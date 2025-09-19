Vége a strandszezonnak, de a Balatoni Szövetség munkája nem állt le. A mostani konferenciáján a strandok fejlesztése állt a fókuszban.
Érd az új szafariállomás: zebrák helyett szurikáták portyáznak a vidéki parkolóban
Most nem a kóbor kutyák miatt aggódhat a vidéki város, sokkal egzotikusabb társaság járőrözik Érden: szurikáták bandáztak a parkvárosi utcákon. Az Érdi Civil Állatmentők által közzétett fotók tanúsága szerint a kíváncsi kis ragadozók már egy rőt macskával is összefutottak.
Érd Parkvárosában szokatlan látvány fogadta a járókelőket péntek délelőtt: egy szurikátacsalád járőrözött az utcán, amelyről az Érdi Civil Állatmentők osztottak meg fotókat. A képeken jól látszik, hogy a kis ragadozók egy autó mellett, majd az úttesten álldogáltak, sőt, még egy vöröses színű macskával is összetalálkoztak. Az állatok nem tűntek riadtnak, inkább kíváncsian szemlélték a környezetet, mintha csak felfedezőútra indultak volna a kertvárosi házak között.
Az állatmentők közleményükben arra kérték a tulajdonost, hogy a családot tartsa biztonságban, az ingatlan határain belül, hiszen az utcán könnyen baj érheti őket. Mint írták, az egzotikus állatok tartása nagy felelősséggel jár, hiszen különleges igényeik vannak, és a közlekedés, más állatok, valamint a helyi környezet is veszélyforrást jelenthet számukra.
A szurikáták eredetileg Dél-Afrikából származó apró ragadozók, Magyarországon állatkertekben és egyes magánállatokként, engedéllyel találkozhatunk velük. Éppen ezért meglepő és egyben aggasztó, ha szabadon kóborolnak egy kertvárosi utcában.
Nem ez volt az első alkalom, hogy Érden különleges állatok kerültek elő: korábban emut, mosómedvét, papagájt és hüllőket is találtak a környéken. Az Érdi Civil Állatmentők szerint az esetek azt mutatják, hogy egyre nagyobb szükség van a felelős állattartás fontosságának hangsúlyozására, különösen akkor, ha egzotikus fajokról van szó.
Címlapfotó: Facebook
