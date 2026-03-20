Kutyának sem kell a Pénzügyminisztérium egykori palotája: 35 milliárdért sem kelt el a legendás épület

Eredménytelenül zárult a Pénzügyminisztérium egykori székházának árverése: egyetlen jelentkező sem tett ajánlatot a több mint 35 milliárd forintért kínált műemlék épületre - írta meg a 24.hu.

A magyar állam hónapok óta próbálja értékesíteni az épített örökség több fontos darabját. Ezek közé tartozik a József nádor téren álló palota is. A legutóbbi kísérlet során a januári kikiáltási árnál közel húsz százalékkal drágábban, 35,185 milliárd forintért próbáltak új gazdát találni az ingatlannak. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felületén elérhető adatok szerint azonban az árverés eredménytelenül zárult. Senki sem licitált az épületre.

A sikertelen próbálkozás után az államnak három hete maradt egy újabb eljárás meghirdetésére. A tényleges licitálásra azonban már biztosan csak az április 12-i választások után kerülhet sor. Az ingatlan kikiáltási ára egyébként az elmúlt hónapokban folyamatosan ingadozott. Az őszi időszakban még 37,6 milliárd, decemberben pedig közel 33,9 milliárd forintot vártak volna az első ajánlattevőtől.

Az 1913-ban átadott palota eredetileg a Magyar Általános Hitelbank székházaként épült Alpár Ignác tervei alapján. A belső terek kialakításán a kor legkiválóbb alkotói, köztük Maróti Géza, Telcs Ede és Róth Miksa dolgoztak. A Pénzügyminisztérium az 1947-es államosítást követően vette birtokba a lenyűgöző épületet. Az előzetes feltételek szerint a tárca egy sikeres eladás esetén sem költözött volna ki azonnal.