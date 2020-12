Rakott krumpli receptek: francia rakott krumpli, kolbászos és darált húsos rakott krumpli recept

Francia rakott krumpli, darált húsos rakott krumpli receptek: Hogyan keszul a rakott krumpli recept, a rakott krumpli milyen krumpliból van, a rakott krumpli sütése hány fokon?

A végtelenül egyszerű, ám jól ismert rakott krumpli egy olyan fogás, amit szinte a lehetetlenséggel határos elrontani. Tudtad, hogy a rakott krumpli recept több féle módon is elkészíthető? Nem csak darált húsos rakott krumpli és kolbászos rakott krumpli létezik, a változatosság kedvéért érdemes kipróbálnunk a francia rakott krumpli recept elkészítését is. Cikkünkben leírjuk, miben más a francia rakott krumpli a hazai megszokottól, hogyan keszul a rakott krumpli egyszerűen és a rakott krumpli hány fokon sül. Azt is eláruljuk, a rakott krumpli milyen krumpliból készül, és hogy a rakott krumpli milyen kolbász felhasználásával lesz a legfinomabb!

A rakott krumpli milyen krumpliból készül?

A rakott krumpli elkészítéséhez a legalkalmasabb fajták a kiflikrumpli és a piros- vagy barnahéjú fajták; készülhet újkrumpliból és "öreg" krumpliból egyaránt. Fontos, hogy a rakott krumpli recepthez elő kell főznünk őket, lehetőleg héjában, így az alapanyag sokkal könnyebben kezelhető lesz, amikor a tepsibe tesszük a rétegeket.



Rakott krumpli Rakott krumpli

A rakott krumpli milyen kolbász, milyen hús felhasználásával készül?

A hagyományos magyaros rakott krumpli kolbásszal vagy darált hússal készül. Ha kolbászos rakott krumpli készítését tervezzük, a legjobb, ha valamilyen magyaros lángoltkolbászt választunk, ami nem túl puha és nem is túl száraz; ízlés szerint csípőset. Darált húsos rakott krumpli készítése esetén vásároljunk disznóhúst, például combot vagy lapockát.

1. Magyaros rakott krumpli recept

Hozzávalók

6 db krumpli (nagyobb)

6 db tojás (főtt)

300 g lángolt kolbász vagy darált hús

2 ek sertészsír

500 g tejföl

só, bors ízlés szerint

A rakott krumpli elkészítése

1. Előkészületként főzzük meg a krumplikat héjában, illetve a tojásokat is. Hagyjuk őket kihűlni, majd mindkettőt pucoljuk meg és szeleteljük fel karikákra.

Előkészületként főzzük meg a krumplikat héjában, illetve a tojásokat is. Hagyjuk őket kihűlni, majd mindkettőt pucoljuk meg és szeleteljük fel karikákra. 2. Ha kolbásszal készül a rakott krumpli, karikázzuk fel azt is. Ha darált hússal, akkor egy kevés olajon pirítsuk meg, hogy ne legyen nyers. Fűszerezzük sóval, borssal.

Ha kolbásszal készül a rakott krumpli, karikázzuk fel azt is. Ha darált hússal, akkor egy kevés olajon pirítsuk meg, hogy ne legyen nyers. Fűszerezzük sóval, borssal. 3. Olvasszuk meg a zsírt egy lábasban, majd keverjük el vele a tejfölt. Ízesítsük sóval, borssal ízlés szerint.

Olvasszuk meg a zsírt egy lábasban, majd keverjük el vele a tejfölt. Ízesítsük sóval, borssal ízlés szerint. 4. Rétegeljük a rakott krumpli hozzávalóit a következő módon: helyezzünk alulra egy rétegnyi karikázott krumplit; erre jöhetnek a tojások; locsoljuk meg a zsíros tejföllel, majd erre jöhet egy rétegnyi darált hús vagy kolbász. Rétegeljük a hozzávalókat addig, amíg el nem fogynak (a tetejét krumplival zárjuk le), majd öntsük rá a maradék tejfölt is.

Rétegeljük a rakott krumpli hozzávalóit a következő módon: helyezzünk alulra egy rétegnyi karikázott krumplit; erre jöhetnek a tojások; locsoljuk meg a zsíros tejföllel, majd erre jöhet egy rétegnyi darált hús vagy kolbász. Rétegeljük a hozzávalókat addig, amíg el nem fogynak (a tetejét krumplival zárjuk le), majd öntsük rá a maradék tejfölt is. 5. 1 óra alatt süssük készre, míg a rakott krumpli teteje szép piros nem lesz.

A rakott krumpli sütése hány fokon történjen?

A rakott krumpli 200°-on süljön, a sütőt melegítsük elő.

2. Francia rakott krumpli recept

Hozzávalók

6 db krumpli (nagyobb)

150 g bacon szalonna

2 fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

250 ml főzőtejszín

½ l tej

100 g trappista sajt

2 ek liszt

1 ek vaj

2 ek zsemlemorzsa

1 csipet szerecsendió

só, fehérbors ízlés szerint

A francia rakott krumpli elkészítése

1. A meghámozott krumplikat főzzük sós vízben félkészre, majd hagyjuk kihűlni és karikázzuk fel vékonyan.

A meghámozott krumplikat főzzük sós vízben félkészre, majd hagyjuk kihűlni és karikázzuk fel vékonyan. 2. Szeleteljük fel a bacon szalonnát, majd egy serpenyőben süssük ki belőlük a zsírt. Adjuk hozzá a finomra aprított hagymát és fokhagymát is, majd együtt pirítsuk le őket. Csak egy kevés borssal, sóval ízesítsük.

Szeleteljük fel a bacon szalonnát, majd egy serpenyőben süssük ki belőlük a zsírt. Adjuk hozzá a finomra aprított hagymát és fokhagymát is, majd együtt pirítsuk le őket. Csak egy kevés borssal, sóval ízesítsük. 3. Amikor lepirult a szalonnás hagyma, adjuk hozzá a lisztet: keverjük össze alaposan, majd ha megpirult, vegyük le a tűzről.

Amikor lepirult a szalonnás hagyma, adjuk hozzá a lisztet: keverjük össze alaposan, majd ha megpirult, vegyük le a tűzről. 4. Keverjük össze a tejet és a tejszínt, fűszerezzük szerecsendióval, majd öntsük bele a lisztezett szalonnás hagymába és főzzük őket össze kevergetve addig, míg a mártás kellőképpen be nem sűrűsödik.

Keverjük össze a tejet és a tejszínt, fűszerezzük szerecsendióval, majd öntsük bele a lisztezett szalonnás hagymába és főzzük őket össze kevergetve addig, míg a mártás kellőképpen be nem sűrűsödik. 5. Kenjünk ki egy jénai tálat vajjal, szórjuk meg zsemlemorzsával, majd jöhet a rétegezés: a krumplis rétegeket kenjük meg gazdagon a francia rakott krumpli öntettel, végül a felső krumplis záróréteget szórjuk meg reszelt sajttal.

Kenjünk ki egy jénai tálat vajjal, szórjuk meg zsemlemorzsával, majd jöhet a rétegezés: a krumplis rétegeket kenjük meg gazdagon a francia rakott krumpli öntettel, végül a felső krumplis záróréteget szórjuk meg reszelt sajttal. 6. 200°-ra előmelegített sütőben süssük ki.

Címlapkép: Getty Images