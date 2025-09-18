2025. szeptember 18. csütörtök Diána
kosárlabda, NBA
Sport

Szenzációs bejelentés: hamarosan indulhat a szuper-kosárliga Európában?

MTI
2025. szeptember 18. 17:13

Akár már két év múlva indulhat az NBA európai ligája, ahol a kontinens topcsapatai játszanának.

Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) és a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) 2027-ben vagy 2028-ban tervezi egy európai székhelyű liga elindítását.

A bajnoki sorozatban várhatóan 16 gárda vesz majd részt, köztük olyan klubok csapatai, mint a Real Madrid, a Barcelona és a Fenerbahçe - közölte Adam Silver, az NBA biztosa az ESPN csatorna beszámolója szerint. Az NBA Europe projekt néven futó elképzelésről először idén márciusban tett bejelentést a két fél.

"Nem akarnánk ezt az ötletet 2028 utánra halasztani. Most jött el a tökéletes alkalom arra, hogy valami ilyesmit tegyünk" - mondta Silver. Megjegyezte, hogy kezdetben a meglévő arénákat használnák Európa-szerte, amíg a modernebb infrastruktúra ki nem épül.
Címlapkép: Getty Images
#sport #kosárlabda #NBA

0 HOZZÁSZÓLÁS
