szerzett a McLaren Racing felett.
A Liverpool hosszas huzavona végén igazolta le Alexander Isakot a Newcastle-től, aki modern csatárként nemcsak góljaival, hanem sokoldalú játékával is kiemelkedik a Premier League-ben. De vajon átalakul-e bármennyire csak miatta új csapata támadójátéka?
A Liverpool érdeklődése Alexander Isak iránt könnyen érthető: a 26 éves kor alatt járó csatár az elmúlt két Premier League szezonban egyaránt 20-nál több gólt szerzett, ami csak Erling Haalanddal közös teljesítménye. Isak azonban több mint egyszerű gólvágó – ő a modern középcsatár megtestesítője, írja elemzésében a The Guardian.
Míg 30-40 évvel ezelőtt a csatárpárosok jellemzően célember és befejező, vagy irányító és befejező kombinációkban játszottak, napjaink legjobb középcsatárai mindhárom szerepkör tulajdonságait ötvözik. Isak 194 cm-es magassága ellenére nem klasszikus célember, mégis négy fejes gólt szerzett 23 találatából az előző szezonban.
Különösen figyelemreméltó képessége, hogy képes a széleken is játszani, a pálya teljes szélességében mozogni. Bár a Real Sociedadnál főként középcsatárként szerepelt, mindkét szélen is bevetették. A Liverpool támadósorában könnyen elképzelhető, hogy Cody Gakpo és Mohamed Salah befelé húzódásai mellett Isak mozgékonysága rendkívül folyékony támadójátékot eredményezne.
Isak robbanékony gyorsasága is előnyére válna a Liverpool játékában, különösen az újonnan igazolt Florian Wirtz átadásaiból profitálhatna. A svéd csatár érkezése azt is jelentheti, hogy vagy ő, vagy Hugo Ekitiké szerepel a kezdőcsapatban, bár a francia támadó szintén mozgékony és nem kizárólag középen bevethető.
A Liverpool támadósorának átalakítása a Salah utáni időszakra való felkészülés része lehet. Az egyiptomi sztár 33 éves, szerződése 2027-ben jár le, így jövő nyáron logikus lépés lenne az eladása. Salah távozásával a klub eltávolodhat a 4-3-3-as formációtól, amely az elmúlt évtizedben jellemezte játékukat.
A nyári átigazolási időszak változásai után a Liverpool támadósora hasonló mélységű, mint az előző szezonban, de valószínűleg magasabb minőségű. Darwin Núñez és Luis Díaz távozott, míg Wirtz, Ekitiké és természetesen Isak érkezett. A kérdés az, hogy a sok támadó mellett nem lesz-e túl vékony a védekező középpályás pozíció, bár Szoboszlai Dominik jobbhátvédként való bevetése új taktikai lehetőségeket nyithat meg Arne Slot vezetőedző számára.
