Édesburgonya receptek: Édesburgonya sütőben és serpenyőben, fűszeres édesburgonya püré recept

Az édesburgonya egy igazán különleges, jellegzetes ízvilágú gumós élelmiszer, ami mind a négy évszak hangulatához illeszkedik. Mit érdemes tudnunk az édesburgonya kapcsán, miért jobb az édesburgonya, mint a sima krumpli és az édesburgonya milyen vitamint tartalmaz? Mik a legegyszerűbb és legnépszerűbb édesburgonya receptek, milyen édesburgonya recept illik egy főétel mellé leginkább?

Cikkünkben eláruljuk, az édesburgonya miért jó, milyen élelmiszer az édesburgonya és mennyi az édesburgonya kalória tartalma. A következő édesburgonya püré receptek, sütőben sült édesburgonya receptek bármilyen eseményen, családi ebéden megállják a helyüket, ugyanis garantáltan mindenki repetázni fog belőle! Mihez illik a fűszeres édesburgonya püré recept és mihez az édesburgonya sütőben sütve? Milyen a héjában sült édesburgonya recept és milyen fűszereket használjunk az édesburgonya sütése során? Az édesburgonya ültetése mikor történik, édesburgonya hol lehet venni?

Milyen növény az édesburgonya?

Az édesburgonya, más néven batáta a szulákfélék családjába tartozó, burgonyavirágú növény. Habár a „rendes” burgonyához hasonló módon, ízletes és tápláló gyökérgumójáért tartjuk, az édesburgonya valójában nem rokona a krumplinak. Az édesburgonya gumója a növény fajtájától függően lehet narancssárga, fehér, rózsaszín, vörös, sőt, akár lila is. Az édesburgonya felhasználási lehetőségei világszerte sokrétűek: készülhet belőle gluténmentes liszt, édesburgonya keményítő, szeszes ital, illetve az édesburgonya fogyasztható közvetlenül felhasználva is, bármilyen étel fő alapanyagaként, köretként, levesként, sőt, még sütemény formájában is!

Az édesburgonya származását tekintve egy Közép- és Dél-Amerika térségében őshonos növény, amit Európába még Kolumbusz Kristóf hozott be, ahol a középkor óta hasznosítják mind élelmiszerként, mind dísznövényként; az első édesburgonya receptek az európai gasztronómiában az 1600-as évek elejére nyúlnak vissza. Ma a Földön termesztett összes édesburgonya több mint 50%-a már Kínából származik.

Miért jobb az édesburgonya, mint a krumpli?

Az édesburgonya mind szénhidrát-, kalória- és ásványi anyag tartalmában hasonló a sima burgonyához, jellegzetes, édeskés ízét leszámítva. Mind az édesburgonya, mind a sima krumpli ugyanolyan jól beilleszthető a diétába, ha nem olajban vagy másféle bő zsiradékban sütjük ki azt. Az igazi különbség a krumpli és az édesburgonya között a két élelmiszer glikémiás indexében rejlik, ugyanis az édesburgonya glikémiás indexe sokkal alacsonyabb, mint a krumplié, tehát a fogyasztása cukorbetegeknek is megengedett.

Az édesburgonya milyen vitamint tartalmaz?

Az édesburgonya igen gazdag A-, C- B2-, B6- és E-vitaminban, illetve számos olyan ásványi anyagot tartalmaz, mint a réz, a kálium és a mangán. Az édesburgonya zsír- és koleszterintartalma szintén alacsony, emiatt javallott az édesburgonya fogyasztása cukorbetegségben szenvedőknek.

Az édesburgonya hány kalória?

100 g NYERS édesburgonya kalória tartalma: 86 kcal

100 g FŐTT édesburgonya kalória tartalma: 76 kcal

100 g SÜTŐBEN SÜLT édesburgonya kalória tartalma: 114 kcal

100 g OLAJBAN SÜLT édesburgonya kalória tartalma: 140 kcal

Édesburgonya hol kapható?

Az édesburgonya népszerűsége az elmúlt évek során egyre növekedett, éppen ezért ma már bármelyik nagyobb élelmiszeripari áruházlánc polcain megtalálhatjuk, a sima krumplival egyetemben. A különlegesebb édesburgonya fajtákat (például lila édesburgonya) keressük a termelői piacokon, vagy kérdezzük közvetlenül a termelőt!

Az édesburgonya ültetése mikor történik, hogyan gondozzuk a növényt?

Ha saját termesztésű édesburgonyát szeretnénk a kertünkben nevelni, mindenképpen tudnunk kell, hogy az édesburgonya ültetése mikor és hogyan javallott. Az édesburgonya szaporítható palántázás és dugványozás útján is - kezdő kertészek számára mindenképpen az édesburgonya palánta ültetését ajánljuk, ugyanis az így elültetett édesburgonya jóval hamarabb megerősödik.

Ha saját gumóból szeretnénk termeszteni, akkor február végén vágjuk ketté a gumót, majd a vágott felével lefelé fordítva állítsuk vízbe – ügyeljünk rá, hogy a víz sose fogyjon el az édesburgonya alól -, míg az csírákat ereszt. Ezekből a csírákból a későbbiekben gyönyörű palánták lesznek, amiket tavasszal már el is ültethetünk. Míg fennáll a fagyveszély, az édesburgonya palántákat tartsuk cserépben, szabadföldbe májustól ültethető ki az édesburgonya.

Az édesburgonya a napfényes helyeket szereti, igényli a folyadékot, ellenben a szárazságot is jól tűri. Az ültetéskor számoljunk a terebélyes gyökérzettel és levélzettel, így 30 centiméternél ne kerüljenek közelebb az édesburgonya tövek egymáshoz. Az édesburgonya betakarítása ősszel esedékes, még a fagyos idő előtt (szeptember vége, október). A folyamat sokszor körülményes lehet, mert az édesburgonya gumói nem ritka, hogy 80-100 centiméter mélyen fekszenek. Tároljuk őket a tél folyamán hűvös, száraz helyen, lehetőleg ne érjenek egymáshoz.

Sült édesburgonya

Édesburgonya receptek: Csak a képzelet szab határt!

Az édesburgonya étkezési felhasználása rendkívül sokrétű, kifejezetten népszerű eleme a vegetáriánus, vegán konyhának és gyakran használják gluténmentes ételek, illetve koleszterinszint-kímélő menüsorok összeállításánál. Az édesburgonya tökéletesen alkalmas krémlevesek készítéséhez, íze kifejezetten hasonlít a sütőtökhöz, így az édesburgonya krémleves illeszkedik a télies, akár karácsonyi ízvilághoz.

Az édesburgonya felhasználását tekintve a leggyakrabban köretként kerül a tányérra: népszerű a sütőben sült édesburgonya, a serpenyőben sült édesburgonya, de tepsiben is megsüthetjük azt, más zöldségekkel kombinálva, gazdagon fűszerezve. Az édesburgonya sütőben sütve is igazán finom, de népszerű az édesburgonya receptek között az édesburgonya püré recept is, ami igazán egyedi és lágy kiegészítője lehet bármilyen húsos vagy vegetáriánus főételnek. Más édes zöldségfélékhez képest (tök, répa, stb.) az édesburgonya is belekeverhető különböző sütemények, torták tésztájába, reszelt vagy főtt, pürésített állapotban is.

Édesburgonya sütőben és serpenyős édesburgonya receptek

Az édesburgonya köretek elkészítése nagyon egyszerű: szeljük fel kockákra, vagy csíkozzuk fel, mint a szalmaburgonyát, majd egyszerűen süssük meg sütőpapírra terítve, sütőben, vagy előre felhevített olajban, serpenyőben. Az édesburgonya sütőben körülbelül 30 perc alatt lesz kész, serpenyőben pedig 15 perc az édesburgonya sütési ideje. Fűszerként elegendő az édesburgonya ízesítéséhez a só és a bors, vagy egy egyszerű steak burgonya fűszerkeverék. A sült édesburgonya köret mellé illenek a különböző mártogatós szószok, például fokhagymás mártás, tartármártás, chiliszósz, vagy BBQ mártogatósok is.

Édesburgonya püré

Fűszeres édesburgonya püré Jamie Oliver tanácsai nyomán

Az édesburgonya püré receptek elkészítése hasonló módon működik, mint a sima krumpli pürésítése: főzzük meg a kívánt mennyiségű burgonyát enyhén sós vízben, majd a főzőlé leöntését követően még forrón pürésítsük krumplinyomóval – soha ne turmixszoljuk le, mert az édesburgonya magas keményítőtartalma miatt ragacsos, tömény masszává válhat. Adjunk hozzá egy darab vajat, ízlés szerint egy kevés tejet és dolgozzuk simára. Nyugodtan használhatunk az alap só és bors mellett különlegesebb fűszereket is, például curryt, szerecsendiót, akár indiai fűszerkeveréket, hogy igazán aromatikus legyen az édesburgonya püré. Az édesburgonya püré egy kevés olívaolajjal is hígítható, de bánjunk vele visszafogottan!

Héjában sült édesburgonya recept

Nagyszerű köret és főétel a héjában sült édesburgonya sütőben. Tisztítsuk meg alaposan a gumókat, szurkáljuk meg egyenletesen villával, majd egy kevés olívaolaj hozzáadásával süssük meg sütőben, körülbelül 45-60 perc alatt. Amikor az egész édesburgonya puha, középen vágjuk meg és „nyissuk ki”, majd ízesítsük olívaolajjal, sóval, borssal, illetve szórhatunk rá parmezán sajtot, petrezselymet is.