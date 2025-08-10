Balatonkeresztúron eladó az a ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest egykori csatára gyermekkorát töltötte.
Elegük lett a szurkolóknak: puskaporos a levegő, azonnal az elnök lemondását akarják
A Sheffield Wednesday szurkolói tiltakozásra készülnek a Leicester elleni mérkőzésen, ugyanis a klub súlyos válságban van Dejphon Chansiri tulajdonos irányítása alatt - tudósított a The Guardian.
A vasárnapi, Leicester elleni mérkőzésen a Sheffield Wednesday szurkolói az első öt percben elhagyják helyüket és egy Chansiri-ellenes molinóval fedik le a szektort, miközben egy repülőgép is tiltakozó üzenetet fog húzni az égen. A drukkerek kétségbeesése érthető, hiszen a klub jövője veszélyben forog.
A problémák súlyosak: júniusban és júliusban a dolgozók nem kapták meg teljes fizetésüket, ami miatt Josh Windass és Michael Smith ingyen távozott. Emellett a tehetséges Djeidi Gassamát piaci ár alatt, 2,2 millió fontért adták el a Rangersnek. A bajokat az is tetézi, hogy mindössze 16 játékos van a keretben, köztük egyetlen kapus; a klubra 2027-ig átigazolási tilalom vonatkozik, és a nagyra értékelt Danny Röhl vezetőedző is távozott.
A játékosok korábban már kiálltak magukért, amikor visszaléptek egy Burnley elleni barátságos mérkőzéstől és közleményt adtak ki a helyzet rendezését követelve. Henrik Pedersen, az új vezetőedző próbál nyugalmat teremteni a káoszban, de még ő sem tudta biztosan, hogy a csapatkapitány Barry Bannan játszhat-e vasárnap az új szerződése után.
KATTINTS a friss sporthírekért, élő eredményekért a Sportonlinera, a Pénzcenrrum sportoldalára!
A Premier League szolidaritási kifizetéseiből pénteken kifizették a béreket, ami lehetővé tette bizonyos korlátozások feloldását és Bannan regisztrálását, de a hosszú távú kilátások továbbra is bizonytalanok. A klub ingyenes átigazolásokkal és kölcsönjátékosokkal próbálja erősíteni a keretet.
A szurkolói egyesület pénzalapot hozott létre a klub alkalmazottainak megsegítésére. További problémát jelent, hogy a 9000 férőhelyes, Chansiri nevét viselő North Standet a városi tanács biztonsági okokból bezáratta, és kérdéses, hogy a következő hazai mérkőzésre megnyitható lesz-e.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Chansiri állítólag hajlandó eladni a klubot, de legalább két ajánlatot elutasított, mert 100 millió fontot kér, amit a potenciális vevők túlzónak tartanak. Az egyik érdeklődő John Textor amerikai üzletember, de az ő lyoni tevékenysége miatt sokan aggódnak.
A szurkolók várhatóan fokozzák a nyomást az első hazai mérkőzésen. A drukkerek mottója: "Támogasd a csapatot, ne a rendszert". Mivel az Angol Labdarúgó Liga (EFL) nem talált okot Chansiri tulajdonosi jogainak megvonására, a szurkolók csak abban reménykedhetnek, hogy önként távozik.
"Kérjük, méltósággal távozz, ne kényszerítsenek rá, és adj esélyt a szurkolóknak, hogy egy versenyképes futballklubot támogathassanak. Azt mondod, számodra a család a legfontosabb. Mi egy nagy család vagyunk, mutass irántunk tiszteletet" - üzente Chansirinak Ian Bennett, a szurkolói egyesület elnöke.
Szoboszlai és Kerkez is pályára léphet az angol Szuperkupa-meccsen, Pécsi Ármin azonban még küzd a csapatba kerülésért.
Polly, az orosz rúdugró nem csak eredményeivel, de bájaival is a képernyő elé ragasztja a sportszeretőket.
A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26‑án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7‑én...
A Liverpool női labdarúgócsapata Gareth Taylort nevezte ki új vezetőedzőnek, aki korábban a Manchester City női csapatát irányította.
Joao Félix hosszas tárgyalások után az Al Nassr csapatához szerződött, ahol honfitársa, Cristiano Ronaldo is játszik.
Alex Ovechkin, a Washington Capitals csapatkapitánya megállapodást kötött egy a karriejéről szóló dokumentilmfilm elkészítésére.
A Barcelona megfosztotta Marc-Andre ter Stegent a csapatkapitányi tisztségtől, miután fegyelmi eljárást indítottak a német kapus ellen.
Lisztes Krisztián kölcsönjátékosként visszatért a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvároshoz.
A katalán edzőlegenda vélhetően szeretne még bajnoki címet nyerni, de már egy dobogóval is tovább nyújtaná egészen hihetetlen sorozatát.
A Manchester United 73,3 millió fontért szerződteti Benjamin Seskót a RB Leipzigtől, aki ötéves szerződést ír alá és Ruben Amorim negyedik nyári igazolása lesz.
A Liverpool rekordösszegű nyári igazolásokkal készül a Premier League címvédésre, miközben riválisai is jelentős erősítéseket hajtottak végre
Scott McTominay bekerült a 2025-ös férfi Aranylabda-díj 30 jelöltje közé, de nem ő számít a legkomolyabb esélyesnek.
A továbbjutók akár nagy halat is foghatnak, hiszen a következő fordulóban már jönnek az első- és második vonal csapatai is.
Keresztszalag-szakadás miatt legalább fél évre kidőlt a Spurs középpályása, egyre nagyobb bajban van a csapat.
A várhatóan kedvező időjárási előrejelzések után szombaton megtartják a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Lidl Balaton-átúszást.
A német kapus szándékosan hátráltatja más játékosok hivatalos regisztrációját, ezzel pedig alaposan felhúzta a vezetőséget.
Látni sem akarják a szurkolók a nemi erőszakkal vádolt focistát: teljesen kiakadtak Spanyolországban
A Villarreal szurkolói petícióban tiltakoznak Thomas Partey szerződtetése ellen, aki öt nemierőszak-váddal néz szembe.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.