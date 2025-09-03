Teljesen felvásárolták a világbajnok Forma 1-es csapatot: íme, ők az új tulajdonosok

A bahreini Mumtalakat és az Abu Dhabi-i CYVN Holdings teljes tulajdonjogot szerzett a McLaren Racing felett. Egy forrás szerint az akvizíció előtt 5 milliárd dollárra értékelték a Formula–1 jelenlegi világbajnok csapatát - írta a Reuters.

A McLaren Group közleménye megerősítette, hogy megvásárolták az MSP Sports Capital, az O'Connor Capital Solutions által kezelt alapok, az Ares Sports, Media and Entertainment alapok, valamint a Caspian Funds által birtokolt összes részvényt. Az MSP közlése szerint a tranzakció feltételei bizalmasak maradnak.

A Sky News korábban arról számolt be, hogy a 30%-os részesedés eladása több mint 3 milliárd fontra (4,05 milliárd dollárra) értékelte a csapatot. Egy, a részleteket ismerő forrás a Reutersnek azt sugallta, hogy az érték 5 milliárd dollár.

A bahreini állami vagyonalap, a Mumtalakat továbbra is többségi tulajdonos marad, míg az Abu Dhabi kormánya által többségében tulajdonolt CYVN Holdings kisebbségi részesedéssel rendelkezik majd. A CYVN tavaly áprilisban hozta létre a McLaren Group Holdings-ot, miután megszerezte a McLaren Automotive sportautógyártót.

A McLaren Racing Formula–1-es és IndyCar-csapatokat működtet, valamint 2027-től a hosszútávú világbajnokságban (WEC) is részt vesz. Az amerikai székhelyű MSP befektetési csoport és mások 2020-ban szereztek jelentős kisebbségi részesedést, amikor a McLarennek a COVID-19 járvány idején pénzügyi támogatásra volt szüksége. Az akkori megállapodás, amely 2022-re maximum 33%-os részesedést jelentett, 560 millió fontra értékelte a brit versenycsapatot.

Azóta a McLaren domináns erővé vált a sportágban, tavaly 1998 óta először nyerte meg a konstruktőri bajnokságot, és idén is jó úton halad mindkét bajnoki cím megszerzése felé Oscar Piastri és Lando Norris vezetésével. A Formula–1 népszerűsége is globális fellendülést él át, amit a Netflix 'Drive to Survive' dokumentumsorozata és Brad Pitt nemrég bemutatott hollywoodi kasszasikere is erősít.

Paul Walsh, a McLaren Group ügyvezető elnöke elmondta: "Kisebbségi befektetőink 2020-ban csatlakoztak, és köszönjük rendkívüli támogatásukat az elmúlt években, miközben a McLaren Racinget a kereskedelmi növekedés és pénzügyi stabilitás útjára állítottuk." Hozzátette, hogy az egyszerűsített tulajdonosi struktúra "megerősíti képességünket a vállalkozás jövőbiztosítására és az új növekedési lehetőségek megragadására."

Az MSP Sports Capital vezérigazgatója, Jeff Moorad és elnöke, Jahm Najafi lemondanak a McLaren Racing igazgatótanácsában betöltött pozíciójukról. Az Ares Management közleményben jelezte, hogy a tranzakcióból származó bevételeket "a befektetők számára történő tőkevisszatérítésre és a sportökoszisztémában tapasztalt befektetői pozíciójának további megerősítésére használják fel".

A McLaren toronymagasan vezeti idén is a konstruktőri világbajnokságot, a pilóták világbajnoki versengése pedig nagy valószínűséggel az istálló két versenyzője, Oscar Piastri és Lando Norris között dől majd el. A világbajnokság már ezen a héten folytatódik Monzában, a Pénzcentrum előzetesét itt olvashatod el:

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA