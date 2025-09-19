2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
20 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Címlapkép: Facebook
HelloVidék

Érd az új szafariállomás: zebrák helyett szurikáták portyáznak a vidéki parkolóban

HelloVidék
2025. szeptember 19. 17:15

Most nem a kóbor kutyák miatt aggódhat a vidéki város, sokkal egzotikusabb társaság járőrözik Érden: szurikáták bandáztak a parkvárosi utcákon. Az Érdi Civil Állatmentők által közzétett fotók tanúsága szerint a kíváncsi kis ragadozók már egy rőt macskával is összefutottak.

Érd Parkvárosában szokatlan látvány fogadta a járókelőket péntek délelőtt: egy szurikátacsalád járőrözött az utcán, amelyről az Érdi Civil Állatmentők osztottak meg fotókat. A képeken jól látszik, hogy a kis ragadozók egy autó mellett, majd az úttesten álldogáltak, sőt, még egy vöröses színű macskával is összetalálkoztak. Az állatok nem tűntek riadtnak, inkább kíváncsian szemlélték a környezetet, mintha csak felfedezőútra indultak volna a kertvárosi házak között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az állatmentők közleményükben arra kérték a tulajdonost, hogy a családot tartsa biztonságban, az ingatlan határain belül, hiszen az utcán könnyen baj érheti őket. Mint írták, az egzotikus állatok tartása nagy felelősséggel jár, hiszen különleges igényeik vannak, és a közlekedés, más állatok, valamint a helyi környezet is veszélyforrást jelenthet számukra.

A szurikáták eredetileg Dél-Afrikából származó apró ragadozók, Magyarországon állatkertekben és egyes magánállatokként, engedéllyel találkozhatunk velük. Éppen ezért meglepő és egyben aggasztó, ha szabadon kóborolnak egy kertvárosi utcában.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Érden különleges állatok kerültek elő: korábban emut, mosómedvét, papagájt és hüllőket is találtak a környéken. Az Érdi Civil Állatmentők szerint az esetek azt mutatják, hogy egyre nagyobb szükség van a felelős állattartás fontosságának hangsúlyozására, különösen akkor, ha egzotikus fajokról van szó.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapfotó: Facebook
#facebook #macska #utca #állat #állattartás #parkoló #hellovidék #érd #állatmenhely #állatok #szurikáta #állatmentés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:08
17:01
16:53
16:45
Pénzcentrum
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 19. péntek
Vilhelmina
38. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
6 napja
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
3
3 hete
Döbbenetes rekord a Balatonon: óriási halszörnyre bukkant a mázlista pecás, videón a gigászi fogás
4
3 napja
Brüsszel, te tetted ezt: 120 milliós uniós beruházás indulhat Hévízen
5
3 hete
Eladó a Balaton-part leghíresebb villája: egy lottónyeremény is kevés lehet ehhez a luxushoz + Videó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állománydíj
egy adott időszakban érvényes biztosítások egyévi díja a biztosító statisztikáiban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 16:15
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 16:05
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 19. 16:32
Megőrülnek külföldön ezért magyar húsért: úgy veszik, mint a cukrot