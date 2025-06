Nagyon fontos hírt jelentett be az FC Barcelona: szurkolók tízezrei vártak erre

2022 óta tartott a felújítás, bővítés és modernizálás, a bajnoki szezont már megújult otthonában kezdheti a Barca.

Három év után visszatér Camp Nou nevű stadionjába az FC Barcelona, miután az várhatóan idő leőtt elkészül - erről maga a klub számolt be hivatalos oldalán. A stadiont 2022 óta fejlesztik, többek között 105 ezer fős befogadóképessége is lesz, és új székeket is kap.

A Barcelona a honlapján azt írta, hogy egy augusztusi focitornán lehet meg a nagy visszatérés, és ezt a szurkolók mellett ők is nagyon régóta várják. Amíg a felújítás tartott, a Barca a Montjuic-on, az olimpiai stadionban játszotta hazai mérkőzéseit.

Ahhoz, hogy augusztus 10-én az olasz Como ellen pályára léphessen a Barca, még gyorsan be kell szerezni nlhány engedélyt. A hírek szerint ezek intézése már elkezdődött, úgyhogy a klubvezetés szerint tartani tudják a határidőt.