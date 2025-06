Így tehet keresztbe a focivébének az iráni konfliktus: nehéz döntés előtt a FIFA

A FIFA új kihívással néz szembe a 2026-os világbajnokság kapcsán: Irán kijutott a vébére, csakhogy most az ország háborúban áll a társrendező Egyesült Államokkal - írta a The Guardian.

A FIFA szabályzatában nincs olyan rendelkezés, amely megakadályozná, hogy Irán az Egyesült Államokban játssza csoportmérkőzéseit, annak ellenére, hogy az országot nemrég amerikai támadás érte, és az iráni állampolgárokra beutazási tilalom vonatkozik. A tilalom alól létezik kivétel, amely vonatkozhat a 2026-os világbajnokságon résztvevő csapatok játékosaira, stábjára és családtagjaikra.

Irán, amely a 2022-es katari világbajnokságon is találkozott az USA-val a csoportkörben, márciusban kvalifikálta magát a sorozatban negyedik világbajnokságára. Bár a 2026-os tornát Kanada és Mexikó is társrendezi, Irán csak akkor kerülhetné el az amerikai mérkőzéseket, ha az A csoportba kerülne, ahol Mexikóban játszhatna. Ha Irán megnyerné csoportját, a nyolcaddöntőig Mexikóban maradhatna. Ha továbbjutna (amit eddig soha nem sikerült elérnie világbajnokságon), akkor már az Egyesült Államokban kellene játszania.

A FIFA egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére, és valószínűleg mérlegeli lehetőségeit a decemberi sorsolás előtt. A döntés nehéz lesz Gianni Infantino FIFA-elnök számára, aki szoros kapcsolatot ápol Donald Trump elnökkel, aki a múlt hétvégén engedélyezte iráni nukleáris létesítmények bombázását.

A végső döntést a FIFA tanácsa hozza meg a verseny résztvevőiről és a sorsolás menetéről, de a FIFA versenyeket szervező bizottságának is lesz beleszólása. A bizottságban kanadai, mexikói és iráni tagok is vannak, elnöke pedig Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke. 2022-ben az UEFA Ceferin vezetésével úgy döntött, hogy Ukrajna és Fehéroroszország csapatait külön tartják a sorsolásokon az orosz-ukrán konfliktus miatt, ami precedenst jelenthet a FIFA számára is.

A katari világbajnokság sorsolásánál már voltak korlátozások a csapatok elhelyezésére vonatkozóan, de ezek csak arra az "általános elvre" vonatkoztak, hogy egy csoportban legfeljebb egy csapat szerepelhet minden konföderációból (Európát kivéve).