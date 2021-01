Orbán Viktor bejelentette: februárig maradnak a korlátozó intézkedések

Február 1-jéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

42 549 főt oltottak be eddig, kezdetben az oltásokkal szembeni fenntartások nagyobbak voltak, de ez enyhülni látszik. A hétvégén az idősek otthonában is elkezdődik az oltás. Az idősotthonokban dolgozók 50, a bent élők 80 százaléka dönt az oltás mellett.

Én is be fogom magam oltani, és másokat is erre bítztatok. Eddig 80 ezer főre elegendő vakcina érkezett, de ez kevés.

A fennálló korlátozási intézkedéseket február elsejéig meghosszabbítják - mondta el a miniszterelnök, a középiskolákban is marad az online oktatás - számol be a Portfolio.

A kijárási korlátozás úgy marad, ahogy eddig volt.

A kiszámíthatóság legalább olyan fontos, mint a hatékonyság. A korlátozások feloldása a vakcináktól függ, más eredményt kapunk, ha március elején, vagy csak áprilisban tudjuk ezeket feloldani. A gazdasági eredményesség az oltásoktól is függ majd.