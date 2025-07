Megállíthatatlan az argentin legenda, Lionel Messi: ezt még senki nem csinálta meg előtte

Lionel Messi újabb rekordot állított fel az MLS-ben: sorozatban ötödik mérkőzésén is duplázott, ezzel segítve az Inter Miami 2-1-es győzelmét a Nashville ellen - közölte a BBC Sport.

Az argentin klasszis mindkét félidőben betalált a szombati mérkőzésen, így 16 góllal holtversenyben vezeti a góllövőlistát a Nashville játékosával, Sam Surridge-dzsel. Messi 16 mérkőzésen szerezte ezeket a találatokat.

A 38 éves támadó rekordsorozata májusban kezdődött a Montreal és a Columbus elleni mérkőzéseken szerzett duplákkal, majd a klubvilágbajnokságon való szereplés után visszatérve folytatta a Montreal, a New England Revolution, és most a Nashville ellen is.

A mostani meccsen a 17. percben egy lapos szabadrúgással szerezte meg a vezetést, amely áthaladt a Nashville védőfalán. A második félidő elején Hany Mukhtar egyenlített a vendégek számára, de Messi a 62. percben megszerezte a győztes találatot, miután lecsapott Joe Willis, a Nashville kapusának pontatlan passzára.

A győzelemmel az Inter Miami továbbra is az ötödik helyen áll a Keleti Konferenciában, de már csak öt pont a hátránya a listavezető Philadelphia mögött, ráadásul három mérkőzéssel kevesebbet játszott.