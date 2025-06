Szaladnak a millióik után a magyar úszók: nem fizették ki őket, pedig ítélet is van róla

A Kúriához fordul nyolc magyar úszó, hogy fizessék végre ki nekik az összesen több százmilliós eredményességi jutalmaikat.

A mai napig nem kapta meg több magyar úszó 200 milliós jutalmát a 2022-es Világjátékok-szereplés után, annak ellenére, hogy másodfokú ítélet is kötelezné erre a magyar államot - erről ír a Telex. Összesen nyolc úszó ment perre azért, hogy a versenyen elért eredmények után ugyanúgy járjon pénz - erről korábban mi is írtunk.

Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor, Gyárfás Bence, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián, Takács Krisztián és Ugrai Panna fordultak bírósághoz, közülük Jakabos volt az első számú felperes. A törvényben és az ítéletben is megszabott fizetési határidő április végén járt le az összesen 200 millió forint kifizetése okán, de a pénzt az úszók még most sem kapták meg. A sportolók ezért most a Kúriához fordulnak.

A 2022-es Világjátékokon Magyarország kiemelkedően szerepelt, 11 aranyérmével a hatodik helyen végzett a nemzetek rangsorában. A sportolók arra hivatkozva nem kapták meg az állami eredményességi jutalmat, mivel a sportért felelős minisztérium és az NVESZ úgy ítélte meg, hogy bizonyos úszószámok nem felelnek meg a díjazás feltételeinek.

