Itt a bejelentés, ők lesznek az F1-újonc Cadillac pilótái: összeáll a nyerő páros?

A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba.

A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba. Az amerikai márka a sportág legújabb szereplőjeként igyekszik erős, tapasztalt párost felállítani, akik képesek azonnal versenyképessé tenni a gárdát. Mindkét pilóta több mint egy évtizedes F1-es múlttal és jelentős tapasztalattal rendelkezik.

Valtteri Bottas 2013-ban debütált a Williams színeiben, majd a Mercedes csapatánál vált a sport egyik meghatározó alakjává. Ott öt éven keresztül volt Lewis Hamilton csapattársa, és több mint tíz futamgyőzelmet aratott, valamint kulcsszerepet játszott a csapat konstruktőri világbajnoki sorozatában. Az utóbbi években az Alfa Romeo/Sauber versenyzőjeként főként a középmezőnyben bizonyíthatott, jelenleg a Mercedes tartalékpilótája.

Friss sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

Sergio Pérez 2011-ben mutatkozott be az F1-ben, és karrierje során megfordult a Saubernél, a Force Indiánál és a Racing Pointnál, mielőtt a Red Bull Racinghez szerződött volna - utolsó idényében nem nyújtott meggyőző teljesítményt, így a Red Bull az előző idény végén felbontotta a szerződését, azóta nem volt csapata.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA