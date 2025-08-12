2025. augusztus 12. kedd Klára
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, futball, labdarúgás, labda, labda, focilabda
Sport

Nagy fogásról maradt le a Manchester United: évek múltán derült csak ki, miért nem jött a sztár

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 12:47

A lengyel sztár egy interjúban elárulta, hogy 2012-ben igent mondott a Manchester Unitednek, de a Borussia Dortmund nem engedte el - írja a BBC.

"A Manchester Unitednek mondtam igent" - nyilatkozta Lewandowski a BBC Sportnak. "Szerettem volna csatlakozni hozzájuk, találkozni Alex Fergusonnal." A lehetőség 2012-ben adódott, amikor a csatár már a Borussia Dortmund gólgyárosa volt, két évvel azután, hogy egy izlandi vulkánkitörés meghiúsította átigazolását a Blackburnhöz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A német klub azonban nem akarta elengedni kulcsjátékosát. "Nem adhattak el, mert tudták, ha maradok, több pénzt kereshetnek, és hogy várhatok még egy-két évet. De tény, hogy igent mondtam a Manchester Unitednek" - magyarázta a lengyel támadó.

Bár ez az átigazolás nem valósult meg, Lewandowski kiemelkedő karriert futott be Európa legnagyobb klubjainál. Bajnokok Ligáját nyert a Bayern Münchennel, és kétszer is spanyol bajnok lett jelenlegi csapatával, a Barcelonával.

KATTINTS a friss sporthírekért és élő eredményekért a Sportonlinera!

A 37 éves játékos egyelőre nem tervezi a visszavonulást, de elismeri, hogy a Premier League-ben való szereplés lehetősége valószínűleg már elmúlt. "Talán sajnálhatom, hogy nem játszottam a Premier League-ben. De amikor visszatekintek, hogy a Bayern Münchenben, a Dortmundban és most a Barcelonában játszottam, nagyon elégedett vagyok a karrieremmel. Nem érzem úgy, hogy bármit is kihagytam volna" - mondta.

Lewandowski, aki pályafutása során több mint 700 gólt szerzett klubjaiban és a válogatottban, a 22. profi szezonjára készül. Jelenleg ő a tapasztalt vezér a fiatal Barcelona csapatában, olyan tehetségek mellett, mint Lamine Yamal, de a lengyel válogatott sztárja úgy véli, még mindig sok mindent tud nyújtani.

"Amikor látom, hogy még mindig nem kell utolérnem a fiatalokat, hanem nekik kell engem utolérniük, az azt jelenti, hogy a következő szezon is nagyon jó lehet" - nyilatkozta. "Még mindig itt vagyok, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsam."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Lamine Yamal még meg sem született, amikor Lewandowski karrierje elkezdődött, de a 19 évvel idősebb csatár szerint ő is sokat tanul a fiatalabb játékosoktól. "Megértettem, hogy nem harcolhatok ellenük, de segíthetek nekik, és ők is segíthetnek nekem. Sokat tanulok tőlük, nem gondoltam volna, hogy ez így lesz" - mondta.

Lewandowski szerint Yamal különleges tehetség, amit már akkor észrevett, amikor a szélső 15 évesen először edzett az első csapattal. "Életemben először fordult elő, hogy 50 perc után láttam, hogy valakinek különleges képességei vannak. Nem hittem el, mert nem láttam még ilyen játékost ebben a korban - azt gondoltam, ez lehetetlen 15 évesen."

A lengyel csatár pályafutása során több kiemelkedő edző irányítása alatt játszott, jelenleg Hansi Flick a trénere, aki a Bayern Münchennél is edzője volt. Azonban a legnagyobb hatást Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi menedzsere gyakorolta rá, aki alatt a Dortmundban játszott.

Amikor a Dortmundhoz kerültem, nagyon fiatal voltam, ráadásul 16 évesen vesztettem el az apámat. Biztosan zárkózottabb fiú voltam, nem akartam beszélni az érzelmeimről. Azonban néhány év után találkoztam valakivel, akiről nem akarom azt mondani, hogy olyan volt, mint egy apa, de hasonló. Talán azokat a beszélgetéseket, amelyeket az apámmal nem tudtam lefolytatni, Jürgennel megtettem. Emlékszem a beszélgetésre a mai napig, mert megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a futball-életemet. Kiadtam az érzelmeimet, kimondtam azokat a szavakat, amelyeket évekig magamban tartottam, és ezután szabadnak éreztem magam. Talán emiatt kezdtem egyre jobban játszani

- összegzett a lengyel sztárfutballista.
Címlapkép: Getty Images
#sport #lengyelország #premier #lengyel #bajnokok ligája #manchester united #premier league #robert lewandowski #borussia dortmund #bayern münchen

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:47
13:41
13:31
13:16
12:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 12.
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
2025. augusztus 12.
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
2025. augusztus 11.
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
2025. augusztus 12.
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Indul a vizes-vb legfontosabb hete: mutatjuk a magyarok programját, mikor szurkolhatunk nekik?
2
2 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
3
2 napja
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
4
2 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
5
3 hete
Újabb doppingbotrány: olimpikon sztársportoló bukott le, 3 évre eltiltották
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 12:59
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 10:03
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 13:34
Nagy meglepetést kaphatnak a magyar autósok: ennek rossz vége lehet