Fontos! Ez vár most a gyerekekre a magyar bölcsődékben

Lassan megtelnek élettel a bölcsődék, mert a szülők egyre inkább élnek ezzel a lehetőséggel - mondta Péntek Ágnes, a Magyar Bölcsődék Egyesületének alelnöke szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az alelnök elmondta, a kistelepüléseken egyelőre nehezebb tartani az előírt 5 fős csoportlétszámot, de a nagyobb városokban, ahol több bölcsőde van, még képesek kezelni a helyzetet. Ezért - fűzte hozzá - figyelni kell arra, hogy a veszélyhelyzet enyhülésével folyamatosan emelkedjen a csoportlétszám is. A biztonsági szabályokról Péntek Ágnes elmondta, mind a gyerekekre, mind pedig a dolgozókra figyelni kell, ezért továbbra is kezet kell mosni és használni kell a fertőtlenítőszereket, illetve a védőfelszereléseket.

Kitért arra is, akár egyetlen gyermek miatt is biztosítani kell bölcsődei felügyeletet a szabályok értelmében. A finanszírozás pedig most úgy történik, hogy még a veszélyhelyzet előtti létszám után kérhetnek támogatást a fenntartók, ami nagyon kedvező a bölcsődék számára, hiszen most sokkal kevesebb gyermekkel foglalkoznak. Kiemelte azt is, nem lehet gondozási díjat kérni azokon a településeken sem, ahol egyébként ez érvényben van, és minden gyermek számára biztosítják az étkezést, amihez a szülők különböző kedvezményeket is igénybe vehetnek.

