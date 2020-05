Eddig tuti rosszul teregettél: itt van nagyanyáink 6 alapszabálya

Teregetni nem is olyan egyszerű, sok dolgora kell ügyelni, sokról lehet, nem is hallottál. Pedig már nagyanyáink is tudtak ezekről, és sokkal könnyebb volt általuk az életük. Mutatjuk az alapszabályokat!

Bár már léteznek szárítógépek, sokaknak szinte elérhetetlenek ezek a berendezések: a magyarok jó része inkább marad a hagyományos kötél-csipesz módszernél. Ám rengetegen nem tudják, hogy miként is kell "szakszerűen" kitenni száradni a ruhákat. Pedig a hat alapszabályt már nagyanyáink is ismerték, nem túl bonyolultak. Mutatjuk a teregetés alapelveit, ezeket betartva sokka egyszerűbb lesz a dolgod!

Töröld le a kötelet, szárítót

Nem lenne túl kellemes, ha a tiszta ruhát egy koszos közélre, szárítóra lógatnád fel, ugye? Mindig ellenőrizd le, hogy tiszta-e a felület, mielőtt kilógatod a ruhákat.

Zoknit csak pontosan és szépen akaszd ki

Soha ne lógjon a zokni a sarkánál fogva, mivel ez kinyújtja őket. Ha valaha is viseltél egy kinyújtott zoknit, akkor tudod, hogy milyen borzalmas, ha mindig le akar esni a lábadról.

Az ingeket fejjel lefelé!

Nagy a kísértés, hogy az ingeket a válluknál csipeszeld ki, de ez egy fatális teregetési hiba! Hiszen így a dudorok jelennek meg a vállon, amikor az ing megszárad, és nem jönnek ki olyan könnyen. Bár az aljánál is meglátszik a csipesz nyoma, de ez annyira nem észrevehető.

Tedd külön a ruhákat

A szárító egyik végére tergesd a fehéreket, a másikra a színeseket: ne is érintkezzenek egymással lehtőleg. Erre ugyanazért van szükség, amiért mosáskor is el kell különíteni a színeket - nehogy összefogják egymást a ruhák.

Ápol és eltakar

A lepedők elég nagyok ahhoz, hogy elrejtsék az intimebb ruhadarabokat (alsónemű, melltartó stb.), amiket nem akarnál megmutatni a külvilágnak. Egyszerűen teregesd kívülre a nagyobb ruhadarabokat, lepedőket, a kötél/szárító belsejébe pedig a kényesebb darabokat.

Ne érdekeljen az időjárás



A mosás nem csak akkor működik, ha verőfényes napsütés van! Nagyanyáink akkor is teregettek kintre, amikor behavazódott minden, hiszen tiszta ruha azért csak kellett - jó, nyilván szakadó esőben nem tanácsos teregetni, de hidegben miért ne?. Télen egyébként sem tanácsos kályha, kandalló mellé teregetni, mert habár gyorsabban száradnak, de füstszagúak lesznek a ruhák.

