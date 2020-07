Megdőlt az évtizedes baromfihús-tévhit: te is így készíted el? Súlyosan megbetegedhetsz

Régóta feszül egymásnak a két tábor: egyes szakácsok szerint mindenképpen meg kell mosni a baromfihúst, mielőtt elkészítjük, mások szerint viszont pont ezzel okozzuk a legnagyobb fertőzésveszélyt. Az igazságot most az amerikai szakemberek leplezték le. Mutatjuk, mit kell csinálni a csirkehússal, ha nem akarsz szalmonellát kapni!

Évtizedes vita a profi séfek és az otthoni szakácsok körében, hogy meg kell-e mosni a baromfihúst mielőtt megfőzzük. Igaz, hogy a hús nyálkáját mindenképp le kell mosni, mert veszélyes baktériumok tenyésznek benne? Nos, a válasz nem, legalábbis az amerikai élelmiszerbiztonsági felügyelet szakértői szerint.

A baromfihús leöblítése mellett ágálók egyik legfőbb érve, hogy így el lehet távolítani az olyan veszélyes bakériumokat, mint például a szalmonella - ezek közismerten ételmérgezést okoznak. Ám az amerikai járványügyi központ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) és az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (United States Department of Agriculture - USDA) hivatalos álláspontja szerint a mosás többet árt, mint használ, ugyanis rengeteg konyhai eszközt beszennyezhetünk a baktériumokkal, ahogyan fröcsköl szét a csap alatt a húsleves víz.

Tehát azok, akik a baktériumok elleni védekezés végett mossák a baromfihúst, azok valójában többet ártanak, mint használnak az amerikai szakemberek szerint, hiszen csak jobban szétterítik a veszélyes kórokozókat a konyhában. Sőt, néhány baktériumot egyszerűen nem lehet eltávolítani a húsról, akárhányszor mossuk meg, mivel nagyon szorosan kapcsolódnak a felületéhez.

Sokáig megmarad a szennyeződés



Az amerikai hatóságok egy tavalyi tanulmányt is idéznek, amelyből kiderült, a baromfimosó szakácsok 60 százalékánál találtak veszélyes baktériumokat a mosogatóban a művelet után, 14 százalék esetében még az eszközök elmosogatása után is kimutatták a kórokozókat a felületen.

Patrick McNiff, a Rhode Island-i Pat Pat Pastured nevű farm tulajdonosa a HuffPostnak arról beszélt, hogy sok mindenben nem ért egyet az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóságokkal, de a csirkemosás ügyében osztja a szakemberek álláspontját. Nem úgy Julia Child séf, aki a lapnak arról beszélt, mindenféleképp le kell mosni a baromfihúst, mielőtt dolgozunk vele.

Hasonló véleményen van Michael Ruhlman élelmiszeripari szakíró is, aki azt mondta, nem hiszi, hogy nagy baj lehet belőle, ha a csirkehúst óvatosan leöblítjük, hagyjuk megszáradni, utána pedig rendesen kezet is mosunk. Bár nem kételkedik a szalmonella és a többi káros baktérium létezésében, de szerinte kellő elővigyázatossággal mindenképp meg kell mosni a húst.

Felmerül a kérdés, hogy ha a mosás nem segít, akkor hogyan lehet megszabadulni a veszélyes kórokozóktól? Az USDA és a CDC ajánlása szerint megmosás helyett alaposan főzzük, süssük meg a húst, és akkor nem lehet baj. A szakértők azt mondják, hogy a ha a csirkehús belső hőmérséklete is meghaladja a 70-75 Celsius-fokot, akkor minden káros baktérium elpusztul - ehhez ajánlatos egy élelmiszer-hőmérőt is beszerezni, ha biztosra akarunk menni.

Emellett ajánlatos még alaposan elmosni a konyhai eszközöket, miután nyers baromfihússal érintkeztek, és tanácsos egy külön vágódeszkát fenntartani a csirke- és pulykahúsok darabolására. Néhány szakértő azt is mondja, hogy ne öntsd ki a lefolyóba a nyers húslevet, mert az is komoly fertőzésveszélyt jelenthet - ehelyett egy zárt edényben (pl. tejfölös bödön), becsomagolva kell kidobni a kukába.

Címlapkép: Getty Images