A legjobb cigánypecsenye recept: mutatjuk, mi a cigánypecsenye és miért cigánypecsenye a neve!

Mi az a cigánypecsenye, a cigánypecsenye milyen húsból készül és miért cigánypecsenye a neve? Ez a cigánypecsenye recept mutatja, milyen húsból készül a cigánypecsenye.

A cigánypecsenye a magyar konyha egyik legnagyobb és egyben legegyszerűbb klasszikusa, mégis legendák övezik eredetét és készítését. Mi az a cigánypecsenye? Sokan tudják, hogy a cigánypecsenye egy húsos étel, ám azt, hogy milyen húsból készül a cigánypecsenye, számtalanszor összetévesztjük. Cikkünkben most lerántjuk a leplet a cigánypecsenye eredetéről: eláruljuk, mi a cigánypecsenye és a cigánypecsenye milyen hús felhasználásával készül, illetve mi a cigányszalonna, amivel eredetileg sütötték azt. Amellett, hogy milyen húsból van a cigánypecsenye, azt is megtudhatod, hogy milyen köret illik a cigány pecsenye mellé és milyen más húsokkal együtt szerepel a népszerű fatányéros ételek között.

Mi a cigánypecsenye és miért cigánypecsenye a neve?

A cigánypecsenye nem más, mint beirdalt szalonnával együtt sütött disznóhús szelet, leggyakrabban sertéstarja, de karajjal is népszerű a cigánypecsenye elkészítése. A cigánypecsenye készítésének több eredettörténetét is ismerjük. A legelterjedtebb verzió az, hogy a cigánypecsenye készítése ténylegesen a vándorcigányoktól származik, akiknek a gasztronómiájában sokkal több parázs fölött sütött hús szerepelt, mint a magyar konyha esetében, ahol inkább a húsok főzése volt (pl. tipikus magyar pörköltek) az elterjedt. A cigánypecsenye elnevezés utalhat a hússzelet füstös ízére és barna színére is, amit a parázs fölötti sütésnek köszönhetünk.

A cigánypecsenye készítése során a hússzeleteket hagyományosan egy darab irdalt szalonnával együtt tűzték a nyársra, előzőleg pedig egyszerű, fűszeres páccal ízesítették. A cigánypecsenye szalonnája eredetileg a cigányszalonna volt, amelyet a vérbe mártva füstöltek meg - a készítés során képződő fekete rétegről kapta a nevét. A cigánypecsenye páca hagyományosan száraz pác: só, bors, paprika, fokhagyma és mustármag alkotja, azonban ma már sokan egyszerűen bedörzsölik a húst folyékony mustárral az ízesítésnél.

A cigánypecsenye eredete és népszerűsége a magyar gasztronómiában egy másik megközelítésben is értelmet nyerhet: sokak szerint a cigánypecsenye a szocializmusban vált népszerű, közkedvelt étellé, ugyanis mivel egy gyorsan, előre elkészíthető, ám mégis magyaros fogásról volt szó, hamar népszerű lett az iskolák és a munkahelyek menzáin. Ma már a cigánypecsenye sütése leggyakrabban serpenyőben vagy sütőben történik a kalsszikus szabadtéri parázs helyett és sok vöröshagymát, fokhagymát használhatunk hozzá.

A cigánypecsenye milyen húsból készül?

A cigánypecsenye egyszerű tartja vagy szalonna szelet, ám számos receptben találkozhatunk az étel készítésének különböző megközelítésével - például egyesek zsírosabban készítik (bő zsírban sütés vagy bőrös hús használata), míg mások csak egy kevés olajat használnak hozzá. Akkor beszélünk cigánypecsenyéről azonban, ha az ételből nem sajnáljuk ki a kalóriát és gazdagon meglocsoljuk zsírral, megrakjuk bőrös füstölt szalonnával. Ha valaki nem kedveli a sertéshúst, annak sem kell aggódnia: a következő receptbe bármilyen más húst behelyettesíthetünk: készülhet hamis cigánypecsenye akár csirkemellből vagy marhaszeletből is.

Cigánypecsenye recept: egyszerű és nagyszerű!

A cigánypecsenye hozzávalói

½ kg sertéstarja (vagy sertéskaraj)

250 g füstölt szalonna

6 gerezd fokhagyma

4 ek mustármag (vagy folyékony mustár)

6 ek liszt

3 ek őrölt pirospaprika

4 ek napraforgóolaj

só, bors ízlés szerint

4 fej vöröshagyma ízlés szerint

A cigánypecsenye recept elkészítése

1. A cigánypecsenye készítése során a hús pácolása az első lépés. Szeleteljük a húst kb. 1 cm vékonyságúra, széleit vagdossuk be, de ne klopfoljuk ki, ugyanis akkor a cigánypecsenye száraz lesz. Tegyük a hússzeleteket egy tálba, dörzsöljük be őket egy kevés olajjal, majd ízesítsük őket sóval, borssal, áttört fokhagymával és mustármaggal. Egy órán keresztül pihentessük a hűtőben.

A füstölt szalonnát szeleteljük fel úgy, hogy minden cigánypecsenye tetejére jusson egy darab. A szalonnát bőröstől használjuk fel, a szeleteket háromnegyedükig vagdossuk be (kakastaréj alak). Süssük őket ropogósra, majd vegyük ki a zsírból. 3. A pihent hússzeleteket forgassuk meg a liszttel összekevert pirospaprikában, majd hirtelen, nagylángon süssük ki a szalonna kisült zsírjában. A kisült cigánypecsenye szeleteket tálaljuk a tetején 1-1 db sült szalonnával.

Fatányéros menük: kötelező elem a cigánypecsenye

Szinte minden magyaros étteremben megtalálható az étlapon a "fatányéros", általában több személyre szóló (2-4 fős) kiadásban. A fatányéros lényege, hogy halmozzuk a magyaros sültek élvezetét, éppen ezért elengedhetetlen része a menüknek a cigány pecsenye is. Ha otthon egy igazi, magyaros fatányéros menüt szeretnénk összedobni, a cigánypecsenye mellett mindenképpen szerepeljen rajta a rántott karaj, a roston sült jércemell és egy alternatív fogás is, mint például a roston sült hal vagy az egyszerű rántott sajt. Köretként mindenképpen jelenjen meg a fatányéron a rizs, a süt krumpli, a csalamádé és néhány szelet friss zöldség, ha másért nem is, dekorációként. Egy ilyen ütős étkezés után ritkán tudunk helyet szorítani a desszertnek, ám ha mégis sikerül, javasoljuk, hogy maradjunk a magyaros vonalnál és válasszuk a Gundel palacsintát, a somlói galuskát vagy egy könnyedebb túrógombócot!

Címlapkép: Getty Images