30 éve történt: így tért vissza a börtön után a legendás Mike Tyson + videó

Mike Tyson és Peter McNeeley 1995-ös, mindössze 89 másodpercig tartó mérkőzése annak ellenére döntötte meg a fizetős tévés nézettségi rekordokat, hogy egyértelműen egyenlőtlen küzdelemnek számított. A találkozó új korszakot nyitott a bokszban, megmutatva, hogy a közönség a látványosságért hajlandó fizetni a valódi verseny helyett - írja visszaemlékező cikkében a The Guardian.

A Las Vegas-i MGM Grandban 30 évvel ezelőtt rendezett mérkőzés Tyson visszatérését jelentette, miután három évet töltött börtönben nemi erőszak miatt. Az egykori nehézsúlyú bajnok népszerűsége azonban nem csökkent, sőt, mintha még nőtt is volna. A ringside-nál olyan hírességek foglaltak helyet, mint Madonna, Nicolas Cage, Jerry Seinfeld, Denzel Washington és Donald Trump.

"Tyson olyan közönséget vonzott, amilyet korábban soha nem láttam" - nyilatkozta Jim Gray sportriporter, aki a Showtime számára közvetítette az eseményt. "Mike maga is büszke volt rá, hogy a milliárdosoktól kezdve a drogdílerekig, az igazgatótanácsok elnökeitől a legnagyobb sztárokig mindenkit vonzott."

McNeeley, akit Tyson ringrozsdájának leküzdésére választottak, élénkítette a felvezetést merész kijelentéseivel, például azzal, hogy "Tyson-t a borzalom gubójába fogom zárni". A 36-1-es mérleggel rendelkező bokszoló azonban papíron sem tűnt valódi kihívónak.

KATTINTS friss hírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!

"Nem várható el, hogy Tyson rögtön egy élvonalbeli kihívóval mérkőzzön a visszatérése után, de ez nem egy Rocky film volt, hanem egy hivatalos mérkőzés" - mondta Steve Albert kommentátor. "Kiállítás jellege volt, ami tisztességtelen volt a nézőkkel, a tévénézőkkel és a médiával szemben is."

A mérkőzés kezdetén McNeeley ígéretéhez híven Tysonra rontott, de hamar a padlón találta magát. Bár azonnal felállt, nem sokkal később egy dupla balhorog és egy felütés újra földre küldte. Ekkor azonban váratlan fordulat következett: McNeeley edzői beugrottak a ringbe, ami automatikus kizárást eredményezett, annak ellenére, hogy versenyzőjük készen állt a folytatásra.

"Ez volt Tyson legkönnyebben megkeresett 25 millió dollárja" - jegyezte meg Albert. A mérkőzés után találgatások kezdődtek arról is, miszerint valaki McNeeley táborából egymillió dollárt tett arra, hogy a küzdelem nem tart tovább 90 másodpercnél - a hivatalos idő 89 másodperc volt. A találkozóról itt egy videó:

Az esemény pénzügyileg hatalmas sikert aratott: 96 millió dolláros televíziós bevételt hozott, 1,52 millió amerikai háztartás rendelte meg a közvetítést. Don King promóter az esemény után azt állította: "Ez az este olyasmi volt, amire mindannyian büszkék lehetünk."

Bár a McNeeley elleni győzelem nem indította el Tyson karrierjének második nagy felvonását, valami fontosabbat bizonyított: az emberek hajlandóak fizetni a látványosságért a versenyképes küzdelem helyett. Ez a mérkőzés nyitotta meg az utat olyan események előtt, mint a Mayweather-McGregor harc, a Tyson-Paul összecsapás, vagy a YouTube-bokszolók és influenszerek szereplése a ringben.

"Szeretem Tysont, mert ő a legőszintébb sportoló, akivel valaha dolgom volt" - mondta Gray. "Ismeri a hibáit, vállalja a felelősséget, amikor téved, és mindig próbál jobb lenni, mint előző nap volt."

Az 1995-ös mérkőzés bebizonyította, hogy bár Tyson esendő lehet bokszolóként, vonzereje és misztikuma továbbra is töretlen maradt.