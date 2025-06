Megszólalt a Liverpool rekordigazolása: "mindent meg akarok nyerni a klubbal"

A Liverpool rekordösszegű, 100 millió fontos átigazolással szerződtette Florian Wirtzet a Bayer Leverkusentől, aki ötéves szerződést írt alá a klubnál - írta a The Guardian.

A német középpályás ára a bónuszokkal együtt akár 116 millió fontra is emelkedhet, ami brit átigazolási rekordot jelentene. A Leverkusen eredetileg 150 millió eurót (127,6 millió fontot) kért a 22 éves játékosért, aki iránt a Bayern München is érdeklődött, de a hetekig tartó tárgyalások során sikerült csökkenteni az árat.

Wirtz, aki támadó középpályásként szerepel, az előző szezonban 45 mérkőzésen 16 gólt szerzett és 15 gólpasszt adott klubcsapatában. A német válogatottban eddig 31 alkalommal lépett pályára.

A játékos a Liverpool honlapján elmondta: "Nagyon boldog és büszke vagyok. Végre megtörtént, és már régóta vártam erre. Nagyon izgatott vagyok, hogy új kaland vár rám. Fontos szempont volt számomra, hogy valami teljesen újat próbáljak ki, kilépjek a Bundesligából és csatlakozzak a Premier League-hez."

KATT! Friss hírek és élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

Wirtz ambiciózus céljairól is beszélt: "Minden évben mindent meg szeretnék nyerni. Először is el kell végeznünk a munkánkat, nekem is el kell végeznem a sajátomat. Végül sikeresek akarunk lenni. Az előző szezonban megnyerték a Premier League-et, így a célom biztosan az, hogy újra megnyerjük, és a Bajnokok Ligájában is tovább jussunk."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Liverpool emellett 29,5 millió fontért megszerezte Jeremie Frimpong jobbhátvédet is a Leverkusentől, valamint megállapodott a Bournemouth-szal Milos Kerkez 40 millió fontos átigazolásáról. Kerkez a jövő héten esik át az orvosi vizsgálatokon, és várhatóan ötéves szerződést ír alá.

A csapat átalakításának további részeként Giorgi Mamardashvili kapus is csatlakozik az Anfieldhez a Valenciától egy tavaly nyáron megkötött 29 millió fontos üzlet keretében. Eközben a Liverpool tárgyalásokat folytat a Leverkusennel Jarell Quansah, az angol U21-es válogatott védő eladásáról.