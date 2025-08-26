David Gaudu meglepetésszerű győzelmet aratott a Vuelta a Espana harmadik szakaszán, miközben Jonas Vingegaard megőrizte összetett vezetői pozícióját
Itt a bejelentés, ők lesznek az F1-újonc Cadillac pilótái: összeáll a nyerő páros?
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba.
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba. Az amerikai márka a sportág legújabb szereplőjeként igyekszik erős, tapasztalt párost felállítani, akik képesek azonnal versenyképessé tenni a gárdát. Mindkét pilóta több mint egy évtizedes F1-es múlttal és jelentős tapasztalattal rendelkezik.
Valtteri Bottas 2013-ban debütált a Williams színeiben, majd a Mercedes csapatánál vált a sport egyik meghatározó alakjává. Ott öt éven keresztül volt Lewis Hamilton csapattársa, és több mint tíz futamgyőzelmet aratott, valamint kulcsszerepet játszott a csapat konstruktőri világbajnoki sorozatában. Az utóbbi években az Alfa Romeo/Sauber versenyzőjeként főként a középmezőnyben bizonyíthatott, jelenleg a Mercedes tartalékpilótája.
Sergio Pérez 2011-ben mutatkozott be az F1-ben, és karrierje során megfordult a Saubernél, a Force Indiánál és a Racing Pointnál, mielőtt a Red Bull Racinghez szerződött volna - utolsó idényében nem nyújtott meggyőző teljesítményt, így a Red Bull az előző idény végén felbontotta a szerződését, azóta nem volt csapata.
Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.
Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!
Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják
Az amerikai atlétának egy sportital jutott eszébe a színpompás nevadai tóról, de talán kevesebben vesszük észre, ha meglátjuk, milyen fürdőruhában van.
Ezt biztos nem így képzelte a korábbi United-sztár: már a félidőben lekapták barcelonai bemutatkozásán
Marcus Rashford nehéz kezdést élt át a Barcelonában, miután első kezdőként játszott mérkőzésén már a félidőben lecserélték.
Thomas Frank kiválóan kezdett a Tottenham élén: a Manchester City elleni, tegnapi siker után már két győzelem és két kapott gól nélküli mérkőzés áll a...
Mikel Arteta elárulta, hogy új igazolásuk telefonon kereste, mielőtt az Arsenal leigazolta volna a Tottenham elől.
A lista átlagéletkora 26 év, ami jelentős fiatalodást mutat a korábbi évekhez képest.
