2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
0 °C Budapest
havazás, hó, hóesés
Megint itt a havazás: ezeket a területeket érinti, vajon újra letérdel az ország?

Pénzcentrum
2026. január 22. 13:37

A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel - írta a met.hu.

Az előttünk álló időszakban döntően erősen felhős, többfelé teljesen borult lesz az ég, sok helyen párás, ködös körülményekkel. Időnként átmenetileg elvékonyodhat vagy felszakadozhat a felhőzet, tartós derülésre azonban nem lehet számítani.

Ma napközben elszórtan hószállingózás, ónos szitálás, illetve szitálás fordulhat elő. Az esti óráktól fokozatosan nő a vegyes halmazállapotú csapadék esélye. Holnap már szórványosan gyenge intenzitású, vegyes halmazállapotú csapadék várható, helyenként ónos eső formájában is. Az Észak-Dunántúlon ma keleti irányú szél fúj, amely időnként élénk széllökésekkel kísért lehet.

Az éjszakai minimum-hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul, de az északnyugati és nyugati országrészben ennél hidegebb is lehet. Pénteken a nappali csúcsértékek többnyire mínusz 2 és plusz 2 fok között maradnak, míg a délkeleti határ mentén ennél néhány fokkal enyhébb idő valószínű.
Címlapkép: Getty Images
fejo55
37 másodperce
A cím jó. A cikk miért nem erről szól?
0
0
