Ezt biztos nem így képzelte a korábbi United-sztár: már a félidőben lekapták barcelonai bemutatkozásán

Marcus Rashford nehéz kezdést élt át a Barcelonában, miután első kezdőként játszott mérkőzésén már a félidőben lecserélték, amikor a csapat 2-0-ra égett a Levante ellen. A katalán együttes végül nélküle fordította meg a mérkőzést 3-2-re - jelentette a Mirror.

A Manchester Unitedtől kölcsönvett Rashford múlt héten még jó benyomást keltett, amikor csereként lépett pályára a Real Mallorca elleni győztes mérkőzésen. Egy héttel később azonban már felejthető teljesítményt nyújtott, amikor Hansi Flick vezetőedző a félidőben lecserélte őt és Marc Casadót is.

A helyükre Dani Olmo és Gavi érkezett, akik segítettek felrázni a csapatot. Pedri már a második félidő negyedik percében szépített, majd a Manchester City korábbi játékosa, Ferran Torres egyenlített. A győztes találat a hosszabbításban született, amikor Lamine Yamal beadását követően Unai Elgezabal, a Levante védője a saját kapujába fejelt.

A gyenge teljesítmény nem segítette Rashford helyzetét, különösen a Barcelona támadósorában rendelkezésre álló minőségi játékosok mellett. A szurkolók közül többen kritizálták az angol játékost, egyikük szerint "Rashford sikeresen elhozta a Manchester United mentalitását a Barcába".

Flick vezetőedző ugyanakkor nem hibáztatta Rashfordot a gyenge első félidei teljesítményért. "Szerintem Marcusnak volt néhány olyan helyzete az első félidőben, ahol megmutatta, milyen jó és hogyan tud segíteni nekünk. Természetesen a második félidőben változtatnunk kellett valamit" - nyilatkozta az edző.

Rashford jelenleg második egymást követő kölcsönszereplését tölti, miután az előző szezon végén az Aston Villánál játszott. Az angol játékos kifejezetten a Barcelonához szeretett volna igazolni, ahol most olyan sztárokkal játszhat együtt, mint Yamal, Raphinha és Robert Lewandowski.