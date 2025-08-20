A brit sztárműsorvezető Ibizán pihent rá a szezonra, és ezt olyan szettben tette, ami a világ minden strandján elismerést váltana ki.
30 éve történt: így tért vissza a börtön után a legendás Mike Tyson + videó
Mike Tyson és Peter McNeeley 1995-ös, mindössze 89 másodpercig tartó mérkőzése annak ellenére döntötte meg a fizetős tévés nézettségi rekordokat, hogy egyértelműen egyenlőtlen küzdelemnek számított. A találkozó új korszakot nyitott a bokszban, megmutatva, hogy a közönség a látványosságért hajlandó fizetni a valódi verseny helyett - írja visszaemlékező cikkében a The Guardian.
A Las Vegas-i MGM Grandban 30 évvel ezelőtt rendezett mérkőzés Tyson visszatérését jelentette, miután három évet töltött börtönben nemi erőszak miatt. Az egykori nehézsúlyú bajnok népszerűsége azonban nem csökkent, sőt, mintha még nőtt is volna. A ringside-nál olyan hírességek foglaltak helyet, mint Madonna, Nicolas Cage, Jerry Seinfeld, Denzel Washington és Donald Trump.
"Tyson olyan közönséget vonzott, amilyet korábban soha nem láttam" - nyilatkozta Jim Gray sportriporter, aki a Showtime számára közvetítette az eseményt. "Mike maga is büszke volt rá, hogy a milliárdosoktól kezdve a drogdílerekig, az igazgatótanácsok elnökeitől a legnagyobb sztárokig mindenkit vonzott."
McNeeley, akit Tyson ringrozsdájának leküzdésére választottak, élénkítette a felvezetést merész kijelentéseivel, például azzal, hogy "Tyson-t a borzalom gubójába fogom zárni". A 36-1-es mérleggel rendelkező bokszoló azonban papíron sem tűnt valódi kihívónak.
KATTINTS friss hírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!
"Nem várható el, hogy Tyson rögtön egy élvonalbeli kihívóval mérkőzzön a visszatérése után, de ez nem egy Rocky film volt, hanem egy hivatalos mérkőzés" - mondta Steve Albert kommentátor. "Kiállítás jellege volt, ami tisztességtelen volt a nézőkkel, a tévénézőkkel és a médiával szemben is."
A mérkőzés kezdetén McNeeley ígéretéhez híven Tysonra rontott, de hamar a padlón találta magát. Bár azonnal felállt, nem sokkal később egy dupla balhorog és egy felütés újra földre küldte. Ekkor azonban váratlan fordulat következett: McNeeley edzői beugrottak a ringbe, ami automatikus kizárást eredményezett, annak ellenére, hogy versenyzőjük készen állt a folytatásra.
"Ez volt Tyson legkönnyebben megkeresett 25 millió dollárja" - jegyezte meg Albert. A mérkőzés után találgatások kezdődtek arról is, miszerint valaki McNeeley táborából egymillió dollárt tett arra, hogy a küzdelem nem tart tovább 90 másodpercnél - a hivatalos idő 89 másodperc volt. A találkozóról itt egy videó:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az esemény pénzügyileg hatalmas sikert aratott: 96 millió dolláros televíziós bevételt hozott, 1,52 millió amerikai háztartás rendelte meg a közvetítést. Don King promóter az esemény után azt állította: "Ez az este olyasmi volt, amire mindannyian büszkék lehetünk."
Bár a McNeeley elleni győzelem nem indította el Tyson karrierjének második nagy felvonását, valami fontosabbat bizonyított: az emberek hajlandóak fizetni a látványosságért a versenyképes küzdelem helyett. Ez a mérkőzés nyitotta meg az utat olyan események előtt, mint a Mayweather-McGregor harc, a Tyson-Paul összecsapás, vagy a YouTube-bokszolók és influenszerek szereplése a ringben.
"Szeretem Tysont, mert ő a legőszintébb sportoló, akivel valaha dolgom volt" - mondta Gray. "Ismeri a hibáit, vállalja a felelősséget, amikor téved, és mindig próbál jobb lenni, mint előző nap volt."
Az 1995-ös mérkőzés bebizonyította, hogy bár Tyson esendő lehet bokszolóként, vonzereje és misztikuma továbbra is töretlen maradt.
Váratlan elismerést kapott a Liverpool magyar sztárja: ilyen hazai játékossal nagyon ritkán történik
A 21 éves magyar játékos a Premier League előző idényében a Bournemouth színeiben nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést.
A Bajnokok Ligája sorsolása a tavalyi rendszert követi, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását idén először egy közös eseményen bonyolítják le.
A Morecambe labdarúgócsapata menesztette Derek Adams vezetőedzőt, mindössze egy nappal azután, hogy a klubot felvásárolta a Panjab Warriors nevű befektetői kör.
Wayne Rooney elárulta, hogy Sol Campbell több mint hat hónapig nem állt szóba vele az angol válogatott edzőtáborában - az ügy már több mint húszéves.
Minden stadionra vonatkozó látogatási tilalmat kapott a Bournemouth játékosát rasszista sértéssel illető férfi.
A Hibernian 23 éves támadója akkora gólt lőtt, amit nagyon sokan még életükben nem láttak az edinbugh-i stadionban.
Lehet, hogy már világbajnokként suhanhat el a róla elnevezett lelátó előtt az ausztrál Forma 1-es pilóta jövő tavasszal.
Amorim kapusválasztása visszaütött: Bayindir hibája miatt vereséggel kezdett a Manchester United, súlyosak lehetnek a kapusgondok.
David Moyes Everton-edző szerint Jack Grealish elszántsága, hogy újraindítsa karrierjét és bebizonyítsa kritikusainak tévedését, meggyőzte őt.
A Fradi két helyet rontott az előző havi álláshoz képest, te több, rendszeresen főtáblákon szereplő csapatot is megelőzött.
Neymar könnyekben tört ki, miután a Santos 6-0-ra kikapott a Vasco da Gamától a brazil bajnokságban, ami pályafutása legnagyobb veresége volt
Némely belépő egészen borsos áron kapható a Fradi holnapi BL-selejtezőjére, de nem lenne meglepő a teltház.
A svéd szuperigazolás debütálása igen gyengére sikerült, szerencséje, hogy a csapat "nélküle" is behúzta a három pontot Manchesterben.
A kultrendező és a korábbi NFL-irányító sokat dolgoztak egy dokusorozaton, ami azonban mégsem kerül adásba.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.