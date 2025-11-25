Az utóbbi hetekben a Fővárosban újra közbeszéd tárgya lett a belterületen felbukkanó vaddisznók jelensége.
Így alakulnak a választókerületek Magyarországon 2026-ban: itt állítanak jelölteket a pártok
Magyarország választási rendszere 106 egyéni országgyűlési választókerületre tagolódik, amelyek megyénként és Budapesten belül is jól meghatározott területi egységeket fednek le. A választókerületek Magyarországon olyan közigazgatási és demográfiai szempontok alapján kialakított körzetek, amelyek biztosítják, hogy a parlamenti képviselet a lakosság arányaihoz igazodjon. Ezek az egységek adják a politikai képviselet alapját, így kiemelten fontos szerepet játszanak a demokratikus működésben és a választópolgárok érdekeinek megjelenítésében. A közelgő országgyűlési választások kapcsán egyre többször merül fel a kérdés, hogy hogyan épül fel az ország OEVK-rendszere, vagyis miként néznek ki a választókerületek 2026-os felosztásai. Ennek jártunk most utána.
Hogy alakulnak a választókerületek Magyarországon?
Az országgyűlés 2024 decemberében a 2024. évi LXXIX. törvényben átrajzolta az egyéni választókerületek határát Budapesten, Csongrád-Csanád, Pest és Fejér megyékben. Ennek keretén belül a legfőbb változás az volt, hogy Budapesten kettővel csökkent, Pest megyében kettővel nőtt az egyéni választókerületek száma.
Hogy néznek ki ennek mentén a választókerületek 2026-ban?
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú melléklete 106 országgyűlési egyéni választókerületre osztja Magyarország területét. Ezek közül 18 található a fővárosban, Budapesten, a többi a 19 megye (2023 óta vármegye) között oszlik meg. A választókerületek határvonala sehol nem keresztez megyehatárt, sem a főváros határát, így minden Budapesten kívüli választókerülethez csak azonos vármegyében fekvő települések tartoznak.
Az egyéni választókerületek száma a vármegyék túlnyomó részében 3 és 7 között változik; a legkevesebb választókerület (2) Nógrádban, a legtöbb (14) Pest vármegyében található. A választási törvény 2024 december 17-i módosításával az Országgyűlés jóváhagyta a választókerületek módosítását a 2026-os országgyűlési választásra az alábbi módon:
- Budapesten a választókerületek száma 18-ról 16-ra csökkent
- Pest vármegyében a választókerületek száma 12-ről 14-re nőtt
- Fejér és Csongrád-Csanád vármegyében a választókerületek határa változott, de a számuk változatlan maradt
Most viszont nézzük meg, hogyan alakul az egyéni választókerületek száma a vármegyékben és a fővárosban 2026-ban.
Egyéni választókerületek száma:
- Budapest 16
- Baranya 4
- Bács-Kiskun 6
- Békés 4
- Borsod-Abaúj-Zemplén 7
- Csongrád-Csanád 4
- Fejér 5
- Győr-Moson-Sopron 5
- Hajdú-Bihar 6
- Heves 3
- Jász-Nagykun-Szolnok 4
- Komárom-Esztergom 3
- Nógrád 2
- Pest 14
- Somogy 4
- Szabolcs-Szatmár-Bereg 6
- Tolna 3
- Vas 3
- Veszprém 4
- Zala 3
Egyéni választókerületek 2026-ban
Ebben a listában pedig összegyűjtöttük az egyéni választókerületek nevét, sorszámát és székhelyének a nevét is. Nézzük is őket!
Budapest választókerületek:
01. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 01. OEVK
Székhelye: V. kerület
02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 02.
OEVK Székhelye: VIII. kerület
03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 03. OEVK
Székhelye: XI
04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 04. OEVK
Székhelye: II. ker
05. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 05. OEVK
Székhelye: VI. kerület
06. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 06. OEVK
Székhelye: XIV. kerület
07. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 07. OEVK
Székhelye: X. ker
08. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 08. OEVK
Székhelye: XIX. kerület
09. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 09. OEVK
Székhelye: XXI. kerület
10. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 10. OEVK
Székhelye: XXII.
11. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 11. OEVK
Székhelye: III. kerül
12. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 12. OEVK
Székhelye: XIII.
13. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 13. OEVK
Székhelye: XV. kerület
14. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 14. OEVK
Székhelye: XVI. kerület
15. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 15. OEVK
Székhelye: XVII. kerület
16. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Budapest 16. OEVK
Székhelye: XXIII. kerület
Vármegyék választókerületei:
Baranya vármegye:
Baramya vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Baranya 01. OEVK
Székhelye: Pécs
Baranya vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Baranya 02. OEVK
Székhelye: Pécs
Baranya vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Baranya 03. OEVK
Székhelye: Mohács
Baranya vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Baranya 04. OEVK
Székhelye: Szigetvár
Bács-Kiskun vármegye:
Bács-Kiskun vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 01. OEVK
Székhelye: Kecskemét
Bács-Kiskun vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 02. OEVK
Székhelye: Kecskemét
Bács-Kiskun vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 03. OEVK
Székhelye: Kalocsa
Bács-Kiskun vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 04. OEVK
Székhelye: Kiskunfélegyháza
Bács-Kiskun vármegye 5. választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 05. OEVK
Székhelye: Kiskunhalas
Bács-Kiskun vármegye 6. választókerület
Rövidítése: Bács-Kiskun 06. OEVK
Székhelye: Baja
Békés vármegye:
Békés vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Békés 01. OEVK
Székhelye: Békéscsaba
Békés vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Békés 02. OEVK
Székhelye: Békés
Békés vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Békés 03. OEVK
Székhelye: Gyula
Békés vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Békés 04. OEVK
Székhelye: Orosháza
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye:
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 1. választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 01. OEVK
Székhelye: Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 2. választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 02. OEVK
Székhelye: Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 3. választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 03. OEVK
Székhelye: Ózd
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 4. választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 04. OEVK
Székhelye: Kazincbarcika
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 5. választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 05. OEVK
Székhelye: Sátoraljaújhely
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 6. választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 06. OEVK
Székhelye: Tiszaújváros
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegy 7. választókerület
Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 07. OEVK
Székhelye: Mezőkövesd
Csongrád-Csanád vármegye:
Csongrád-Csanád vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Csongrád-Csanád 01. OEVK
Székhelye: Szeged
Csongrád-Csanád vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Csongrád-Csanád 02. OEVK
Székhelye: Szeged
Csongrád-Csanád vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Csongrád-Csanád 03. OEVK
Székhelye: Szentes
Csongrád-Csanád vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Csongrád-Csanád 04. OEVK
Székhelye: Hódmezővásárhely
Fejér vármegye:
Fejér vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Fejér 01. OEVK
Székhelye: Székesfehérvár
Fejér vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Fejér 02. OEVK
Székhelye: Székesfehérvár
Fejér vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Fejér 03. OEVK
Székhelye: Bicske
Fejér vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Fejér 04. OEVK
Székhelye: Dunaújváros
Fejér vármegye 5. választókerület
Rövidítése: Fejér 05. OEVK
Székhelye: Sárbogárd
Győr-Moson-Sopron vármegye:
Győr-Moson-Sopron vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 01. OEVK
Székhelye: Győr
Győr-Moson-Sopron vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 02. OEVK
Székhelye: Győr
Győr-Moson-Sopron vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 03. OEVK
Székhelye: Csorna
Győr-Moson-Sopron vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 04. OEVK
Székhelye: Sopron
Győr-Moson-Sopron vármegye 5. választókerület
Rövidítése: Győr-Moson-Sopron 05. OEVK
Székhelye: Mosonmagyaróvár
Hajdú-Bihar vármegye:
Hajdú-Bihar vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 01. OEVK
Székhelye: Debrecen
Hajdú-Bihar vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 02. OEVK
Székhelye: Debrecen
Hajdú-Bihar vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 03. OEVK
Székhelye: Debrecen
Hajdú-Bihar vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 04. OEVK
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Székhelye: Berettyóújfalu
Hajdú-Bihar vármegye 5. választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 05. OEVK
Székhelye: Hajdúszoboszló
Hajdú-Bihar vármegye 6. választókerület
Rövidítése: Hajdú-Bihar 06. OEVK
Székhelye: Hajdúböszörmény
Heves vármegye:
Heves vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Heves 01. OEVK
Székhelye: Eger
Heves vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Heves 02. OEVK
Székhelye: Gyöngyös
Heves vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Heves 03. OEVK
Székhelye: Hatvan
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye:
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 01. OEVK
Székhelye: Szolnok
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 02. OEVK
Székhelye: Jászberény
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 03. OEVK
Székhelye: Karcag
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 04. OEVK
Székhelye: Törökszentmiklós
Komárom-Esztergom vármegye:
Komárom-Esztergom vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Komárom-Esztergom 01. OEVK
Székhelye: Tatabánya
Komárom-Esztergom vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Komárom-Esztergom 02. OEVK
Székhelye: Esztergom
Komárom-Esztergom vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Komárom-Esztergom 03. OEVK
Székhelye: Komárom
Nógrád vármegye:
Nógrád vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Nógrád 01. OEVK
Székhelye: Salgótarján
Nógrád vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Nógrád 02. OEVK
Székhelye: Balassagyarmat
Pest vármegye:
Pest vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Pest 01. OEVK
Székhelye: Érd
Pest vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Pest 02. OEVK
Székhelye: Budaörs
Pest vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Pest 03. OEVK
Székhelye: Pilisvörösvár
Pest vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Pest 04. OEVK
Székhelye: Szentendre
Pest vármegye 5. választókerület
Rövidítése: Pest 05. OEVK
Székhelye: Dunakeszi
Pest vármegye 6. választókerület
Rövidítése: Pest 06. OEVK
Székhelye: Gödöllő
Pest vármegye 7. választókerület
Rövidítése: Pest 07. OEVK
Székhelye: Pécel
Pest vármegye 8. választókerület
Rövidítése: Pest 08. OEVK
Székhelye: Vecsés
Pest vármegye 9. választókerület
Rövidítése: Pest 09. OEVK
Székhelye: Ráckeve
Pest vármegye 10. választókerület
Rövidítése: Pest 10. OEVK
Székhelye: Szigetszentmiklós
Pest vármegye 11. választókerület
Rövidítése: Pest 11. OEVK
Székhelye: Vác
Pest vármegye 12. választókerület
Rövidítése: Pest 12. OEVK
Székhelye: Monor
Pest vármegye 13. választókerület
Rövidítése: Pest 13. OEVK
Székhelye: Dabas
Pest vármegye 14. választókerület
Rövidítése: Pest 14. OEVK
Székhelye: Cegléd
Somogy vármegye:
Somogy vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Somogy 01. OEVK
Székhelye: Kaposvár
Somogy vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Somogy 02. OEVK
Székhelye: Barcs
Somogy vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Somogy 03. OEVK
Székhelye: Marcali
Somogy vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Somogy 04. OEVK
Székhelye: Siófok
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. OEVK
Székhelye: Nyíregyháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 02. OEVK
Székhelye: Nyíregyháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 03. OEVK
Székhelye: Kisvárda
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 04. OEVK
Székhelye: Vásárosnamény
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5. választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 05. OEVK
Székhelye: Mátészalka
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. választókerület
Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 06. OEVK
Székhelye: Nyírbátor
Tolna vármegye:
Tolna vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Tolna 01. OEVK
Székhelye: Szekszárd
Tolna vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Tolna 02. OEVK
Székhelye: Dombóvár
Tolna vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Tolna 03. OEVK
Székhelye: Paks
Vas vármegye:
Vas vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Vas 01. OEVK
Székhelye: Szombathely
Vas vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Vas 02. OEVK
Székhelye: Sárvár
Vas vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Vas 03. OEVK
Székhelye: Körmend
Veszprém vármegye:
Veszprém vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Veszprém 01. OEVK
Székhelye: Veszprém
Veszprém vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Veszprém 02. OEVK
Székhelye: Balatonfüred
Veszprém vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Veszprém 03. OEVK
Székhelye: Tapolca
Veszprém vármegye 4. választókerület
Rövidítése: Veszprém 04. OEVK
Székhelye: Pápa
Zala vármegye:
Zala vármegye 1. választókerület
Rövidítése: Zala 01. OEVK
Székhelye: Zalaegerszeg
Zala vármegye 2. választókerület
Rövidítése: Zala 02. OEVK
Székhely: Keszthely
Zala vármegye 3. választókerület
Rövidítése: Zala 03. OEVK
Székhelye: Nagykanizsa
Mit érdemes tudni még az országgyűlési választások kapcsán?
Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy minden állampolgárt megillet az általános és egyenlő választójog, a voksolás pedig mindig közvetlen és titkos. A választáson való részvétel önkéntes, vagyis senki számára nem kötelező. Az országgyűlési és az önkormányzati választások lehetnek általánosak vagy időköziek: előbbieket az országgyűlési képviselők esetében négyévente, az önkormányzatoknál pedig ötévente tartják meg. Az országgyűlési választás pontos időpontját a köztársasági elnök határozza meg, legkésőbb a szavazás napja előtt 72 nappal.
Általános országgyűlési választások
Az általános országgyűlési választásokat négyévente tartják, és ilyenkor a parlament összes mandátuma újra kiosztásra kerül. A szavazás két szinten zajlik: 106 egymandátumos választókerületben lehet egyéni képviselőjelöltekre voksolni, valamint országos listára – pártlistára vagy nemzetiségi listára – lehet leadni a listás szavazatot.
A magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgároknak két szavazata van: egy az egyéni jelöltre, egy pedig a listára. A határon túli magyar állampolgárok csak az országos listára szavazhatnak, mivel nem tartoznak egyéni választókerülethez. A listás szavazat esetében az állampolgár vagy pártlistára, vagy nemzetiségi listára adhat szavazatot, de mindkettőre egyszerre nem – ezt a választás előtt kell nyilatkoznia. A listás szavazás zárt listás rendszerben zajlik, így a választók nem tudják befolyásolni a listán szereplő jelöltek sorrendjét.
Egyéni választókerületek
Az egyéni választókerületekben a képviselőket relatív többségi szavazással választják meg: minden választó egy jelöltre szavazhat, és az a jelölt nyer, aki a legtöbb szavazatot szerzi. A rendszer egyfordulós, tehát a győztesnek nem kell az összes szavazat több mint felét megszereznie, szemben a korábbi, abszolút többséget igénylő rendszerrel.
Országos listás mandátumok
Az országgyűlés 199 mandátumából 93 az országos listákból kerül kiosztásra. A listás mandátumok elosztása a következőképpen történik:
Választási küszöb: Pártlisták esetén 5%, két párt közös listája esetén 10%, három vagy több párt esetén 15%. Nemzetiségi listák esetében a szavazatok száma elosztva 93-mal és még néggyel, ez a kedvezményes kvóta (kb. 0,27%). A küszöb alatti párt- és nemzetiségi listák nem kaphatnak mandátumot.
Nemzetiségi mandátumok: Először a kedvezményes kvótával megszerezhető nemzetiségi listás mandátumokat osztják ki.
Töredékszavazatok: Az egyéni ágon vesztes jelöltekre leadott szavazatok, valamint a győztes jelöltre leadott többletszavazatok (a győztes jelölt eredménye mínusz a legnagyobb vesztes jelölt + 1 szavazat) töredékszavazatnak számítanak. Ezeket a töredékszavazatokat hozzáadják a listás szavazatokhoz, de csak a küszöb feletti listák esetében.
Maradék listás mandátumok kiosztása: A nemzetiségi mandátumok kiosztása után a maradék listás mandátumokat a D’Hondt-módszerrel osztják el a listák között. A mandátumokat a listák sorrendje szerint kapják a jelöltek, akik egyéni ágon nem nyertek.
Magyarország akkor tudja erősíteni kiemelkedő napenergia-pozícióját, ha célzott programok támogatják a decentralizált, lakossági és ipari energiatermelés további bővülését.
Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.
Rengeteg magyar elégelte meg a méregdrága rezsiárakat: asztalra csaptak a fogyasztók, tüntetést szerveznek
A kedvező összképet árnyalja, hogy a rendszerhasználati díjak kifejezetten magasak Magyarországon.
Itt az eredeti, azonnal puha mézeskalács recept és mézeskalács cukormáz recept - Mézeskalács házikó recept és sablon
Isteni mézeskalács recept: íme, a nagymama mézeskalács receptje, mutatjuk, hogyan készül a rögtön puha mézeskalács. Hogyan történik a mézeskalács díszítése cukormázzal?
Az Otthon Centrum harmadik negyedéves elemzése szerint továbbra is a panellakások kelnek el a leggyorsabban.
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
Magyarországon rohamosan terjed a légkondicionáló berendezések használata, miközben az ingatlanállomány energetikai állapota kritikus.
Tóth Vera énekesnő őszintén vallott anyagi helyzetéről Borbás Marcsi podcastjában
Téli zsidó ünnepek 2025-ben és 2026-ban: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások, ételek kapcsolódanak hozzá?
Az alábbiakban bemutatjuk, milyen zsidó ünnepek kapcsolódnak a 2025-ös és 2026-os télhez, mikor kezdődnek, és mit jelentenek.
Toros káposzta recept: nézzük, hogyan történik a toros káposzta készítése savanyú káposzta használatával, mitől lesz a legfinomabb a toros káposzta oldalassal!
Egy nemzetközi rangsor szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa: te is ezt érzed néha?
Mikor jön a tél 2025-ben? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma
Bár a naptári tél hivatalosan december 1-jén indul, az első hidegfrontok és fagyos reggelek már november végén megérkezhetnek. Mit ígérnek az előrejelzések? Nézzük!
A többi belvárosi kerülethez képest nem változtatta meg drasztikusan a VI. kerület lakáspiacát a tavalyi terézvárosi Airbnb-t tiltó rendelet.
A 2025 téli napforduló idején sokakban felmerül a kérdés, mit ünnepeltek a rómaiak a téli napforduló idején, és miért kötődik ennyi hagyomány ehhez az időszakhoz....
Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést - írta a Főpolgármesteri Hivatal a napokban várható hóeséssel kapcsolatban csütörtökön kiadott közleményében.
Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai
Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet.
A KSH adatai alapján 2024-ben a vármegyeszékhelyeken és Budapesten közel 60 ezer lakóingatlan cserélt gazdát.
A Duna House legfrissebb adatai szerint a budapesti lakáspiacon átrendeződés figyelhető meg a kerületi preferenciákban.
A tűzoltók azonnal megkezdték a tűzzel érintett emelet kiürítését.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.