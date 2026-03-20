2026. március 20. péntek Klaudia
A licitálók tömege egy árverésen. A hangsúly az árverésvezető kalapácsán van, amint licitál.
Kutyának sem kell a Pénzügyminisztérium egykori palotája: 35 milliárdért sem kelt el a legendás épület

2026. március 20. 16:30

Eredménytelenül zárult a Pénzügyminisztérium egykori székházának árverése: egyetlen jelentkező sem tett ajánlatot a több mint 35 milliárd forintért kínált műemlék épületre - írta meg a 24.hu.

A magyar állam hónapok óta próbálja értékesíteni az épített örökség több fontos darabját. Ezek közé tartozik a József nádor téren álló palota is. A legutóbbi kísérlet során a januári kikiáltási árnál közel húsz százalékkal drágábban, 35,185 milliárd forintért próbáltak új gazdát találni az ingatlannak. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felületén elérhető adatok szerint azonban az árverés eredménytelenül zárult. Senki sem licitált az épületre.

A sikertelen próbálkozás után az államnak három hete maradt egy újabb eljárás meghirdetésére. A tényleges licitálásra azonban már biztosan csak az április 12-i választások után kerülhet sor. Az ingatlan kikiáltási ára egyébként az elmúlt hónapokban folyamatosan ingadozott. Az őszi időszakban még 37,6 milliárd, decemberben pedig közel 33,9 milliárd forintot vártak volna az első ajánlattevőtől.

Az 1913-ban átadott palota eredetileg a Magyar Általános Hitelbank székházaként épült Alpár Ignác tervei alapján. A belső terek kialakításán a kor legkiválóbb alkotói, köztük Maróti Géza, Telcs Ede és Róth Miksa dolgoztak. A Pénzügyminisztérium az 1947-es államosítást követően vette birtokba a lenyűgöző épületet. Az előzetes feltételek szerint a tárca egy sikeres eladás esetén sem költözött volna ki azonnal.
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 20.
Se pénz, se boldogság nem jut a magyaroknak: ennyire vagyunk lemaradva a többi országtól
2026. március 20.
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
2026. március 20.
Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?
Március 20.
A boldogság világnapja
Március 20.
A verebek világnapja
Március 20.
Tavaszi napéjegyenlőség
1
1 hónapja
Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt
2
1 hete
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
3
4 hete
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
4
2 hete
Paneláron hirdeti budai luxusvilláját Lagzi Lajcsi: nagy bajban lehet a mulatóslegenda
5
2 hete
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: egyre több helyen fizetnek többet egy egyszerű panelért, mint a téglalakásért
Kamatos kamat
olyan kamatszámítás, amelynél egy-egy elszámolási időszak lezárásakor a kamatot hozzáadják a betéthez és a következő időszakban már ez után is számítanak kamatot.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 16:01
Se pénz, se boldogság nem jut a magyaroknak: ennyire vagyunk lemaradva a többi országtól
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 15:09
Meghalt a legendás akciófilmsztár, Chuck Norris
Agrárszektor  |  2026. március 20. 16:26
Felszólítja a magyarokat az Államkincstár: ezt sokaknak kötelező jelenteni