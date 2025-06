Itt a friss jóslat: a spanyolok vagy a franciák jutnak be a Nemzetek Ligája döntőjébe?

A Nemzetek Ligája ma esti csatájában megismétlődik az egyik tavalyi Eb-elődöntő: Spanyolország és Franciaország újra összecsapnak. Megnéztük a statisztikákat és az örökmérleget: ki miben bízhat, és miben áll jobban, mint az ellenfél?

Ma este kilenc órakor Spanyolország és Franciaország immár harmincnyolcadszor csapnak össze történetük során, a tét pedig ezúttal a Nemzetek Ligája döntőjébe jutás. Az már biztos, hogy a mai meccs győzetese vasárnap este a Cristiano Ronaldoval felálló portugálokkal csaphat össze, de elég nehéz megtippelni, egyáltalán ki juthat oda.

Ahogy a BL-döntő előtt, a Pénzcentrum most is a statisztikák nyomán próbál tippelni. Kinek van erősebb támadófocija, ki hány gólt szerzett eddig? Mi dönthet ezen a várhatóan parázs mérkőzésen, és kinek a javára billenhet a mérleg? Ennek jártunk utána a sporteredményes oldalunk, a Sportonline statisztikáit segítségül hívva.

Az örökmérleg

Franciaország és Spanyolország eddig harminchétszer találkoztak, ezeken a meccseken tizenhétszer a spanyolok, tizenháromszor pedig a franciák hagyták el győzetesen a pályát - emellett hét döntetlen született. Legutóbb szűk egy éve, július kilencedikn találkoztak az EB elődöntőjében: itt a spanyolok 2-1-re nyertek Lamine Yamal és Dani Olmo góljaival úgy, hogy a franciák már a meccs elején vezetést szereztek. Grafikonunkon a két csapat legutóbbi tíz meccsének statisztikája látható:

A franciák legutóbb március végén játszottak válogatott meccset, igaz, akkor rögtön kettőt is: a mostani NL-negyeddöntőkben 120 perc után sem tudtak döntésre jutni Horvátország ellen, végül büntetőkkel kerekedtek felül. Nagy kérdés, hogy az olyan alapembereik, mint Kylian Mbappé vagy Benjamin Pavard mennyire vannak kifacsarva a fárasztó klubszezon végén - utóbbi még BL-döntőt is játszott szombaton az Inter mezében.

KATT! Élő sporteredmények és friss hírek a Pénzcentrum Sportonline oldaán!

Nemzetek Ligája-forma ebben a szezonban

A franciák mindössze egy döntetlent és egy vereséget gyűjtöttek a csoportban, ráadásul úgy, hogy az előzetesen szintén favoritnak számító olaszokkal és belgákkal, valamint a végül kiesett Izraellel szerepeltek egy kvartettben. Az egyetlen vereséget Olaszország mérte rájuk, majd Izraellel remiztek - ezeken kívül minden meccsüket megnyerték.

A spanyol válogatottnak ennél egy fokkal simább útja volt: mindössze egy döntetlent játszottak Szerbia ellen, de minden más meccsüket lehozták győzelemmel. Az ő csoportjukban még Dánia és Svájc szerepelt - meglepetésre itt Svájc esett ki a B-divízióba, Dánia pedig egészen a negyeddöntőig jutott, ahol a portugálok állták az útjukat. A spanyolok a negyeddöntőben Hollandiát búcsúztatták - épp úgy büntetőkkel, ahogy a franciák léptek túl Horvátországon.

Ki miben erős?

Franciaország joggal bízhat abban, hogy a Real Madridban játszó világsztárja, Kylian Mbappé igazi vezéregyéniség lehet ebben az elődöntőben is, valamint a pálya hátsóbbik részén Benjamin Pavard munkájában bízhatnak. Ugyanakkor a spanyoloknál ott van a csodatini Lamine Yamal, illetve Nico Williams is - ők ketten már a tavalyi EB-n is bizonyították a franciák ellen, hogy egy pillanatig sem szabad lazsálni velük szemben.

Összességében a spanyolok középjátéka, valamint villámgyors szélsői és a jól felépített passzjátéka okán talán egy fokkal jobban bizakodhat, mint a franciák - de az egész biztos, hogy Didier Deschamps csapata sem felemelt kézzel megy majd ki a pályára.

A találkozó este kilenckor kezdődik Stuttgartban, a játékvezető az angol Michael Oliver lesz.