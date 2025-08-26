A módosított szabályozás kizárólag a nagy alapterületű élelmiszerboltokat és hasonló profilú üzleteket érinti.
Élnek és virulnak a tenger kalózai: egyre többet csapnak le a népszerű nyaralóhelyeken is
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén, ahol az idei év első felében közel négyszer annyi incidenst regisztráltak, mint tavaly ugyanebben az időszakban - írta a The Guardian.
A ReCAAP Információmegosztó Központjának (ISC) jelentése szerint 2025 első hat hónapjában 80 kalóztámadást és fegyveres rablást jegyeztek fel a stratégiai fontosságú vízi útvonalakon, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 21 esettel.
Vijay Chafekar, a ReCAAP ISC ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az incidensek jelentős része a szingapúri szoros Phillip-csatornájában történt, ahol a hajók kénytelenek lelassítani a szűk vízi út navigálásához. A legtöbb lopás opportunista jellegű és nem konfrontációs volt, a legénység tagjai általában sértetlenek maradtak.
A Malaka-szoros, amely Szingapúr, Malajzia és Indonézia között helyezkedik el, kulcsfontosságú a globális kereskedelem számára. Az Ázsiai Kutatások Nemzeti Irodája szerint évente mintegy 90 000 kereskedelmi hajó és a globális tengeri kereskedelem 60%-a halad át ezen a regionális "szűk keresztmetszeten".
A ReCAAP adatai szerint az idei incidensek egyike sem tartozott a legsúlyosabb, 1-es kategóriába – amelyek lőfegyverek használatával vagy túszejtéssel járnak –, és az esetek 90%-ában nem történt sérülés. Hét összecsapás során késeket vagy utánzat fegyvereket használtak, és csak egy legénységi tag szenvedett kisebb sérülést. A támadások leggyakrabban ömlesztettáru-szállító hajókat (52%), tartályhajókat (24%) és konténerszállítókat (11%) értek.
Az elemzők véleménye megoszlik a növekedés okairól. Egyesek szerint összefüggés lehet a megnövekedett tengeri forgalommal, amelyet a Vörös-tengeri kereskedelmi útvonalat elkerülő hajók okoznak, miután a jemeni húszi lázadók egyre több kereskedelmi hajót támadnak meg ott.
Daniel Ng, az Ázsiai Hajótulajdonosok Szövetségétől (ASA) elmondta, hogy az elkövetők gyakran alacsonyszintű szervezett bűnözői csoportok tagjai, akik távoli indonéz szigetekről, például a Riau- és Cula-szigetekről működnek. "Sampanokkal (lapos fenekű fa csónakokkal) közelítik meg a hajókat, gyakran sötétedés után. Hosszú, kampós rudakkal és kötelekkel másznak a fedélzetre."
Ng szerint az esetek számának növekedése összefügghet azzal, hogy az elkövetők egyre ügyesebben találják meg a "kiskapukat" a hajók biztonsági rendszereiben, és előnyükre használják az Automatikus Azonosító Rendszer (AIS) mobil adatait. "Gyakran anyagi nehézségekkel küzdenek a munkanélküliség és a szegénység miatt, kiegészítő jövedelemre van szükségük, és úgy tűnik, egyre jártasabbak a biztonsági intézkedések kijátszásában."
A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szóvivője "aggasztónak" nevezte az incidensek számának növekedését, és felszólította a hajókat, hogy kövessék a legjobb biztonsági gyakorlatokat, valamint haladéktalanul jelentsék az eseteket az illetékes hatóságoknak.
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
David Gaudu meglepetésszerű győzelmet aratott a Vuelta a Espana harmadik szakaszán, miközben Jonas Vingegaard megőrizte összetett vezetői pozícióját
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is...
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.
Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!
Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják
