Így alakulnak a választókerületek Magyarországon 2026-ban: itt állítanak jelölteket a pártok

Magyarország választási rendszere 106 egyéni országgyűlési választókerületre tagolódik, amelyek megyénként és Budapesten belül is jól meghatározott területi egységeket fednek le. A választókerületek Magyarországon olyan közigazgatási és demográfiai szempontok alapján kialakított körzetek, amelyek biztosítják, hogy a parlamenti képviselet a lakosság arányaihoz igazodjon. Ezek az egységek adják a politikai képviselet alapját, így kiemelten fontos szerepet játszanak a demokratikus működésben és a választópolgárok érdekeinek megjelenítésében. A közelgő országgyűlési választások kapcsán egyre többször merül fel a kérdés, hogy hogyan épül fel az ország OEVK-rendszere, vagyis miként néznek ki a választókerületek 2026-os felosztásai. Ennek jártunk most utána.

Hogy alakulnak a választókerületek Magyarországon?

Az országgyűlés 2024 decemberében a 2024. évi LXXIX. törvényben átrajzolta az egyéni választókerületek határát Budapesten, Csongrád-Csanád, Pest és Fejér megyékben. Ennek keretén belül a legfőbb változás az volt, hogy Budapesten kettővel csökkent, Pest megyében kettővel nőtt az egyéni választókerületek száma.

Hogy néznek ki ennek mentén a választókerületek 2026-ban?

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú melléklete 106 országgyűlési egyéni választókerületre osztja Magyarország területét. Ezek közül 18 található a fővárosban, Budapesten, a többi a 19 megye (2023 óta vármegye) között oszlik meg. A választókerületek határvonala sehol nem keresztez megyehatárt, sem a főváros határát, így minden Budapesten kívüli választókerülethez csak azonos vármegyében fekvő települések tartoznak.

Az egyéni választókerületek száma a vármegyék túlnyomó részében 3 és 7 között változik; a legkevesebb választókerület (2) Nógrádban, a legtöbb (14) Pest vármegyében található. A választási törvény 2024 december 17-i módosításával az Országgyűlés jóváhagyta a választókerületek módosítását a 2026-os országgyűlési választásra az alábbi módon:

Budapesten a választókerületek száma 18-ról 16-ra csökkent

Pest vármegyében a választókerületek száma 12-ről 14-re nőtt

Fejér és Csongrád-Csanád vármegyében a választókerületek határa változott, de a számuk változatlan maradt

Most viszont nézzük meg, hogyan alakul az egyéni választókerületek száma a vármegyékben és a fővárosban 2026-ban.

Egyéni választókerületek száma:

Budapest 16

Baranya 4

Bács-Kiskun 6

Békés 4

Borsod-Abaúj-Zemplén 7

Csongrád-Csanád 4

Fejér 5

Győr-Moson-Sopron 5

Hajdú-Bihar 6

Heves 3

Jász-Nagykun-Szolnok 4

Komárom-Esztergom 3

Nógrád 2

Pest 14

Somogy 4

Szabolcs-Szatmár-Bereg 6

Tolna 3

Vas 3

Veszprém 4

Zala 3

Forrás: KSH

Egyéni választókerületek 2026-ban

Ebben a listában pedig összegyűjtöttük az egyéni választókerületek nevét, sorszámát és székhelyének a nevét is. Nézzük is őket!

Budapest választókerületek:

01. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 01. OEVK

Székhelye: V. kerület

02. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 02.

OEVK Székhelye: VIII. kerület

03. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 03. OEVK

Székhelye: XI

04. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 04. OEVK

Székhelye: II. ker

05. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 05. OEVK

Székhelye: VI. kerület

06. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 06. OEVK

Székhelye: XIV. kerület

07. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 07. OEVK

Székhelye: X. ker

08. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 08. OEVK

Székhelye: XIX. kerület

09. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 09. OEVK

Székhelye: XXI. kerület

10. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 10. OEVK

Székhelye: XXII.

11. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 11. OEVK

Székhelye: III. kerül

12. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 12. OEVK

Székhelye: XIII.

13. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 13. OEVK

Székhelye: XV. kerület

14. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 14. OEVK

Székhelye: XVI. kerület

15. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 15. OEVK

Székhelye: XVII. kerület

16. számú országgyűlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 16. OEVK

Székhelye: XXIII. kerület

Vármegyék választókerületei:

Baranya vármegye:

Baramya vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Baranya 01. OEVK

Székhelye: Pécs

Baranya vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Baranya 02. OEVK

Székhelye: Pécs

Baranya vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Baranya 03. OEVK

Székhelye: Mohács

Baranya vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Baranya 04. OEVK

Székhelye: Szigetvár

Bács-Kiskun vármegye:

Bács-Kiskun vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 01. OEVK

Székhelye: Kecskemét

Bács-Kiskun vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 02. OEVK

Székhelye: Kecskemét

Bács-Kiskun vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 03. OEVK

Székhelye: Kalocsa

Bács-Kiskun vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 04. OEVK

Székhelye: Kiskunfélegyháza

Bács-Kiskun vármegye 5. választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 05. OEVK

Székhelye: Kiskunhalas

Bács-Kiskun vármegye 6. választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 06. OEVK

Székhelye: Baja

Békés vármegye:

Békés vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Békés 01. OEVK

Székhelye: Békéscsaba

Békés vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Békés 02. OEVK

Székhelye: Békés

Békés vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Békés 03. OEVK

Székhelye: Gyula

Békés vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Békés 04. OEVK

Székhelye: Orosháza

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 1. választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 01. OEVK

Székhelye: Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 2. választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 02. OEVK

Székhelye: Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 3. választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 03. OEVK

Székhelye: Ózd

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 4. választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 04. OEVK

Székhelye: Kazincbarcika

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 5. választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 05. OEVK

Székhelye: Sátoraljaújhely

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 6. választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 06. OEVK

Székhelye: Tiszaújváros

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 7. választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 07. OEVK

Székhelye: Mezőkövesd

Csongrád-Csanád vármegye:

Csongrád-Csanád vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Csongrád-Csanád 01. OEVK

Székhelye: Szeged

Csongrád-Csanád vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Csongrád-Csanád 02. OEVK

Székhelye: Szeged

Csongrád-Csanád vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Csongrád-Csanád 03. OEVK

Székhelye: Szentes

Csongrád-Csanád vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Csongrád-Csanád 04. OEVK

Székhelye: Hódmezővásárhely

Fejér vármegye:

Fejér vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Fejér 01. OEVK

Székhelye: Székesfehérvár

Fejér vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Fejér 02. OEVK

Székhelye: Székesfehérvár

Fejér vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Fejér 03. OEVK

Székhelye: Bicske

Fejér vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Fejér 04. OEVK

Székhelye: Dunaújváros

Fejér vármegye 5. választókerület

Rövidítése: Fejér 05. OEVK

Székhelye: Sárbogárd

Győr-Moson-Sopron vármegye:

Győr-Moson-Sopron vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 01. OEVK

Székhelye: Győr

Győr-Moson-Sopron vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 02. OEVK

Székhelye: Győr

Győr-Moson-Sopron vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 03. OEVK

Székhelye: Csorna

Győr-Moson-Sopron vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 04. OEVK

Székhelye: Sopron

Győr-Moson-Sopron vármegye 5. választókerület

Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 05. OEVK

Székhelye: Mosonmagyaróvár

Hajdú-Bihar vármegye:

Hajdú-Bihar vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 01. OEVK

Székhelye: Debrecen

Hajdú-Bihar vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 02. OEVK

Székhelye: Debrecen

Hajdú-Bihar vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 03. OEVK

Székhelye: Debrecen

Hajdú-Bihar vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 04. OEVK

Székhelye: Berettyóújfalu

Hajdú-Bihar vármegye 5. választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 05. OEVK

Székhelye: Hajdúszoboszló

Hajdú-Bihar vármegye 6. választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 06. OEVK

Székhelye: Hajdúböszörmény

Heves vármegye:

Heves vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Heves 01. OEVK

Székhelye: Eger

Heves vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Heves 02. OEVK

Székhelye: Gyöngyös

Heves vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Heves 03. OEVK

Székhelye: Hatvan

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye:

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 01. OEVK

Székhelye: Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 02. OEVK

Székhelye: Jászberény

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 03. OEVK

Székhelye: Karcag

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 04. OEVK

Székhelye: Törökszentmiklós

Komárom-Esztergom vármegye:

Komárom-Esztergom vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Komárom-Esztergom 01. OEVK

Székhelye: Tatabánya

Komárom-Esztergom vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Komárom-Esztergom 02. OEVK

Székhelye: Esztergom

Komárom-Esztergom vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Komárom-Esztergom 03. OEVK

Székhelye: Komárom

Nógrád vármegye:

Nógrád vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Nógrád 01. OEVK

Székhelye: Salgótarján

Nógrád vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Nógrád 02. OEVK

Székhelye: Balassagyarmat

Pest vármegye:

Pest vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Pest 01. OEVK

Székhelye: Érd

Pest vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Pest 02. OEVK

Székhelye: Budaörs

Pest vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Pest 03. OEVK

Székhelye: Pilisvörösvár

Pest vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Pest 04. OEVK

Székhelye: Szentendre

Pest vármegye 5. választókerület

Rövidítése: Pest 05. OEVK

Székhelye: Dunakeszi

Pest vármegye 6. választókerület

Rövidítése: Pest 06. OEVK

Székhelye: Gödöllő

Pest vármegye 7. választókerület

Rövidítése: Pest 07. OEVK

Székhelye: Pécel

Pest vármegye 8. választókerület

Rövidítése: Pest 08. OEVK

Székhelye: Vecsés

Pest vármegye 9. választókerület

Rövidítése: Pest 09. OEVK

Székhelye: Ráckeve

Pest vármegye 10. választókerület

Rövidítése: Pest 10. OEVK

Székhelye: Szigetszentmiklós

Pest vármegye 11. választókerület

Rövidítése: Pest 11. OEVK

Székhelye: Vác

Pest vármegye 12. választókerület

Rövidítése: Pest 12. OEVK

Székhelye: Monor

Pest vármegye 13. választókerület

Rövidítése: Pest 13. OEVK

Székhelye: Dabas

Pest vármegye 14. választókerület

Rövidítése: Pest 14. OEVK

Székhelye: Cegléd

Somogy vármegye:

Somogy vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Somogy 01. OEVK

Székhelye: Kaposvár

Somogy vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Somogy 02. OEVK

Székhelye: Barcs

Somogy vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Somogy 03. OEVK

Székhelye: Marcali

Somogy vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Somogy 04. OEVK

Székhelye: Siófok

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. OEVK

Székhelye: Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 02. OEVK

Székhelye: Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 03. OEVK

Székhelye: Kisvárda

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 04. OEVK

Székhelye: Vásárosnamény

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5. választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 05. OEVK

Székhelye: Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 06. OEVK

Székhelye: Nyírbátor

Tolna vármegye:

Tolna vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Tolna 01. OEVK

Székhelye: Szekszárd

Tolna vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Tolna 02. OEVK

Székhelye: Dombóvár

Tolna vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Tolna 03. OEVK

Székhelye: Paks

Vas vármegye:

Vas vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Vas 01. OEVK

Székhelye: Szombathely

Vas vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Vas 02. OEVK

Székhelye: Sárvár

Vas vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Vas 03. OEVK

Székhelye: Körmend

Veszprém vármegye:

Veszprém vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Veszprém 01. OEVK

Székhelye: Veszprém

Veszprém vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Veszprém 02. OEVK

Székhelye: Balatonfüred

Veszprém vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Veszprém 03. OEVK

Székhelye: Tapolca

Veszprém vármegye 4. választókerület

Rövidítése: Veszprém 04. OEVK

Székhelye: Pápa

Zala vármegye:

Zala vármegye 1. választókerület

Rövidítése: Zala 01. OEVK

Székhelye: Zalaegerszeg

Zala vármegye 2. választókerület

Rövidítése: Zala 02. OEVK

Székhely: Keszthely

Zala vármegye 3. választókerület

Rövidítése: Zala 03. OEVK

Székhelye: Nagykanizsa

Mit érdemes tudni még az országgyűlési választások kapcsán?

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy minden állampolgárt megillet az általános és egyenlő választójog, a voksolás pedig mindig közvetlen és titkos. A választáson való részvétel önkéntes, vagyis senki számára nem kötelező. Az országgyűlési és az önkormányzati választások lehetnek általánosak vagy időköziek: előbbieket az országgyűlési képviselők esetében négyévente, az önkormányzatoknál pedig ötévente tartják meg. Az országgyűlési választás pontos időpontját a köztársasági elnök határozza meg, legkésőbb a szavazás napja előtt 72 nappal.

Általános országgyűlési választások

Az általános országgyűlési választásokat négyévente tartják, és ilyenkor a parlament összes mandátuma újra kiosztásra kerül. A szavazás két szinten zajlik: 106 egymandátumos választókerületben lehet egyéni képviselőjelöltekre voksolni, valamint országos listára – pártlistára vagy nemzetiségi listára – lehet leadni a listás szavazatot.

A magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgároknak két szavazata van: egy az egyéni jelöltre, egy pedig a listára. A határon túli magyar állampolgárok csak az országos listára szavazhatnak, mivel nem tartoznak egyéni választókerülethez. A listás szavazat esetében az állampolgár vagy pártlistára, vagy nemzetiségi listára adhat szavazatot, de mindkettőre egyszerre nem – ezt a választás előtt kell nyilatkoznia. A listás szavazás zárt listás rendszerben zajlik, így a választók nem tudják befolyásolni a listán szereplő jelöltek sorrendjét.

Egyéni választókerületek

Az egyéni választókerületekben a képviselőket relatív többségi szavazással választják meg: minden választó egy jelöltre szavazhat, és az a jelölt nyer, aki a legtöbb szavazatot szerzi. A rendszer egyfordulós, tehát a győztesnek nem kell az összes szavazat több mint felét megszereznie, szemben a korábbi, abszolút többséget igénylő rendszerrel.

Országos listás mandátumok

Az országgyűlés 199 mandátumából 93 az országos listákból kerül kiosztásra. A listás mandátumok elosztása a következőképpen történik:

Választási küszöb: Pártlisták esetén 5%, két párt közös listája esetén 10%, három vagy több párt esetén 15%. Nemzetiségi listák esetében a szavazatok száma elosztva 93-mal és még néggyel, ez a kedvezményes kvóta (kb. 0,27%). A küszöb alatti párt- és nemzetiségi listák nem kaphatnak mandátumot.

Nemzetiségi mandátumok: Először a kedvezményes kvótával megszerezhető nemzetiségi listás mandátumokat osztják ki.

Töredékszavazatok: Az egyéni ágon vesztes jelöltekre leadott szavazatok, valamint a győztes jelöltre leadott többletszavazatok (a győztes jelölt eredménye mínusz a legnagyobb vesztes jelölt + 1 szavazat) töredékszavazatnak számítanak. Ezeket a töredékszavazatokat hozzáadják a listás szavazatokhoz, de csak a küszöb feletti listák esetében.

Maradék listás mandátumok kiosztása: A nemzetiségi mandátumok kiosztása után a maradék listás mandátumokat a D’Hondt-módszerrel osztják el a listák között. A mandátumokat a listák sorrendje szerint kapják a jelöltek, akik egyéni ágon nem nyertek.