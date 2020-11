5 Netflix, HBO GO film és sorozat: tudj meg mindent a világ leggazdagabb embereiről

Mindent behálózó gigaplatformot akart az egyetemista Mark Zuckerberg? Miért adott egy konkrét női nevet az egyik operációs rendszerének Steve Jobs? Példakép a legnagyobb gyorsétterem kitalálója? Az életrajzi filmek egyáltalán nem unalmasak, ha érdekes emberekről szólnak!

Akárcsak a termékeik, a legnagyobb multicégek mögött álló szereplők is gyakran megosztók, óriási hatásuk mellett pályájuk ellentmondásos. Ismerünk megkérdőjelezhető valóságtartalmú sztorikat a legtöbb portál, kütyü és gigacég eredetéről, de az alapítókról sok olyan film és sorozat született, amelyeket érdemes megnézni.

Nem kell aggódni, nem az unalmas tájakat svenkelve évszámokat soroló régi tévéfilmekre kell készülni. Az ilyen életrajzi drámák néha izgalmasabbak, mint a hasonló karakterekre írt fikciós sorozatok. A kijárási korlátozások jó lehetőség arra, hogy az szokásos sorozataink és az éppen pörgő filmújdonságok mellett megismerjünk pár modern életművet. Plusz az egykori garázscégek kibontakozó sikertörténetei inspirálhatnak mindenkit, aki vállalkozás indításán gondolkodik.

Social Network - A közösségi háló (The Social Network, 2010-es film, Netflix)

A történetből kiderül, hogy a Facebook gyakorlatilag egy szexista poénnak indult, annak is lopott. Majd elég nagy lelkesedéssel vette bele magát Zuckerberg, amely mellé hamar felzárkózott egy nem túl egészséges cinizmus, amely főleg akkor látszódott, amikor a törvények betartását kérik rajta számon. Aztán az ellenségei is regisztráltak.

Az alapító (The Founder; 2016-os film, Netflix)

Bár a Meki ritkán szerepel a vállalkozói példasztorik közt, mégis az egész filmben van valami inspiráló. Túl azon, hogy a nem túl megbecsült alkalmazottból lett vállalkozó klasszikus sztoriját is látjuk. Talán az, mennyire figyelmen kívül tudta hagyni a főhős, hogy a környezetében igazából senki nem hitt abban, hogy nagyra fog nőni, amit elképzelt.

Jobs - Gondolkozz másképp (Jobs, 2013-mas film, Prime Video)

Bár hasonlót többekről mondanak, Steve Jobs sok tekintetben más figura, mint a többi techúttörő. Ellentmondásos látnok hatalmas víziókkal, elsöprő erejű elszántsággal, aki közben rideg módon vesz semmibe másokat. Csodáljuk az innovációját, de olykor szinte pszichopatának hat. A film nem is akar igazságot tenni, de elég izgalmasan mutatja be a köré felfűzött sztorit.

Minden, ami Bill Gates (Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates, 2019-es sorozat, Netflix)

"Gates egy multiprocesszor. Olvas valamit és közben is folyamatosan jár az agya. Őrület!" - fakad ki lelkendezve a felesége a Microsoft alapítójáról szóló háromrészes minisorozatban. A történet annyiban különbözik a többitől, hogy nem csak a vállalkozói sikerét mutatja be Bill Gates-nek, hanem végigköveti, hogy miért kezdtek párjával filantróp alapítvány működtetésébe, miután otthagyta a cégét.

+1: Szilícium-völgy (Silicon Valley, 2014-es sorozat, HBO GO)

A valós élettörténetek mellett, aki még nem látta, muszáj megnéznie ezt a már szinte modern klasszikusként idézett és sok helyütt mémesült fikciós drámasorozatot is. A képzeletbeli adattömörítő startup és a mögötte állók nehézkes, de briliáns sikerét bemutató alkotást nem csak a tényleg jó humora adja el, de elég plasztikusan mutatja be az üzlet közben felmerülő döntések emberi oldalait. Talán ez teszi szerethetővé és átélhetővé akkor is, ha nem vagyunk wannabe techmilliárdosok.

Címlapkép: Getty Images