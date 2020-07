ÉVOSZ: Az építőipar problémáját nem a járványhelyzet okozta

A járványhelyzet leginkább határidő csúszásokkal érintette az építkezéseket, kisebb munkacsoportokban végezték az egymásra épülő munkafolyamatokat, hogy elkerüljék a megbetegedéseket - árulta el a HelloVidéknek az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ). Ugyanakkor Koji László, az ÉVOSZ elnöke kitért arra is, hogy járványhelyzet miatt a létesítmények láncfolyamatában résztvevők között erősödött az együttműködési készség és szintet lépett a digitalizáció is. Ugyanakkor, mint mondta, az év első felében a kereslet csökkenése felerősítette a versenyt az építőiparban, különösen az alvállalkozók között, ami magával hozza az ajánlati és vállalási árak csökkenését is.

Az ÉVOSZ becslése szerint az előző év hasonló időszakához mérten 3-5%-kal csökkent a teljesítmény, de még mindig jobb itthon a helyzet, mint az Európai Unió többi országához mérten. A hazai alapanyaggyártók folyamatosan dolgoztak, a termelés kiszolgálása biztosított volt, ezért a kivitelezőknél megszűnt az alapanyaghiánytól való félelem és a készletek bespájzolását is abbahagyták.

Koji László, az ÉVOSZ elnökének véleménye szerint "onnan kell indítani, hogy az építőiparnak múlt év végén 12%-kal volt kevesebb a rendelése, mint egy évvel korábban. A koronavírus 3%-os hozzájárulásával jelenleg 15,5%-kal csökkentek a rendelések idén az első fél évben, de meg sem éreztük, mert az építőipar a 2018 és 2019 évi rendeléseket teljesítette." Koji László hozzátette, hogy a problémák áprilistól kezdtek jelentkezni, mikor a kifutó munkák helyett újabb megbízásokat nem mindenki tudott kötni, mert lelassultak az új munkák előkészítései és lényegesen megváltozott a pénzügyi helyzet pl. a települési önkormányzatoknál.

Az építőipar problémáját nem a járványhelyzet okozta, mert folyamatosan tudtak dolgozni a szükséges óvintézkedések bevezetése mellett, így vírusos megbetegedés a szakmában nem volt. A problémákat alapvetően a rendelésállomány múlt év közepétől való csökkenése okozta

- összegezte Koji László. Hozzátette: "A CSOK-kal a fizetőképes kereslet nőtt meg ugyanolyan igényekkel, mint a többi vásárlóé. A CSOK szabályzatában szerepel, hogy milyen ingatlanra vehető igénybe, de tudomásom szerint nem változtak az igények a járvány miatt. Újépítésű és használt lakásokra is igénybe vették eddig is a CSOK-ot, de havonta hullámzik, mire van adott hónapban nagyobb kereslet."

A múlt évben átadtunk 21.400 újépítésű lakást országosan, idén 25.000 ingatlan lesz átadva. Még 5 %-os áfával kezdődtek meg az építkezések 2018-ban, viszont idén májusig 38,7 %-kal kevesebb a kihozott új, jogerős építési engedélyek és bejelentések száma, mint 1 évvel korábban. Ez azt mutatja, hogy 2021-ben az idei évhez képest csökkenő újépítésű lakásszámmal kalkulálunk. Ezért is fontos a kormányzat intézkedései, hogy 2021-ben ne szakadjon be a lakáspiac túlságosan. Arra számítunk idén növekszik, de jövőre csökkenni fog

- fogalmazott a HelloVidéknek Koji László.

Címlapkép: Getty Images