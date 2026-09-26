Egy OpenAI mesterségesintelligencia-ügynök júniusban önállóan behatolt egy ausztrál kormányzati rendszerbe.
Kritikus ágazatban ütötte fel a fejét a nyugdíjkrízis: küszöbön az összeomlás, elkerülhetetlen a tragédia?
A hálapénz kivezetése és a béremelések ellenére továbbra is 5-10 százalékos az orvoshiány Magyarországon. Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke szerint a kiöregedő orvostársadalom, a vidék elnéptelenedése és a hiányzó középgeneráció komoly kihívás elé állítja az ágazatot. A szakember az orvosképzés bővítését, a vidéki munkavégzés ösztönzését, valamint az intézményvezetők gazdálkodási jogköreinek rendezését szorgalmazza, miközben az orvosi hibák utáni kötelező bocsánatkérés is új fejezetet nyit a hazai egészségügyben.
A hazai egészségügyben tapasztalható szakemberhiányt súlyosbítja a rendszer rendkívül kedvezőtlen korfája. Tóth Gábor, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az orvosok jelentős része 55 év feletti, a tapasztalt középgeneráció pedig szinte teljesen hiányzik a közfinanszírozott ellátásból, mivel sokan a magánszektorban vagy külföldön folytatták pályafutásukat. Ez a demográfiai űr belátható időn belül kritikus problémát okozhat, ha a fiatalok nem tudnak elég gyorsan belépni a rendszerbe. Ennek elkerülése érdekében a szakember szerint a hazai orvosképzés kibocsátását 10-20 százalékkal kellene növelni.
A létszámhiány mellett a területi eloszlás is komoly fejtörést okoz. A fiatal orvosok jellemzően a nagyobb városokat részesítik előnyben, ami hosszú távon veszélyezteti a kisebb települések és kórházak fennmaradását. El kell kerülni, hogy hazánkban is kialakuljanak az úgynevezett "egészségügyi sivatagok", ahol több tíz kilométeres körzetben sem kórház, sem orvos nem elérhető. Ehhez célzott ösztönzőkre, például letelepedési támogatásra lenne szükség, illetve arra a lehetőségre, hogy a pályakezdők éveket tölthessenek egy adott térségben. Így érzelmileg is kötődhetnek a helyi közösséghez, ami növeli annak az esélyét, hogy a szakvizsgák megszerzése után is a kisebb településeken maradnak - vázolta az Infostartnak Tóth Gábor.
Az intézmények vezetésével kapcsolatban is érdemi változások körvonalazódnak. Amennyiben a kormányzat visszaadja a kórházigazgatóknak a gazdálkodási jogköröket, az teljesen új feladatok elé állítja a vezetőket, hiszen jelenleg a legtöbb kórház bevétele szinte kizárólag a bérek fedezésére elegendő. Bár a tervek között szerepel az igazgatói posztok újrakiírása is, a Kórházszövetség elnöke szerint az általános pályáztatás előtt feltétlenül tisztázni kell, hogy az állam milyen jövőt és funkciót szán az egyes intézményeknek a megújult egészségügyi struktúrában.
A szakmai keretrendszert érintő fontos változás, hogy az Országgyűlés döntése értelmében visszaállt az orvosok és egészségügyi szakdolgozók kötelező kamarai tagsága, az etikai eljárások lebonyolítása pedig ismét a Magyar Orvosi Kamara hatáskörébe került. A főigazgató szerint a rendszer zökkenőmentesen át tud állni erre a működésre. Teljesen új helyzetet teremt ugyanakkor az, hogy az orvosi hibákért ezentúl kötelező nyilvánosan bocsánatot kérni. Tóth Gábor úgy véli, ha ez őszinte, a társadalom el fogja fogadni, hiszen a végső cél egy olyan "tanuló egészségügy" megteremtése, ahol a tévedésekből levonják a megfelelő tanulságokat a jövőbeli biztonságosabb ellátás érdekében.
A KSH előzetes adatai szerint augusztusban 5922 gyermek jött világra Magyarországon.
8 veszélyes tünet, amiket sokan elbagatellizálnak: a rák jele is lehet, ne halogasd az orvost, ha ilyet tapasztalsz
Világszerte egyre több daganatos megbetegedést diagnosztizálnak az 50 év alatti felnőttek körében, a rák korai jeleit azonban sokan nem veszik komolyan.
Az őszi-tél időszakban különösen érdemes odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre, de nem mindegy hogyan szedjük ezeket a készítményeket.
Hosszabb életre vágyunk, de erről az egy dologról nem mondanánk le: a magyarok közel fele ragaszkodik hozzá
A magyarok többsége szeretne minél tovább és egészségesebben élni, és sokan úgy érzik, saját szokásaikkal is érdemben tehetnek ezért.
Új agresszív betegség tarol, senki sem volt erre felkészülve: azonnali oltási programot indítottak ellene
Brit kutatók megfejtették, miért volt olyan pusztító az idén márciusban Kent megyében kitört, B típusú agyhártyagyulladásos járvány.
Láthatatlan gyilkos szedi áldozatait az 50 és 64 év közöttiek körében: sokan már csak a legrosszabb pillanatban eszmélnek
Az alkoholfogyasztás visszaesése elsősorban a fiatalabb korosztályok érdeme, az 50 és 64 év közöttiek körében viszont tovább emelkedett a fogyasztás mértéke.
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
Többszáz milliárd forintos többletforrás érkezhet az egészségügybe, közben pedig megkezdődött az intézményrendszer és a finanszírozás átalakítása.
Kíméletlen invázió tarolja le Európát: már a magyarok kedvenc nyaralóhelyein is támadnak a veszélyes vérszívók
Kilenc év alatt 55 százalékkal nőtt az ázsiai tigrisszúnyog által érintett európai területek száma,
Új szabály jöhet a protézisműtéteknél: a magas BMI önmagában nem jelentene kizáró okot a beavatkozásnál.
Nagy változás jöhet a magyar háziorvosi rendelőkben: sokan csak akkor kapnak segítséget, amikor már óriási a baj
A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Mentális Egészségügyi Hálózat közös fehérkönyvben összegzi a hazai pszichiátriai ellátás válságos helyzetét és a szükséges reformokat.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
Magyarország évtizedek óta Európa egyik meghatározó fogászati turisztikai célpontja, a korábbi jelentős árelőnye azonban fokozatosan csökken.
A rendszert elsőként alkalmazó tíz kórházban az átlagos ellátási idő négy órára állt be, és május közepe, valamint július közepe között több mint 44 ezer...
Egy friss európai kutatás szerint 2019 óta 16 országban legalább négy vizsgált vakcinánál visszaesett az átoltottság.
Hegedűs Zsolt: katasztrofális a mentők kiérkezési ideje, nagy változás jön a kórházakban és az orvosi rendelőkben
2027-től évente legalább 500 milliárd forinttal emelik az egészségügyi ágazat költségvetését.
Ismét emelkedésnek indulhat a koronavírus terjedése Magyarországon, az őszi-téli hónapokban pedig a Covid mellett az influenza és az RSV is egyre több megbetegedést okozhat.
Tudd meg, hogyan terjed a szifilisz, mik a leggyakoribb tünetei, hogyan kezelhető, és miért emelkedik aggasztóan a fertőzések száma Magyarországon.
A Nature Communications című folyóiratban megjelent friss egérkísérlet szerint legelőször az agy képtelenné válik a megszokott viselkedésminták megváltoztatására.
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
Havi bruttó 9,6 millió forintot keres a legjobban fizetett orvos a magyar közfinanszírozott egészségügyben, de a húszas toplista utolsó helyére is 6,2 millió forintos összeggel...
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.