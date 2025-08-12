Nagy fogásról maradt le a Manchester United: évek múltán derült csak ki, miért nem jött a sztár

A lengyel sztár egy interjúban elárulta, hogy 2012-ben igent mondott a Manchester Unitednek, de a Borussia Dortmund nem engedte el - írja a BBC.

"A Manchester Unitednek mondtam igent" - nyilatkozta Lewandowski a BBC Sportnak. "Szerettem volna csatlakozni hozzájuk, találkozni Alex Fergusonnal." A lehetőség 2012-ben adódott, amikor a csatár már a Borussia Dortmund gólgyárosa volt, két évvel azután, hogy egy izlandi vulkánkitörés meghiúsította átigazolását a Blackburnhöz.

A német klub azonban nem akarta elengedni kulcsjátékosát. "Nem adhattak el, mert tudták, ha maradok, több pénzt kereshetnek, és hogy várhatok még egy-két évet. De tény, hogy igent mondtam a Manchester Unitednek" - magyarázta a lengyel támadó.

Bár ez az átigazolás nem valósult meg, Lewandowski kiemelkedő karriert futott be Európa legnagyobb klubjainál. Bajnokok Ligáját nyert a Bayern Münchennel, és kétszer is spanyol bajnok lett jelenlegi csapatával, a Barcelonával.

A 37 éves játékos egyelőre nem tervezi a visszavonulást, de elismeri, hogy a Premier League-ben való szereplés lehetősége valószínűleg már elmúlt. "Talán sajnálhatom, hogy nem játszottam a Premier League-ben. De amikor visszatekintek, hogy a Bayern Münchenben, a Dortmundban és most a Barcelonában játszottam, nagyon elégedett vagyok a karrieremmel. Nem érzem úgy, hogy bármit is kihagytam volna" - mondta.

Lewandowski, aki pályafutása során több mint 700 gólt szerzett klubjaiban és a válogatottban, a 22. profi szezonjára készül. Jelenleg ő a tapasztalt vezér a fiatal Barcelona csapatában, olyan tehetségek mellett, mint Lamine Yamal, de a lengyel válogatott sztárja úgy véli, még mindig sok mindent tud nyújtani.

"Amikor látom, hogy még mindig nem kell utolérnem a fiatalokat, hanem nekik kell engem utolérniük, az azt jelenti, hogy a következő szezon is nagyon jó lehet" - nyilatkozta. "Még mindig itt vagyok, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsam."

Lamine Yamal még meg sem született, amikor Lewandowski karrierje elkezdődött, de a 19 évvel idősebb csatár szerint ő is sokat tanul a fiatalabb játékosoktól. "Megértettem, hogy nem harcolhatok ellenük, de segíthetek nekik, és ők is segíthetnek nekem. Sokat tanulok tőlük, nem gondoltam volna, hogy ez így lesz" - mondta.

Lewandowski szerint Yamal különleges tehetség, amit már akkor észrevett, amikor a szélső 15 évesen először edzett az első csapattal. "Életemben először fordult elő, hogy 50 perc után láttam, hogy valakinek különleges képességei vannak. Nem hittem el, mert nem láttam még ilyen játékost ebben a korban - azt gondoltam, ez lehetetlen 15 évesen."

A lengyel csatár pályafutása során több kiemelkedő edző irányítása alatt játszott, jelenleg Hansi Flick a trénere, aki a Bayern Münchennél is edzője volt. Azonban a legnagyobb hatást Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi menedzsere gyakorolta rá, aki alatt a Dortmundban játszott.

Amikor a Dortmundhoz kerültem, nagyon fiatal voltam, ráadásul 16 évesen vesztettem el az apámat. Biztosan zárkózottabb fiú voltam, nem akartam beszélni az érzelmeimről. Azonban néhány év után találkoztam valakivel, akiről nem akarom azt mondani, hogy olyan volt, mint egy apa, de hasonló. Talán azokat a beszélgetéseket, amelyeket az apámmal nem tudtam lefolytatni, Jürgennel megtettem. Emlékszem a beszélgetésre a mai napig, mert megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a futball-életemet. Kiadtam az érzelmeimet, kimondtam azokat a szavakat, amelyeket évekig magamban tartottam, és ezután szabadnak éreztem magam. Talán emiatt kezdtem egyre jobban játszani

- összegzett a lengyel sztárfutballista.