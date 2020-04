Itt a McKinsey ijesztő jóslata: a dolgozók negyede is utcára kerülhet

Hosszasan elhúzódó károkat okozhat a koronavírus-járvány az európai munkaerőpiacon - derül ki a McKinsey friss felméréséből. Akár 59 millió ember is elveszítheti megélhetését, ráadásul a fiatalabb generációt a gazdasági sokkhatás is úgy fest erősebben érinti.

Az új koronavírus-járvány okozta sokkhatás az elmúlt hetekben tömegeket tett munkanélkülivé hazánkban, és egyelőre nem tűnik szűnni a probléma. Nem csak Magyarországon, de egész Európában jelentős leépítéseket okoz a világjárvány. A járvány következtében kialakult gazdasági sokkhatás miatt, mára 59 millió dolgozó állása került veszélybe Európa szerte - derült ki a McKinsey legfrissebb kutatásából. A tanácsadó cég felmérésében az aktuális COVID-19 járvány hatását vizsgálta az európai munkaerőpiacon. Az eredmények fényében az Európai Uniós magánszektorában akár a dolgozók negyede is érintett lehet, különös tekintettel azokra, akiknek az elmúlt hetekben lerövidült a munkaideje, fizetés nélküli szabadságra lettek küldve vagy már most beindultak a leépítések körülöttük.

Mi lesz a munkanélküliséggel?

A Mckinsey elemzőinek pesszimista forgatókönyve szerint, - amennyiben a kijárási korlátozások a nyár folyamán is megmaradnak - az EU munkanélküliségi rátája akár 11,2 százalékra, vagyis az eddigi kétszeresére is ugorhat, és előreláthatólag csak 2024-ben éri el újra a válság előtti szintet.

Természetesen az európai kormányok még mindig remélik, hogy a német kurzarbeit-hez hasonló rövid távú támogatások védelmet jelentenek a tömeges elbocsájtások ellen. Azonban ezeknek az anyagi támogatásoknak a mértéke és feltételei jelentős eltéréseket mutatnak országonként, továbbá minél hosszabb ideig húzódik majd a válság, annál nagyobb a kockázata, hogy elégtelenek lesznek az intézkedések - teszi hozzá az elemző.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint átlagosan egy 7,5 százalékos zsugorodás fogja jellemezni az euróövezet országainak gazdaságát, ezzel mintegy 7,6 és 10,4 százalékos munkanélküliséget eredményezve. Mindemellett sok közgazdász arra számít, hogy két számjegyű lesz a visszaesés.

Van visszaút?

Bár Európában jelenleg nem szűnnek meg olyan mértékben a munkahelyek, mint például az Egyesült Államokban, így is valószínűleg tovább fog húzódni a leépített munkaerő visszaépítése az Unióban. A 2008-as pénzügyi válság után is majd 10 évig tartott az európai munkaerőpiacok visszaépítése, igaz, Németország és több Észak-európai ország is gyorsabb felépülést vitt végbe.

Míg ez idő alatt Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban sem sikerült a 2008-as válság előtti szintre visszatérni, még akkor sem, amikorra megérkezett Európába az újabb gazdasági sokkhatás: a koronavírus-járvány okozta recesszió. Ezen országok és Olaszország esetében is az egyik legjelentősebb veszélynek a turizmus ágazatai vannak kitéve, illetve a nagyszámban jelenlévő helyi kis és középvállalatok - emelte ki a Mckinsey elemzője.

Hogyan tovább?

Több EU ország készülődik már a karanténok, kijárási tilalmak és korlátozások kivezetésére, ezek azonban vélhetően fokozatosan történnek majd meg.

Az igazi kihívást azt jelenti, hogy nincs semmilyen adatunk vagy tapasztalatunk egy ilyen válság kezelésére

- hangsúlyozta Sebastian Stern a McKinsey szenior elemzője. Ha kinyitjuk a kereskedelem kapuit, senki sem tudja milyen mértékben erősítjük a járvány további terjedését.

A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság bizonyos szektorokban elkerülhetetlenül nagyobbat fog ütni, mint másokon. A vendéglátás és turizmus ágazataiban például 8,4 millió fős veszítheti el megélhetését, vagyis a teljes szektor 74 százaléka lehet érintett a tanulmány szerint. Az összes dolgozónak a fele bajba kerülhet a művészet és a szórakoztatás területein további 1,7 millió ember, illetve a kereskedelemben is brutális 14,6 millió ember került veszélybe a válság hatására - a McKinsey számításai szerint.

Ráadásul a gazdasági sokkhatás valószínűleg keményebben odacsap majd a fiatalabb munkavállalóknak és a kevésbé képzetteknek - mutat rá a tanulmány. Továbbá a veszélyben lévő munkahelyek 80 százalékban diplomát nem igénylő állások, így a 24 év alattiak alapvetően kétszer nagyobb eséllyel veszíthetik el állásaikat mint a 25 és 54 év közötti korosztály. Fontos tovább még az is, hogy a kérdéses állások kétharmada kis és középvállalatoknál található, mivel nekik nehezebb a távmunka megoldása, mint a nagyobb válallatok esetében.

