Maradona Budapesten mulat: szenzációs futballkincs került elő 35 év után + fotó

1990-ben az Újpest útjába az olasz bajnokot sodorta a sorsolás szeszélye, így a lilák is vendégül láthatták minden idők egyik legnagyobbját.

Már harmincöt éve annak, hogy az Újpest a BEK első körében nem akármilyen ellenfelet kapott: egyenesen az olasz bajnokkal, a Napolival kellett egy kétmeccses párharcban megküzdeniük. A találkozó azért is volt nagyon különleges, mert a nápolyiakat a nyolcvanak évek - és az egyetemes futballtörténelem - egyik legnagyobb sztárja, Diego Maradona is erősítette.

A világbajnok szupersztár akkor már isteni státuszban fürdőzött Nápolyban, egyszerűen nem volt olyan, amit ő nem kaphatott meg a délolasz városban. Igaz, hogy meg is hálálta, ugyanis erőteljesen hozzájárult a klub bajnoki címéhez. A 90-es scudetto pedig azt jelentette, hogy a BEK-ben indulnak, ahol, mint fentebb írtuk, a fővárosi lilákat sodorta az útjukba a sorsolás.

A szeptemberi párharc Nápolyban kezdődött, ahol a papírformának megfelelően a házigazdák egy sima hármast hintettek az Újpestnek, vagyis a visszavágó csak formaságnak számított - Diego ezen a meccsen két gólt is lőtt. Sokan találgatták, hogy az argentin sztár eljön-e egyáltalán Budapestre, vagy pihentetik - nos, eljött, és erről a Puskás Múzeum által most közzétett kép is tanúskodik.

A visszavágót október 3-án rendezték, és Maradona természetesen pályára lépett - a Napoli pedig most megállt kettőnél. Az argentin sztár pedig belekóstolt a budapesti éjszakába is: a fotón azt láthatjuk, hogy a Prágai Vencel Sörházban hallgatja a zenét vacsora közben.