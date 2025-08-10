Elegük lett a szurkolóknak: puskaporos a levegő, azonnal az elnök lemondását akarják

A Sheffield Wednesday szurkolói tiltakozásra készülnek a Leicester elleni mérkőzésen, ugyanis a klub súlyos válságban van Dejphon Chansiri tulajdonos irányítása alatt - tudósított a The Guardian.

A vasárnapi, Leicester elleni mérkőzésen a Sheffield Wednesday szurkolói az első öt percben elhagyják helyüket és egy Chansiri-ellenes molinóval fedik le a szektort, miközben egy repülőgép is tiltakozó üzenetet fog húzni az égen. A drukkerek kétségbeesése érthető, hiszen a klub jövője veszélyben forog.

A problémák súlyosak: júniusban és júliusban a dolgozók nem kapták meg teljes fizetésüket, ami miatt Josh Windass és Michael Smith ingyen távozott. Emellett a tehetséges Djeidi Gassamát piaci ár alatt, 2,2 millió fontért adták el a Rangersnek. A bajokat az is tetézi, hogy mindössze 16 játékos van a keretben, köztük egyetlen kapus; a klubra 2027-ig átigazolási tilalom vonatkozik, és a nagyra értékelt Danny Röhl vezetőedző is távozott.

A játékosok korábban már kiálltak magukért, amikor visszaléptek egy Burnley elleni barátságos mérkőzéstől és közleményt adtak ki a helyzet rendezését követelve. Henrik Pedersen, az új vezetőedző próbál nyugalmat teremteni a káoszban, de még ő sem tudta biztosan, hogy a csapatkapitány Barry Bannan játszhat-e vasárnap az új szerződése után.

A Premier League szolidaritási kifizetéseiből pénteken kifizették a béreket, ami lehetővé tette bizonyos korlátozások feloldását és Bannan regisztrálását, de a hosszú távú kilátások továbbra is bizonytalanok. A klub ingyenes átigazolásokkal és kölcsönjátékosokkal próbálja erősíteni a keretet.

A szurkolói egyesület pénzalapot hozott létre a klub alkalmazottainak megsegítésére. További problémát jelent, hogy a 9000 férőhelyes, Chansiri nevét viselő North Standet a városi tanács biztonsági okokból bezáratta, és kérdéses, hogy a következő hazai mérkőzésre megnyitható lesz-e.

Chansiri állítólag hajlandó eladni a klubot, de legalább két ajánlatot elutasított, mert 100 millió fontot kér, amit a potenciális vevők túlzónak tartanak. Az egyik érdeklődő John Textor amerikai üzletember, de az ő lyoni tevékenysége miatt sokan aggódnak.

A szurkolók várhatóan fokozzák a nyomást az első hazai mérkőzésen. A drukkerek mottója: "Támogasd a csapatot, ne a rendszert". Mivel az Angol Labdarúgó Liga (EFL) nem talált okot Chansiri tulajdonosi jogainak megvonására, a szurkolók csak abban reménykedhetnek, hogy önként távozik.

"Kérjük, méltósággal távozz, ne kényszerítsenek rá, és adj esélyt a szurkolóknak, hogy egy versenyképes futballklubot támogathassanak. Azt mondod, számodra a család a legfontosabb. Mi egy nagy család vagyunk, mutass irántunk tiszteletet" - üzente Chansirinak Ian Bennett, a szurkolói egyesület elnöke.