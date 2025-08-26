Élnek és virulnak a tenger kalózai: egyre többet csapnak le a népszerű nyaralóhelyeken is

Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén, ahol az idei év első felében közel négyszer annyi incidenst regisztráltak, mint tavaly ugyanebben az időszakban - írta a The Guardian.

A ReCAAP Információmegosztó Központjának (ISC) jelentése szerint 2025 első hat hónapjában 80 kalóztámadást és fegyveres rablást jegyeztek fel a stratégiai fontosságú vízi útvonalakon, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 21 esettel.

Vijay Chafekar, a ReCAAP ISC ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az incidensek jelentős része a szingapúri szoros Phillip-csatornájában történt, ahol a hajók kénytelenek lelassítani a szűk vízi út navigálásához. A legtöbb lopás opportunista jellegű és nem konfrontációs volt, a legénység tagjai általában sértetlenek maradtak.

A Malaka-szoros, amely Szingapúr, Malajzia és Indonézia között helyezkedik el, kulcsfontosságú a globális kereskedelem számára. Az Ázsiai Kutatások Nemzeti Irodája szerint évente mintegy 90 000 kereskedelmi hajó és a globális tengeri kereskedelem 60%-a halad át ezen a regionális "szűk keresztmetszeten".

A ReCAAP adatai szerint az idei incidensek egyike sem tartozott a legsúlyosabb, 1-es kategóriába – amelyek lőfegyverek használatával vagy túszejtéssel járnak –, és az esetek 90%-ában nem történt sérülés. Hét összecsapás során késeket vagy utánzat fegyvereket használtak, és csak egy legénységi tag szenvedett kisebb sérülést. A támadások leggyakrabban ömlesztettáru-szállító hajókat (52%), tartályhajókat (24%) és konténerszállítókat (11%) értek.

Az elemzők véleménye megoszlik a növekedés okairól. Egyesek szerint összefüggés lehet a megnövekedett tengeri forgalommal, amelyet a Vörös-tengeri kereskedelmi útvonalat elkerülő hajók okoznak, miután a jemeni húszi lázadók egyre több kereskedelmi hajót támadnak meg ott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Daniel Ng, az Ázsiai Hajótulajdonosok Szövetségétől (ASA) elmondta, hogy az elkövetők gyakran alacsonyszintű szervezett bűnözői csoportok tagjai, akik távoli indonéz szigetekről, például a Riau- és Cula-szigetekről működnek. "Sampanokkal (lapos fenekű fa csónakokkal) közelítik meg a hajókat, gyakran sötétedés után. Hosszú, kampós rudakkal és kötelekkel másznak a fedélzetre."

Ng szerint az esetek számának növekedése összefügghet azzal, hogy az elkövetők egyre ügyesebben találják meg a "kiskapukat" a hajók biztonsági rendszereiben, és előnyükre használják az Automatikus Azonosító Rendszer (AIS) mobil adatait. "Gyakran anyagi nehézségekkel küzdenek a munkanélküliség és a szegénység miatt, kiegészítő jövedelemre van szükségük, és úgy tűnik, egyre jártasabbak a biztonsági intézkedések kijátszásában."

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szóvivője "aggasztónak" nevezte az incidensek számának növekedését, és felszólította a hajókat, hogy kövessék a legjobb biztonsági gyakorlatokat, valamint haladéktalanul jelentsék az eseteket az illetékes hatóságoknak.