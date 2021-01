Mi a buggyantott tojás és hogy néz ki? A buggyantott tojás készítése, buggyantott tojás recept

Mi a buggyantott tojás jelentése? Buggyantott tojás recept, buggyantott tojás mikróban: így történik a buggyantott tojás készítése, mutatjuk, hogyan csinálják a buggyantott tojás.

A tojás nem csak nálunk, hanem az egész világon a népszerű alapélelmiszerek közé tartozik, amelynek számos elkészítési módja létezik. A rántotta, a tükörtojás és a főtt tojás mellett a buggyantott tojás recept is nagyon egyszerű, ám eltér a mindennapokban megszokott tojásos ételektől. Cikkünkben eláruljuk, mi az a buggyantott tojás és hogyan zajlik a buggyantott tojás készítése. Érdekesség, hogy a buggyantott tojás mikróban is egyszerűen megfőzhető.

Mi a buggyantott tojás jelentése?

A buggyantott tojás egy olyan főtt tojás, amelyet nem héjában, hanem felütve főzünk meg forró vízben (buggyan, ahogy beleesik). A buggyantott tojás lényege, hogy a lágy sárgája körül a fehérje szabadon megfő a vízben, a belseje pedig ízletes és krémes marad. A buggyantott tojás készítése történhet különböző főzési taktikával is, amelyek a következők:



Buggyantott tojás készítás Buggyantott tojás készítás

Buggyantott tojás hagyományos módszerrel

Forraljunk vizet egy fazékban, a tojást pedig üssük óvatosan egy kis tálkába, hogy a sárgája nehogy kipukkadjon. Amikor a víz teljesen felforrt, öntsük a vízbe és főzzük meg olyan keménységűre, ahogy szeretjük.

Formában buggyantott tojás

A buggyantott tojás készítése valamilyen főzőforma segítségével is elkészíthető. Ezesetben tegyük a nyers tojást a formába (akár lehet egy kis pohár vagy egy merőkanál is), majd tegyük a lobogó vízbe, míg elkészül. A buggyantott tojás felveszi a főzőeszköz alakját, így nagyszerű dekorációként is szolgálhat.



Buggyantott tojás formában Buggyantott tojás formában

Buggyantott tojás örvényben

Forraljuk föl a vizet, majd egy nagyobb kanállal keverjük örvényesre. A buggyantott tojás ennek az örvénynek a közepébe kell, hogy pottyanjon, ugyanis a tűzforró örvény szépen körbe vonja a buggyantott tojás sárgáját a fehérjével.

Buggyantott tojás mikróban

A buggyantott tojás, ha sietünk, mikróban is tökéletesen elkészíthető. Ezesetben töltsünk meg egy bögrét vízzel, üssük bele a tojást, majd egy csészével letakarva főzzük meg!

Meddig fő a buggyantott tojás?

Az ideális buggyantott tojás 3 percen keresztül fő, ekkor lesz a fehérje teljesen főtt, ám a sárgája még krémes. Természetesen főzhetjük akár 7 percen keresztül is, ha azt szeretnénk, hogy a buggyantott tojás teljesen kemény legyen.



Buggyantott tojás pirítóson Buggyantott tojás pirítóson

Buggyantott tojás: mivel együk?

A buggyantott tojás sóval, borssal ízesítve maga a tökéletes reggeli, ha néhány szelet forró pirítóssal és friss zöldséggel tálaljuk. Készíthetünk hozzá fűszeres krémeket, vajat, tálalhatjuk például avokádóval, cseresznyeparadicsommal, olívaolajban tartósított paprikákkal és ínycsiklandó füstölt sonkával. Így, hogy tudjuk, a buggyantott tojás mi az, bármikor elkészíthetjük ezt az igazán könnyű, ám formabontó és mégis laktató reggelit.

Címlapkép: Getty Images