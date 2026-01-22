Az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok hatására megszűnnek a kemény fagyok, a hőmérséklet országszerte fagypont fölé emelkedik, és egyre inkább esőre számíthatunk.
Megint itt a havazás: ezeket a területeket érinti, vajon újra letérdel az ország?
A következő napokban többnyire borult, párás idő várható vegyes halmazállapotú csapadékkal, az ország nagy részén fagypont körüli hőmérséklettel - írta a met.hu.
Az előttünk álló időszakban döntően erősen felhős, többfelé teljesen borult lesz az ég, sok helyen párás, ködös körülményekkel. Időnként átmenetileg elvékonyodhat vagy felszakadozhat a felhőzet, tartós derülésre azonban nem lehet számítani.
Ma napközben elszórtan hószállingózás, ónos szitálás, illetve szitálás fordulhat elő. Az esti óráktól fokozatosan nő a vegyes halmazállapotú csapadék esélye. Holnap már szórványosan gyenge intenzitású, vegyes halmazállapotú csapadék várható, helyenként ónos eső formájában is. Az Észak-Dunántúlon ma keleti irányú szél fúj, amely időnként élénk széllökésekkel kísért lehet.
Az éjszakai minimum-hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul, de az északnyugati és nyugati országrészben ennél hidegebb is lehet. Pénteken a nappali csúcsértékek többnyire mínusz 2 és plusz 2 fok között maradnak, míg a délkeleti határ mentén ennél néhány fokkal enyhébb idő valószínű.
Gulyás Gergely bejelentése a januári rezsistopról: nem csak a gázfűtésre vonatkozhat majd a kedvezmény
Még egy hétig dolgoznak a rezsistop pontos módszerein, de ma még nem derült ki egyértelműen, kire fog vonatkozni és hogyan.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
Egyelőre nem világos, pontosan kik jogosultak a kompenzációra, milyen fogyasztásig jár a kedvezmény, és mekkora terhet ró mindez a költségvetésre.
A rendkívüli hideg és a Duna jegesedése próbára teszi a hazai energiarendszert, de az ellátás egyelőre zavartalan.
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
A rezsicég hangsúlyozza, hogy az elszámolás nem marad el, de a részletszabályok megjelenéséig az ügyfelek türelmét kéri.
Budapest I. kerülete is szigorítaná a rövid távú lakáskiadás feltételeit, akár teljes tiltást is kilátásba helyezve.
Még mindig nincs vége? Nem tűnt még el az ónos eső és kis havazás, ma több helyen is számítani lehet rá
A hétvégét borús, hideg időjárás jellemzi majd, minimális csapadékkal; napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet
Óriási lehetőséget szalaszt el Magyarország: évtizedes problémát oldhtnánk meg, de kevesen tudják, mit kellene tenni
Lényeges szempont, hogy a sózott felületekről származó havat ne halmozzuk a talajra.
Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon.
A januári extrém hideg miatt a kormány felülvizsgálja a rezsicsökkentési rendszert, miután a havi elszámolást választó háztartások jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek.
Az ingatlan.com friss elemzése szerint a piac ténylegesen csak január 5-én indult be, a kéthetes ünnepi leállás után.
Sokan beleesnek ebbe a hibába az Otthon Startnál: erre kell figyelned, ha el akarod kerülni a súlyos pénzbüntetést
A szabályok a korábban már kiemelt minősítést szerzett projektekre is vonatkoznak, hívja fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.
Pénteken napközben már országszerte 0 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.
Van esély, hogy megtalálják Egressy Mátyást a Dunában? Megszólalt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy módosítják a rezsicsökkentés rendszerét.
A fővárosi hulladékgazdálkodó cég hétvégi túlmunkával pótolta a hó és fagy miatt elmaradt szemétszállítást Budapesten.
A kormány hozzányúlhat a rezsicsökkentéshez, erről tárgyalnak ma a kormányülésen - közölte Orbán Viktor. A döntést az extrém hideggel indokolta.
Ahol a helyreállítás tovább tart, az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost felkeres és felméri az igényeiket.
Budapesten átlagosan egy 26 négyzetméteres ingatlanra elég 40 millió forint, a valóságban azonban ennél kisebb lakást lehet vásárolni ennyiből.