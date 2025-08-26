2025. augusztus 26. kedd Izsó
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Vasvári Tamás
Sport

Itt a bejelentés, ők lesznek az F1-újonc Cadillac pilótái: összeáll a nyerő páros?

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 13:49

A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba.

A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba. Az amerikai márka a sportág legújabb szereplőjeként igyekszik erős, tapasztalt párost felállítani, akik képesek azonnal versenyképessé tenni a gárdát. Mindkét pilóta több mint egy évtizedes F1-es múlttal és jelentős tapasztalattal rendelkezik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Valtteri Bottas 2013-ban debütált a Williams színeiben, majd a Mercedes csapatánál vált a sport egyik meghatározó alakjává. Ott öt éven keresztül volt Lewis Hamilton csapattársa, és több mint tíz futamgyőzelmet aratott, valamint kulcsszerepet játszott a csapat konstruktőri világbajnoki sorozatában. Az utóbbi években az Alfa Romeo/Sauber versenyzőjeként főként a középmezőnyben bizonyíthatott, jelenleg a Mercedes tartalékpilótája.

Friss sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

Sergio Pérez 2011-ben mutatkozott be az F1-ben, és karrierje során megfordult a Saubernél, a Force Indiánál és a Racing Pointnál, mielőtt a Red Bull Racinghez szerződött volna - utolsó idényében nem nyújtott meggyőző teljesítményt, így a Red Bull az előző idény végén felbontotta a szerződését, azóta nem volt csapata. 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
#sport #forma-1 #bejelentés #csapat #autóverseny #átigazolás #autósport #f1

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:33
14:15
14:08
13:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
2025. augusztus 26.
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
2
2 napja
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
3
2 hete
Legendás újpesti futballista hunyt el: gyászolnak a lilák
4
1 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
5
2 hete
Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Igénybevételi ütemterv
A hitelszerződésben meghatározott folyósítási ütemterv az, amely meghatározza, mely napon kerül sor a kölcsön összegének jóváírására az ügyfél által megjelölt számlán.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 13:14
Itt a magyar válogatott kerete a szeptemberi selejtezőkre: most jelentette be Marco Rossi
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 13:02
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 14:31
Nincs minden rendben ezekkel a barackokkal: sokakat érinthet a gond